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La Aemet activa los primeros avisos por calor con temperaturas que rozarán los 40 grados este fin de semana

Las altas temperaturas pueden incrementar la irritabilidad y favorecer los conflictos en el entorno, según un experto

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La Aemet activa los primeros avisos por calor con temperaturas que rozarán los 40 grados. (Europa Press)
La Aemet activa los primeros avisos por calor con temperaturas que rozarán los 40 grados. (Europa Press)

Tras varias semanas marcadas por la lluvia y la inestabilidad, los termómetros se disparan este fin de semana en España con valores más propios del verano que de la primavera, en un episodio que no solo traerá calor intenso, sino también un posible aumento de la irritabilidad y los conflictos en la convivencia, según advierten los expertos. Sin embargo, el calor no afectará por igual a todo el territorio. El escenario deja un fin de semana de fuertes contrastes meteorológicos, con avisos por altas temperaturas, tormentas y viento en distintas comunidades.

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha activado este viernes avisos amarillos por altas temperaturas en varias zonas del país. Las alertas afectan a Asturias, Cantabria, Gipuzkoa, Bizkaia, Aragón, Ourense y Badajoz, donde las temperaturas máximas oscilarán entre los 34 y los 38 ºC, aunque en puntos del suroeste peninsular los termómetros podrían rozar los 40 grados.

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En paralelo, el noroeste peninsular registrará un escenario más inestable. Galicia y Asturias estarán bajo aviso por tormentas, con posibilidad de chubascos localmente fuertes y granizo. Esta situación está asociada a la presencia de una DANA, que favorecerá la formación de nubosidad y precipitaciones en esa zona del país.

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Los termómetros se disparan este fin de semana en España. (Freepik)

De cara al sábado, el calor seguirá siendo protagonista en el noreste peninsular, con Aragón bajo aviso amarillo a partir de las 14:00 horas y temperaturas que volverán a situarse en torno a los 34-36 grados. En contraste, otras comunidades como Asturias, Andalucía, Cantabria, Castilla y León y Galicia registrarán valores más suaves, pero acompañados de inestabilidad, con avisos por tormentas y posibles chubascos.

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Para cerrar el fin de semana, el domingo continuará la inestabilidad en varias zonas del país. Andalucía, Cantabria y Castilla y León permanecerán bajo aviso amarillo por viento y tormentas, en una jornada que pondrá el broche a un episodio meteorológico muy variable, marcado por el contraste entre el calor intenso, las precipitaciones y las fuertes rachas de viento.

El calor también influye en la convivencia y la comunicación

Más allá del impacto meteorológico, las altas temperaturas pueden afectar también al comportamiento y las relaciones personales. Así lo advierte el experto en comunicación social y técnicas de la expresión Julio García Gómez, quien señala que el calor puede incrementar la irritabilidad y favorecer los conflictos en el entorno social.

El especialista afirma que “el efecto del calor sobre la comunicación interpersonal se hace evidente con más discusiones, más irritabilidad y deterioro de las relaciones de pareja y en familia”. En su opinión, este fenómeno se intensifica porque “no estamos preparados para el cambio brusco del frío al calor”, lo que dificulta la adaptación emocional.

García Gómez añade que “la falta de sueño y el cambio de hábitos y costumbres nos pueden volver antipáticos e hipersensibles ante los demás”, lo que influye directamente en la forma en la que nos comunicamos durante episodios de altas temperaturas.

Un hombre y una mujer frente a frente en una calle soleada, la mujer se abanica con un ventilador de mano. Coches y edificios al fondo.
Las altas temperaturas pueden afectar también al comportamiento y las relaciones personales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre sus recomendaciones, el experto propone medidas sencillas para mejorar la convivencia en estos días: “utilizar un mensaje corto y directo para no ‘sofocar’ al interlocutor” y reservar los momentos de menor calor para las conversaciones importantes. “Emplear las primeras horas de la mañana y las últimas de la noche para el diálogo más trascendente de los temas de pareja y familiar”, señala. También aconseja moderar el uso de llamadas y mensajería en las horas centrales del día.

En cuanto al lenguaje, insiste en evitar frases que generen tensión como “siempre quieres llevar la razón” o “la culpa de todo es tuya”, y sustituirlas por fórmulas más conciliadoras como “cada uno puede tener su parte de razón” o “vamos a compartir la responsabilidad”.

En un fin de semana marcado por el calor, las tormentas y el viento, el desafío no será únicamente meteorológico, sino también social. La convivencia diaria puede verse condicionada, ya que el calor influye de forma directa en el estado de ánimo, la paciencia y la manera en la que nos relacionamos. Mantener la calma y adaptar las interacciones a estas condiciones será clave para afrontar este fin de semana.

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