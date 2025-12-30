España

El chef José Andrés enseña su receta más fácil para celebrar Nochevieja: “Si te ha sobrado queso, marínalo para darle una nueva vida”

Para aprovechar las sobras de queso, el cocinero asturiano nos recomienda una receta de lo más original que quedará de maravilla como entrante en una cena especial

Guardar
La receta de queso marinado
La receta de queso marinado de José Andrés (Adobe Stock / Archivo)

La Nochebuena y la Navidad ya han quedado atrás, pero aún quedan días de celebración en familia, de cenas con seres queridos y de disfrutar de la comida en todas sus formas. En estos días, en los que el buen comer se convierte en pilar fundamental, las sobras de comidas y cenas llenan nuestras neveras, restos que, más que eso, son oportunidades para crear nuevos platos y recetas.

En las mesas españolas, especialmente en días de celebración, es muy común encontrar una tabla variada de quesos, un entrante navideño perfecto que, en muchas ocasiones, nos deja con trozos de sobra en la nevera. Pero desperdiciarlos no es una opción, al menos para grandes chefs como José Andrés, quien tiene en su recetario la forma perfecta para darle una nueva vida a estos deliciosos trozos sobrantes.

El chef de origen asturiano es un gran defensor del aprovechamiento de alimentos, y es por ello que su recetario está repleto de elaboraciones que dan nueva vida a alimentos sobrantes que, para otros, podrían parecer mera basura. “Puedes ser muy creativo con las sobras, ya sea convirtiéndolas en croquetas, en los canalones favoritos de los catalanes o en algo completamente diferente”.

Para las sobras de queso, el cocinero nos recomienda una receta de lo más original: tacos de queso marinados en aceite de oliva y hierbas. “En España, marinamos aceitunas y a veces cerezas para preparar deliciosos aperitivos con vino, cava, jerez o lo que tengamos en la copa”, aseguraba el chef en un post de su newsletter ‘Longer Tables’. “Pero ¿alguna vez has pensado en marinar queso? Hacerlo puede prolongar su vida útil, dándole una nueva vida, sobre todo si necesitas inspiración para una celebración de Nochevieja“, explica.

Se trata, en palabras del asturiano, de una elaboración ideal para “disfrutar como aperitivo con aceitunas o galletas saladas, solo o en ensaladas”. Te contamos cómo replicar la receta de José Andrés para servir tus propios tacos de queso manchego y conquistar a toda tu mesa este fin de año.

Receta de tacos de queso manchego marinado

En esta receta, el queso manchego se corta en tacos y se sumerge en un marinado a base de aceite de oliva virgen extra y una selección de hierbas frescas, como romero y tomillo. El reposo en el aceite permite que los aromas penetren en el queso, realzando su sabor y logrando una textura aún más agradable. El resultado es un aperitivo sencillo, aromático y lleno de matices, ideal para quienes buscan sabores tradicionales con un toque especial.

Tiempo de preparación

  • Preparación activa: 10 minutos

Ingredientes

  • 500 g de queso manchego semicurado o curado
  • Aceite de oliva virgen extra (cantidad suficiente para cubrir el queso, aprox. 300 ml)
  • 2 ramas de romero fresco
  • 2 ramas de tomillo fresco
  • 1 hoja de laurel (opcional)
  • 1 cucharadita de granos de pimienta negra
  • 1 cucharadita de granos de pimienta rosa (opcional)
  • 2 dientes de ajo (opcional)
  • Tarro de cristal esterilizado

Cómo hacer tacos de queso marinado, paso a paso

  1. Corta el queso manchego en tacos medianos, procurando que tengan un tamaño uniforme.
  2. Esteriliza el tarro de cristal donde vas a guardar el queso.
  3. Coloca una capa de queso en el fondo del tarro.
  4. Añade parte del romero, tomillo, laurel, granos de pimienta y, si lo usas, ajo laminado.
  5. Repite las capas alternando queso y hierbas hasta llenar el tarro.
  6. Cubre completamente el queso con aceite de oliva virgen extra.
  7. Cierra el tarro herméticamente.
  8. Deja marinar en un lugar fresco y oscuro durante el tiempo que quieras o tengas. Cuanto más tiempo repose, más intenso será el sabor.
  9. Una vez marinado, sirve los tacos de queso escurridos del aceite y acompaña con pan o como parte de una tabla de quesos. Utiliza siempre utensilios limpios para sacar el queso y evita el contacto con agua para prolongar la conservación.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Aproximadamente ocho porciones como aperitivo.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: aproximadamente 230 kcal
  • Grasas: 19 g
  • Grasas saturadas: 8 g
  • Proteínas: 11 g
  • Hidratos de carbono: 0,5 g
  • Sodio: 420 mg

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

El queso manchego marinado se conserva hasta dos meses en un lugar fresco y oscuro, siempre que el queso permanezca totalmente cubierto por el aceite y se utilicen utensilios limpios al servir.

Temas Relacionados

Recetas Navidad EspañaJosé AndrésChef José AndrésRecetas EspañaRecetasEspaña-GastronomíaEspaña Noticias

Últimas Noticias

¿Por qué en Italia sirven un vaso de agua con el café? La explicación detrás de una tradición que deberíamos copiar

Al contrario de lo que muchos piensan, este vaso no está destinado a limpiar el paladar después de un trago de café, sino a beberse antes de degustarlo

¿Por qué en Italia sirven

Alfredo Molina, veterinario: “Un perro no es un peluche, un gato no es un mueble. Tus mascotas no están para decorar tu casa”

Es importante estar muy concienciado antes de tomar la decisión de tener una mascota

Alfredo Molina, veterinario: “Un perro

Spotify España: Estos son los podcast mas escuchados hoy

Las producciones de terror y de ficción, como Caso 63, se han posicionado entre los favoritos del público español en Spotify

Spotify España: Estos son los

El episodio de la temporada 5 de Stranger Things que ha conseguido la peor valoración de la historia de la serie en IMDb

Sustituye a ‘La hermana perdida’, el séptimo episodio de la segunda temporada, como el peor valorado hasta la fecha

El episodio de la temporada

Cómo es la ayuda por hijo a cargo en 2026: el BOE detalla todos los requisitos necesarios

La actualización automática de estas ayudas garantiza que quienes ya tenían reconocido este derecho lo conservarán, siempre que sigan cumpliendo las condiciones

Cómo es la ayuda por
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El nuevo sistema de entrenamiento

El nuevo sistema de entrenamiento de combate del Ejército con aviones turcos y gestionado por Airbus

El PP cita a Ábalos en el Senado el 8 de enero: “No es un actor secundario, es el hombre para todo de Sánchez”

El Gobierno escoge a Indra para desarrollar 49 nuevos drones para el Ejército al considerarla la “única empresa capacitada”

Muere a los 79 años el exdirigente socialista Francisco Fernández Marugán

El PSOE da carpetazo a la financiación irregular tras las conclusiones de su auditoría: “Ese era el sueño de la derecha, no hay empate”

ECONOMÍA

Cómo es la ayuda por

Cómo es la ayuda por hijo a cargo en 2026: el BOE detalla todos los requisitos necesarios

Cuál es el precio máximo y mínimo de la luz en España para este miércoles

Resultados del Sorteo 3 Super Once: ganadores y números premiados

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 2

Números ganadores del Super Once del 30 diciembre

DEPORTES

El FBI descubre que un

El FBI descubre que un exatleta olímpico tenía guardadas motos de Márquez, Lorenzo o Rossi valoradas en 34 millones de euros

El deporte español se despide de 2025 bajo un aura de éxito: de Alcaraz y María Pérez a Aitana Bonmatí, Paula Ostiz o Ilia Topuria

La leyenda del tenis Tom Woodbridge habla sobre la ruptura entre Alcaraz y Ferrero: “Va a ser muy difícil para Carlos ganar un ‘major’ el año que viene”

Toni Kroos habla sobre la crisis de Xabi Alonso en el Real Madrid: “Las críticas vienen muy rápido, tienes muy poco tiempo como entrenador para crear algo”

Joan Laporta, imputado por una presunta estafa de 91.500 euros a una inversora en 2016