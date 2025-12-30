El chef José Andrés enseña su receta más fácil para celebrar Nochevieja: “Si te ha sobrado queso, marínalo para darle una nueva vida”

La receta de queso marinado de José Andrés (Adobe Stock / Archivo)

La Nochebuena y la Navidad ya han quedado atrás, pero aún quedan días de celebración en familia, de cenas con seres queridos y de disfrutar de la comida en todas sus formas. En estos días, en los que el buen comer se convierte en pilar fundamental, las sobras de comidas y cenas llenan nuestras neveras, restos que, más que eso, son oportunidades para crear nuevos platos y recetas.

En las mesas españolas, especialmente en días de celebración, es muy común encontrar una tabla variada de quesos, un entrante navideño perfecto que, en muchas ocasiones, nos deja con trozos de sobra en la nevera. Pero desperdiciarlos no es una opción, al menos para grandes chefs como José Andrés, quien tiene en su recetario la forma perfecta para darle una nueva vida a estos deliciosos trozos sobrantes.

El chef de origen asturiano es un gran defensor del aprovechamiento de alimentos, y es por ello que su recetario está repleto de elaboraciones que dan nueva vida a alimentos sobrantes que, para otros, podrían parecer mera basura. “Puedes ser muy creativo con las sobras, ya sea convirtiéndolas en croquetas, en los canalones favoritos de los catalanes o en algo completamente diferente”.

Para las sobras de queso, el cocinero nos recomienda una receta de lo más original: tacos de queso marinados en aceite de oliva y hierbas. “En España, marinamos aceitunas y a veces cerezas para preparar deliciosos aperitivos con vino, cava, jerez o lo que tengamos en la copa”, aseguraba el chef en un post de su newsletter ‘Longer Tables’. “Pero ¿alguna vez has pensado en marinar queso? Hacerlo puede prolongar su vida útil, dándole una nueva vida, sobre todo si necesitas inspiración para una celebración de Nochevieja“, explica.

Se trata, en palabras del asturiano, de una elaboración ideal para “disfrutar como aperitivo con aceitunas o galletas saladas, solo o en ensaladas”. Te contamos cómo replicar la receta de José Andrés para servir tus propios tacos de queso manchego y conquistar a toda tu mesa este fin de año.

Receta de tacos de queso manchego marinado

En esta receta, el queso manchego se corta en tacos y se sumerge en un marinado a base de aceite de oliva virgen extra y una selección de hierbas frescas, como romero y tomillo. El reposo en el aceite permite que los aromas penetren en el queso, realzando su sabor y logrando una textura aún más agradable. El resultado es un aperitivo sencillo, aromático y lleno de matices, ideal para quienes buscan sabores tradicionales con un toque especial.

Tiempo de preparación

Preparación activa: 10 minutos

Ingredientes

500 g de queso manchego semicurado o curado

Aceite de oliva virgen extra (cantidad suficiente para cubrir el queso, aprox. 300 ml)

2 ramas de romero fresco

2 ramas de tomillo fresco

1 hoja de laurel (opcional)

1 cucharadita de granos de pimienta negra

1 cucharadita de granos de pimienta rosa (opcional)

2 dientes de ajo (opcional)

Tarro de cristal esterilizado

Cómo hacer tacos de queso marinado, paso a paso

Corta el queso manchego en tacos medianos, procurando que tengan un tamaño uniforme. Esteriliza el tarro de cristal donde vas a guardar el queso. Coloca una capa de queso en el fondo del tarro. Añade parte del romero, tomillo, laurel, granos de pimienta y, si lo usas, ajo laminado. Repite las capas alternando queso y hierbas hasta llenar el tarro. Cubre completamente el queso con aceite de oliva virgen extra. Cierra el tarro herméticamente. Deja marinar en un lugar fresco y oscuro durante el tiempo que quieras o tengas. Cuanto más tiempo repose, más intenso será el sabor. Una vez marinado, sirve los tacos de queso escurridos del aceite y acompaña con pan o como parte de una tabla de quesos. Utiliza siempre utensilios limpios para sacar el queso y evita el contacto con agua para prolongar la conservación.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Aproximadamente ocho porciones como aperitivo.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Calorías: aproximadamente 230 kcal

Grasas: 19 g

Grasas saturadas: 8 g

Proteínas: 11 g

Hidratos de carbono: 0,5 g

Sodio: 420 mg

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

El queso manchego marinado se conserva hasta dos meses en un lugar fresco y oscuro, siempre que el queso permanezca totalmente cubierto por el aceite y se utilicen utensilios limpios al servir.