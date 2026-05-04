Cinco vuelos baratos para viajar en junio por menos de 40 euros desde Madrid y Barcelona

Milán, en Italia (Adobe Stock).

Junio es una de las mejores oportunidades del año para escaparse a Europa sin vaciar la cartera. Las aerolíneas cuentan con vuelos muy baratos desde Madrid y Barcelona, con conexiones directas a destinos que combinan historia, gastronomía y playa por menos de 40 euros el trayecto. Desde la capital del Algarve hasta las orillas del Mediterráneo italiano, pasando por el estrecho de Gibraltar o las islas Baleares, junio permite construir una escapada de varios días con vuelo de ida y vuelta sin escalas y con una inversión mínima.

**Sin embargo, hay que destacar que los precios expuestos son los que aparecen en el día de publicación de este artículo, por lo que se recomienda revisarlos por si ha habido algún cambio. Para encontrarlos, hay que establecer los siguientes filtros en la web mencionada anteriormente: elegir la opción de “Los destinos más baratos”, establecer el origen en Madrid o Barcelona, filtrar las fechas de ida y vuelta del 1 al 30 de junio y fijar un precio máximo de 40 euros.

PUBLICIDAD

Madrid - Faro (31 €)

Por segundo mes consecutivo, Faro se alza como el vuelo más barato al que viajar en junio. El viaje a la ciudad del Algarve portugués tiene un precio de tan solo 31 euros desde el aeropuerto de Adolfo Suárez Madrid-Barajas, partiendo el 3 de junio a las 22.40 h y volviendo el 6 a las 07:35 h. Además, es un vuelo sin escalas que tiene una duración estimada de 1 hora y 25 minutos.

En su visita, el viajero puede contemplar el casco antiguo, rodeado por murallas romanas y medievales, que concentra siglos de historia en un espacio que se recorre a pie en menos de una hora. Por su parte, la catedral del siglo XIII, la plaza de la Sé y los callejones adoquinados que descienden hacia la marina componen un conjunto urbano de gran coherencia. Además, Faro mira al mar a través de la Ría Formosa, un parque natural de lagunas, islas barrera y marismas que alberga una biodiversidad excepcional. Desde el puerto salen las embarcaciones hacia playas de arena fina casi desiertas, accesibles solo en barco.

PUBLICIDAD

Madrid - Tánger (31 €)

Tánger, en Marruecos (Adobe Stock).

El siguiente destino traslada al viajero hasta Tánger. La ciudad marroquí permite disfrutar de sus encantos del 3 al 11 de junio en un vuelo por 31 €. Este parte también desde el aeropuerto de Adolfo Suárez Madrid-Barajas a las 21:55 h y regresa a las 07:35 h en un trayecto sin escalas y que tiene una duración de alrededor de 1 hora y 30 minutos.

Tánger es una ciudad de frontera entre Europa y África, entre el Mediterráneo y el Atlántico, y este carácter híbrido es precisamente su mayor atractivo. La medina se despliega en un laberinto de callejuelas donde conviven especierías, cafés con vistas al estrecho y palacios reconvertidos en museos. El Gran Socco marca el pulso de la ciudad con una energía que no descansa. Además, Tánger fue refugio de escritores, pintores y músicos durante el siglo XX, y esa memoria bohemia todavía impregna sus calles.

PUBLICIDAD

Barcelona - Milán (32 €)

Desde Barcelona, el viajero puede disfrutar de los encantos de Milán por 32 €. El vuelo despega desde el aeropuerto de Barcelona el Prat el 12 de junio a las 13:00 h y regresa el 14 del mismo mes a las 06:00 h. Es un vuelo sin escalas y que tiene una duración de 1 hora y 45 minutos.

El centro histórico de Milán fascina con su mezcla de modernidad y tradición. La imponente Catedral, el Duomo di Milano, se erige como símbolo indiscutible de la ciudad, mientras que la Galería Vittorio Emanuele II, con sus elegantes tiendas y cafés, conecta el pasado con el presente. Milán también se distingue por ser capital internacional de la moda, albergando prestigiosos desfiles y exclusivas boutiques en el famoso Quadrilatero della Moda. Los amantes del arte encuentran en Santa Maria delle Grazie la oportunidad de admirar “La última cena” de Leonardo da Vinci.

PUBLICIDAD

Madrid - Lisboa (35 €)

Lisboa, Portugal (Shutterstock).

Lisboa es otro de los destinos baratos para el mes de junio. La capital portuguesa se puede disfrutar gracias a vuelos como este por solo 35 €. La ida tiene lugar el 10 de junio a las 06:20 h desde el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas y la vuelta se realiza el 15 de junio a las 23:00 h. Es un vuelo sin escalas y con una duración de alrededor de 1 hora y 20 minutos.

De este modo, las joyas escondidas de Lisboa seducen con su mezcla de historia y modernidad. Su emblemática Torre de Belém, el Monasterio de los Jerónimos y el imponente Castillo de San Jorge evocan siglos pasados. El barrio de Alfama, con calles estrechas y casas cubiertas de azulejos, invita a perderse al ritmo del fado. Miradores como el de Santa Lucía regalan panorámicas inolvidables. Cafés históricos, pasteles de nata y modernos bares en el Barrio Alto confirman su ambiente único. Lisboa es luz, sabor y tradición, una ciudad llena de energía y encanto en cada esquina.

PUBLICIDAD

Madrid - Palma de Mallorca (38 €)

El último viaje de esta selección parte también desde Madrid en dirección a Palma de Mallorca. El vuelo a la ciudad balear es de 38 € y parte el 17 de junio a las 06:25 h y regresa el 21 a las 05:55 h. Además, no tiene escalas y cuenta con una duración de 1 hora y 20 minutos.

Estas son las ciudades más hermosas del viejo continente

Palma de Mallorca despliega un abanico de atractivos que la consolidan como uno de los destinos más fascinantes del Mediterráneo. Su imponente Catedral de la Seu, icono gótico que domina la bahía, convive con un casco antiguo repleto de patios señoriales, callejuelas empedradas y edificios modernistas. La capital balear invita a pasear junto al puerto, disfrutar de la variada oferta gastronómica y descubrir mercados como el de Santa Catalina. Las playas cercanas, el bullicio de la vida cultural y la hospitalidad local convierten Palma en una ciudad vibrante, donde tradición y modernidad se funden a orillas del mar.

PUBLICIDAD