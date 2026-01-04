La borrasca ‘Francis’ continúa su paso por España: intensas lluvias en el sur y nieve en cotas bajas del norte y el noreste

DGT llama a planificar los viajes y extremar la precaución por la borrasca 'Francis' y la llegada de nieve. (Europa Press)

Las precipitaciones intensas y las nevadas en cotas bajas marcarán la jornada de este domingo en la Península, consecuencia directa de la borrasca ‘Francis’, que se ha situado entre el Estrecho y el oeste de Alborán. Este sistema atlántico ha generado una situación de inestabilidad meteorológica importante, con lluvias destacadas en las áreas del golfo de Cádiz y en el sur peninsular, así como acumulaciones de nieve a altitudes poco habituales para la época.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha confirmado que las precipitaciones más intensas se darán en los tercios sur y sudeste de la península, con registros que en ciertos puntos pueden superar los 80 litros por metro cuadrado. La nieve llegará de manera notoria a la Cordillera Cantábrica, el sector oriental del Sistema Central y la meseta Norte, con cotas ocasionalmente por debajo de los 400 metros en las principales áreas montañosas. En el Sistema Central, la cota estará alrededor de los 800 metros, mientras que en la zona de la Ibérica y en el Pirineo oscense, la cota se mantendrá por debajo de los 1.000 metros.

Según la Aemet, en Canarias predominarán los intervalos nubosos, acompañados de lluvias en general débiles, más probables en las islas orientales y en las vertientes norte y oeste de las islas de mayor relieve. Las temperaturas, tanto en el archipiélago como en el resto del país, apenas registrarán variaciones, aunque con un descenso térmico generalizado y especialmente significativo en la meseta Norte.

Emergencia en Andalucía y situación de las carreteras

La Junta de Andalucía ha decidido elevar a fase de emergencia situación 1 su Plan ante el Riesgo de Inundaciones (PERI) debido a las previsiones hidrológicas y meteorológicas adversas, especialmente en las provincias de Málaga y Cádiz, que se encuentran bajo aviso naranja como consecuencia de la evolución de la borrasca Francis. Según ha informado EFE, el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, ha solicitado extremar la precaución y seguir las recomendaciones del centro coordinador de emergencias 112, especialmente en relación con las zonas anegadas y los cauces de ríos.

En paralelo, el temporal de nieve y hielo ha provocado incidencias en la red viaria secundaria española. La Dirección General de Tráfico (DGT) ha detallado que 13 carreteras se han visto afectadas a primera hora del domingo en seis provincias: Almería, Granada, Huesca, Asturias, Salamanca y Navarra. De este total, seis tramos han debido ser cerrados al tráfico por acumulación de nieve, entre los que destaca el cierre en la A-4025 de Sierra Nevada (Granada) y la AL-5405 en Almería, con restricciones que afectan a tramos de hasta 16 kilómetros.

Otras carreteras de estas provincias han requerido el uso obligatorio de cadenas o neumáticos de invierno para circular, además de mantenerse límites de velocidad específicos y restricciones al paso de vehículos pesados en zonas concretas, como en el Portalet de Huesca.

Predicción detallada por comunidades autónomas

El conjunto de comunidades autónomas experimenta la borrasca con diferentes matices en la meteorología local. Galicia y las comunidades cantábricas registrarán cielos cubiertos, nieblas y precipitaciones débiles, con la cota de nieve bajando progresivamente hasta los 300-400 metros en algunas zonas. Las heladas han sido notables en la madrugada, especialmente en zonas montañosas.

En Castilla y León y Navarra habrá brumas, nieblas y precipitaciones débiles o moderadas, acompañadas de un descenso relevante de las temperaturas y heladas generalizadas, algunas moderadas en la cordillera. Aragón, Cataluña y la Comunidad Valenciana tendrán un descenso acusado de la cota de nieve, con registros de entre 200 y 500 metros en el noreste e interior catalán, y de 1.000 a 1.400 metros en el sur valenciano.

Castilla-La Mancha, Madrid y Murcia, por su parte, verán cielos cubiertos, nieblas y precipitaciones, que serán generalizadas por la tarde en el caso de la capital. Extremadura vivirá precipitaciones dispersas, especialmente en el sur y nordeste durante la segunda mitad del día.

En las islas Baleares, el domingo ha comenzado con lluvias generalizadas y rachas de viento, mientras que en Canarias las precipitaciones serán débiles y localizadas, con escasa variación térmica y viento moderado del noroeste.

*Con información de EFE y Europa Press