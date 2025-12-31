España

Receta de brochetas de frutas con chocolate: un postre saludable perfecto para hacer con niños

Una elaboración ideal para cumpleaños infantiles que te llevará menos de 20 minutos de preparación

Un postre sencillo con fruta
Un postre sencillo con fruta y chocolate. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las brochetas de frutas frescas con chocolate negro son el postre ideal para niños por su colorido, su sabor irresistible y la facilidad con la que se pueden adaptar a cualquier gusto. Este postre convierte la fruta en un auténtico juego, permitiendo que los más pequeños participen en la preparación y elijan sus piezas favoritas, lo que fomenta hábitos saludables de forma lúdica.

El equilibrio entre los trozos de fruta y el toque de chocolate negro fundido hace que estas brochetas sean tan atractivas como ligeras. Se evitan azúcares añadidos innecesarios y se prioriza la frescura, por lo que es una alternativa dulce y nutritiva frente a los postres industriales. Kiwi, piña, naranja y fresa forman la base de esta receta repleta de vitaminas, fibra y antioxidantes.

Además, este postre se integra con facilidad en fiestas infantiles, meriendas o celebraciones escolares. Gracias a su presentación divertida y la posibilidad de acompañarlas con una bola de helado de limón o yogur natural, las brochetas de frutas mantienen el interés de los niños y se adaptan a cualquier estación del año.

Receta de brochetas de frutas frescas con chocolate negro

La receta consiste en ensartar distintas frutas coloridas en palitos de brocheta y bañarlas, justo antes de servir, con un poco de chocolate negro derretido. El resultado es un postre colorido, alegre y lleno de sabor, que mantiene la frescura y los nutrientes de la fruta.

Cinco recetas aptas para táper y saludables para llevar a la oficina esta semana

Tiempo de preparación

  • Preparación de ingredientes: 10 minutos
  • Montaje de brochetas: 5 minutos
  • Fundir el chocolate: 2 minutos
  • Tiempo total: 17 minutos

Ingredientes

  1. Una rodaja de piña natural
  2. Un kiwi
  3. Una naranja pequeña
  4. Dos fresones grandes (o fresas)
  5. 100 g de chocolate negro (mínimo 70% cacao)
  6. Una bola de helado de limón (opcional)
  7. Palitos de brocheta de madera

Cómo hacer brochetas de frutas frescas con chocolate, paso a paso

  1. Lavar y pelar las frutas. Cortar la piña, el kiwi, la naranja y los fresones en trozos medianos.
  2. Ensartar los trozos de fruta en los palitos de brocheta, alternando colores y tipos de fruta.
  3. Fundir el chocolate negro en un cazo pequeño al baño maría o en el microondas en intervalos cortos, removiendo para evitar que se queme.
  4. Colocar cada brocheta en un plato llano y regar artísticamente con el chocolate fundido por encima de la fruta.
  5. Servir las brochetas acompañadas de una bola de helado de limón si se desea, o con yogur natural sin azúcar.

Consejo clave: Es importante secar bien las frutas antes de ensartarlas para que el chocolate se adhiera mejor.

Consejo clave: Si preparas las brochetas con antelación, guárdalas en la nevera tapadas con film para que no se resequen.

Consejo clave: Para un toque crujiente, espolvorea frutos secos troceados sobre el chocolate antes de que se endurezca.

El paso a paso de
El paso a paso de las brochetas de frutas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuántas porciones tiene esta receta?

Esta receta da para cuatro brochetas generosas, ideales como postre o merienda para cuatro niños.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Rico en vitamina C
  • Fuente de fibra y antioxidantes
  • Bajo en grasas saturadas (si se utiliza chocolate negro de calidad)
  • Aporte moderado de azúcares naturales
  • Contenido calórico aproximado: 110-130 kcal por brocheta

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Las brochetas de frutas se deben consumir en el mismo día de su preparación. Si necesitas conservarlas, puedes guardarlas tapadas en la nevera hasta 12 horas, pero añade el chocolate justo antes de servir para que no se ablande.

