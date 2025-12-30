Receta de canelones de berenjena: un plato que te permitirá salvar el menú de Nochevieja a última hora

Cinco postres del mundo que endulzan el día de Reyes más allá del roscón.

Ya sea para el menú de Nochevieja o para cualquier otra comida o cena de Navidad, sorprender a los invitados suele ser el principal objetivo de los anfitriones. Una opción perfecta para ello son los canelones de berenjena. Y es que se trata de una alternativa ligera y deliciosa a la pasta tradicional, donde las láminas de la verdura envuelven un relleno jugoso y gratinado con salsa bechamel y queso. Esta receta resulta ideal tanto para quienes buscan incorporar más vegetales a su dieta, como para quienes desean sorprender con un plato original y lleno de sabor.

El origen de los canelones de berenjena está estrechamente ligado a la cocina mediterránea, especialmente a las regiones donde la berenjena es protagonista de múltiples elaboraciones tradicionales. Aunque la versión más popular incluye carne picada, existen variantes vegetarianas y diferentes opciones de salsas y quesos. Este plato se disfruta especialmente en reuniones familiares o como parte de comidas festivas, acompañado de un vino tinto y una ensalada fresca.

Receta de canelones de berenjena

Canelones de berenjena. (AdobeStock)

La preparación de los canelones de berenjena consiste en utilizar finas láminas de berenjena como base para envolver un relleno de carne picada mezclada con salsa de tomate y bechamel. Después, se gratinan en el horno cubiertos de más salsa y queso rallado, dando como resultado una capa dorada y un interior cremoso. La técnica principal radica en la cocción inicial de las berenjenas para que sean flexibles y fáciles de enrollar, y en la preparación del relleno, que debe quedar jugoso y sabroso.

Tiempo de preparación

El tiempo total estimado de preparación es de 46 minutos, que se distribuyen de la siguiente forma:

Preparación de ingredientes: 20 minutos

Cocción de las berenjenas: 10 minutos

Elaboración y cocción del relleno: 10 minutos

Montaje y horneado final: 6 minutos

Ingredientes

2 berenjenas grandes

200 g de carne picada

Salsa de tomate (cantidad suficiente para cubrir y mezclar)

Salsa bechamel (cantidad suficiente para mezclar y cubrir)

Queso rallado (para gratinar)

1 diente de ajo

Sal

Aceite

Cómo hacer canelones de berenjena, paso a paso

Los canelones también pueden hacerse con berenjena para obtener una receta más saludable. (AdobeStock)

Lava y seca las berenjenas. Córtalas a lo largo en láminas finas. Fríe las láminas de berenjena en aceite hasta que estén doradas. Escúrrelas muy bien para eliminar el exceso de aceite. En una sartén aparte, saltea la carne picada junto con el diente de ajo picado. Añade dos cucharadas de salsa de tomate y tres de bechamel a la carne. Ajusta de sal. Toma cada lámina de berenjena y coloca una porción de relleno en un extremo. Enróllalas cuidadosamente formando los canelones. Coloca los canelones en una fuente de horno. Cúbrelos primero con salsa de tomate, luego con salsa bechamel y finalmente espolvorea queso rallado por encima. Lleva la fuente al horno precalentado a 180 °C durante 6 minutos, hasta que el queso esté gratinado. Sirve caliente, decorando al gusto.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde aproximadamente para 2 a 3 personas, dependiendo del tamaño de las berenjenas y del grosor de las láminas.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Energía: 280 kcal

Proteínas: 14 g

Grasas: 18 g

Hidratos de carbono: 15 g

Fibra: 5 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Los canelones de berenjena pueden conservarse en el frigorífico en un recipiente hermético durante dos días. Pueden recalentarse en el horno o microondas antes de servir. No se recomienda congelar debido a la textura de la berenjena tras el descongelado.