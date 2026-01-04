España

¿Cuánto dinero toca en la Lotería del Niño 2026? Estos son los premios que se reparten

El sorteo entrega 770 millones de euros en premios

El Sorteo Extraordinario de la Lotería del Niño repatirá un total de 770 millones de euros, convirtiéndose así en el segundo sorteo más importante de España, tan solo por detrás del de Navidad.

Eso sí, aunque este último dé más dinero, en la del Niño hay más opciones de recibir un premio. Mientras que la de Navidad entrega 15.304 premios, la lotería que se celebra el día de los Reyes Magos tiene 37.920 premios.

Todos los premios que se reparten

El reparto de premios de la Lotería del Niño se estructura en diferentes categorías, comenzando por los premios principales. En primer lugar, el primer premio, conocido popularmente como el Gordo, reparte 2.000.000 de euros por serie, lo que equivale a 200.000 euros por décimo. Se trata del premio más elevado del sorteo y el que mayor expectación genera entre los participantes.

El segundo premio está dotado con 750.000 euros por serie, es decir, 75.000 euros por décimo, mientras que el tercer premio asciende a 250.000 euros por serie, lo que supone 25.000 euros por décimo. Estos tres premios corresponden a extracciones de cinco cifras y constituyen los grandes premios del sorteo.

De todos estos premios, los únicos dos que están sujetos a impuestos de Hacienda son el primer premio y el segundo. Esto se debe a que si el premio supera los 40.000 euros, el 20% del importe restante será retenido por Hacienda.

Teniendo en cuenta esta normativa fiscal, el importe real que recibirá el ganador se reduce respecto a la cifra anunciada. Por ejemplo, cada décimo del primer premio del Niño 2026, dotado con 200.000 euros, estará sujeto a retención únicamente sobre los 160.000 euros que superan los 40.000 exentos, lo que equivale a 32.000 euros retenidos. De esta forma, el ganador cobrará 168.000 euros netos por décimo. En el caso del segundo premio, el premio neto es de 68.000 euros.

Además, se realizan dos extracciones de cuatro cifras, de las que se obtienen 20 premios de 3.500 euros por serie cada uno. A esto se suman catorce extracciones de tres cifras, que reparten 1.400 premios de 1.000 euros por serie, y cinco extracciones de dos cifras, con 5.000 premios de 400 euros por serie.

Este es el dinero que se queda Hacienda de los décimos de la Lotería del Niño.

También se conceden premios por aproximaciones. Los números inmediatamente anterior y posterior al primer premio reciben 12.000 euros por serie, mientras que las aproximaciones al segundo premio están dotadas con 6.100 euros por serie cada una.

Por otro lado, se reparten premios a las centenas de los tres primeros premios: 99 premios de 1.000 euros para los números restantes de cada centena del primer, segundo y tercer premio.

A esto se añaden los premios por coincidencias parciales, como los 198 premios de 1.000 euros para los billetes cuyas tres últimas cifras coincidan con las del primer y segundo premio, así como 999 premios de 1.000 euros para los que coincidan en las dos últimas cifras con el primer premio.

Finalmente, el sorteo incluye los reintegros, que permiten recuperar el importe jugado. Habrá 9.999 reintegros de 200 euros para los billetes cuya última cifra coincida con la del primer premio, además de 20.000 reintegros de 200 euros correspondientes a las dos extracciones especiales de una cifra.

