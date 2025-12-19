España

El ‘efecto compatriota’ o por qué compramos muchos más boletos en las administraciones donde tocó el Gordo de la Lotería de Navidad

Los estudios sobre la Lotería de Navidad revelan aumentos sostenidos en la de ventas en las provincias premiadas

Las ventas de la Lotería
Las ventas de la Lotería de Navidad crecen después de dar el Gordo. (Jesús Hellín / Europa Press)

La Lotería de Navidad en España constituye uno de los eventos colectivos más emblemáticos del país, con una proyección social que va mucho más allá del simple azar. Cada año, millones de españoles participan en esta tradición familiar: comparten décimos, siguen el sorteo en directo y fantasean con la posibilidad de un cambio de vida. Más allá del ritual, este gigantesco sorteo también atrae la atención de economistas y científicos sociales. Su alcance masivo y la asignación aleatoria de los premios convierten a la lotería en un escenario idóneo para analizar reacciones humanas ante shocks de renta inesperados y para indagar en la psicología detrás de las decisiones.

La influencia de la Lotería de Navidad se extiende a múltiples planos. No solo los participantes se ven envueltos en una corriente de ilusión colectiva, sino que los efectos de los premios suelen dejar huella mucho después de la jornada del sorteo. Las investigaciones impulsadas en este contexto permiten observar cómo cambios bruscos en la riqueza, a menudo localizados geográficamente, influyen en dinámicas sociales.

Una de las investigaciones más citadas sobre el tema fue la realizada por Manuel Bagües hace más de una década, donde se detectó que el gasto en lotería aumentaba en las provincias agraciadas con el Gordo en los años posteriores al sorteo. Este patrón sugiere no solo una reacción emocional momentánea, sino también la posible consolidación de nuevos hábitos de juego. El fenómeno no se limita únicamente al sorteo de Navidad: otros estudios, como los realizados en torno al sorteo de Euromillones, han documentado lo que los autores llaman el “efecto compatriota”, donde las ventas de lotería se disparan en el país afortunado incluso en sorteos posteriores.

Cambios después de ganar la Lotería de Navidad

Las nuevas investigaciones matizan y profundizan en este fenómeno, buscando precisar cuánto aumentan exactamente las ventas tras un gran premio, durante cuántos años persiste ese efecto y si llega a contagiar a otros sorteos como el de El Niño. David Boto, Levi Pérez y Álvaro Muñiz, profesionales del departamento de Economía de la Universidad de Oviedo, han realizado ahora una recopilación de todos los cambios en las administraciones.

El sorteo extraordinario de la Lotería de Navidad reparte este 22 de diciembre un total de 2.772 millones de euros en premios, lo que supone 70 millones más que el año pasado.

La reunión de datos provinciales sobre gasto en lotería a lo largo de casi dos décadas permite ahora afinar las conclusiones y extraer patrones de comportamiento social más complejos. Las provincias que ganaron el Gordo registraron incrementos del 4,9% en las ventas del sorteo de El Niño inmediatamente posterior, y del 3,3% en la Lotería de Navidad del siguiente año. Lejos de un fenómeno efímero, el efecto se extendió hasta cinco años después: el aumento acumulado en ventas en ese período fue del 17,7% en El Niño y del 17,4% en Navidad respecto a las provincias donde no tocó el gran premio.

El estudio puso en evidencia que estos crecimientos no obedecen a compras impulsivas puntuales, sino a una dinámica persistente, potencialmente asociada a la formación de hábitos de juego más sólidos vinculados al impacto colectivo que supone la llegada del Gordo a una provincia. El impacto no fue uniforme en todo el territorio. El estudio identificó variaciones notables según el tamaño y la riqueza de las provincias. La incidencia fue mayor en localidades pequeñas, donde la llegada del Gordo tiene mayor visibilidad y el efecto comunitario resulta amplificado.

