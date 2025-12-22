Cuándo se celebra la Lotería del Niño 2026: si no has tenido suerte en el Sorteo de Navidad, esta es tu segunda oportunidad

Imagen del Sorteo del Niño 2025. (RTVE)

La Lotería de Navidad es uno de los días más esperados del año para muchos. Esta es una oportunidad para probar suerte y buscar fortuna con uno de los grandes premios que reparte. Si eres una de las personas que no ha tenido ningún décimo premiado, todavía puedes buscar fortuna con el Sorteo del Niño.

Los décimos se pueden adquirir de manera cómoda y sencilla, tanto en cualquier Administración de Loterías y Apuestas del Estado como de forma online, adaptándose así a las necesidades de todos los jugadores.

Además, es importante tener en cuenta que la venta de décimos se mantiene hasta las 10:00 horas del día del sorteo, lo que permite que incluso quienes se animen a última hora puedan participar y soñar con la fortuna. El sorteo comenzará a las 12:00 horas y tendrá lugar el día 6 de enero.

Hora y cuánto dinero se reparte

La Lotería del Niño 2026 repartirá un total de 770 millones de euros en premios, distribuidos entre más de 36.000 premios diferentes, lo que convierte a este evento en una oportunidad excepcional para quienes buscan empezar el año con un golpe de suerte. Aunque los grandes premios son los más codiciados, la estructura del sorteo permite que muchos jugadores puedan obtener algún reconocimiento económico, incluso si no aciertan el número completo.

Los principales premios son los siguientes:

Primer premio: 200.000 euros por décimo.

Segundo premio: 75.000 euros por décimo.

Tercer premio: 25.000 euros por décimo.

Además, los números inmediatamente anterior y posterior al primer premio reciben un premio de 1.200 euros por décimo, lo que ofrece una recompensa adicional a quienes estén muy cerca del número ganador.

Cómo disfrutar del Sorteo del Niño 2026 de forma responsable

La Lotería del Niño es una oportunidad para soñar y disfrutar de la ilusión de participar en un sorteo extraordinario, pero es importante recordar que jugar debe ser siempre de manera responsable y controlada. Aunque la posibilidad de ganar grandes premios resulta emocionante, es fundamental establecer límites y evitar que la participación se convierta en un riesgo económico.

Algunas recomendaciones para un juego responsable incluyen:

Fijar un presupuesto. Decide de antemano cuánto dinero puedes destinar a la compra de décimos o participaciones, y no superar esa cantidad, independientemente de las ganas de ganar. Participar por diversión, no por necesidad. La compra de lotería debe entenderse como un entretenimiento. Los premios son inciertos y nunca deben considerarse como un ingreso garantizado o una solución financiera. Evitar endeudarse. Nunca compres décimos utilizando préstamos, tarjetas de crédito o dinero destinado a gastos esenciales. La ilusión del sorteo no justifica poner en riesgo tu estabilidad económica. Compartir la experiencia. Comprar participaciones en grupo con familiares, amigos o compañeros de trabajo puede ser una manera de disfrutar del sorteo y reducir la inversión individual, pero siempre respetando los límites de cada participante. Ser consciente de la . Aunque los premios son muy atractivos, la probabilidad de acertar el primer premio sigue siendo muy baja. Entender esto ayuda a mantener la perspectiva y evitar expectativas poco realistas. probabilidad . Aunque los premios son muy atractivos, la probabilidad de acertar el primer premio sigue siendo. Entender esto ayuda a mantener la perspectiva y evitar expectativas poco realistas.