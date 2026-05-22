Felipe González, expresidente del Gobierno de España, recibe en la OEI premio Ana Frank por su aportación a los procesos internacionales de paz

Felipe González recibe el premio Ana Frank por su aporte a los procesos internacionales de paz. (Alejandro Higuera López / Infobae)

Felipe González, quien fuera presidente del Gobierno de España, ha sido galardonado con el Premio Ana Frank por su contribución a la consolidación democrática, la integración europea y los procesos internacionales orientados a la paz. El acto de entrega ha tenido lugar en la sede central de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI) en Madrid, en el contexto de la tercera edición de estos premios internacionales.

El reconocimiento concedido a González destaca su relevante papel en la historia reciente de España y su implicación clave en diferentes iniciativas globales para el impulso de la democracia y la paz. La ceremonia, celebrada este viernes en Madrid, se ha desarrollado bajo la premisa de resaltar el compromiso con los derechos humanos y la convivencia democrática, y se enmarca en un programa que en ediciones previas ha distinguido a personajes como Mariano Jabonero, actual secretario general de la OEI, y figuras destacadas del ámbito iberoamericano.

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Felipe González recibe el premio Ana Frank por su aporte a los procesos internacionales de paz. (Alejandro Higuera López / Infobae)

Durante el acto, Mariano Jabonero y Héctor Shalom, director de la Casa Ana Frank en Argentina, han realizado la entrega formal del galardón al expresidente español. Jabonero ha subrayado que “estos premios son importantes para combatir la desafección a la democracia y la poca fe de los jóvenes en ella” y ha expresado el compromiso de la OEI de profundizar en la defensa de estos valores trabajando conjuntamente con el Centro Ana Frank.

Compromiso con la memoria colectiva y los derechos humanos

Los Premios Ana Frank, en su tercera edición, tienen como objetivo distinguir a personas e instituciones que evidencian su compromiso en áreas como la memoria colectiva, la convivencia en diversidad y la promoción de los derechos humanos, acorde con el legado de Ana Frank. Entre los galardonados de la edición de 2025 figuran nombres como Yamandú Orsi, actual presidente de Uruguay, y los expresidentes Luis Lacalle Pou y Julio Sanguinetti, reconocidos por su defensa de la continuidad democrática y la convivencia pacífica. Así mismo, Luis Scasso ha sido distinguido por sus esfuerzos en la promoción de la educación, la ciencia y la cultura en Iberoamérica. De igual modo, la edición de 2026 incluye entre sus reconocimientos a Mariano Jabonero por su impulso a los derechos humanos en contextos de alta vulnerabilidad.

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Roman Lejtman moderando el debate en el evento donde Felipe González recibió el premio Ana Frank por su aporte a los procesos internacionales de paz. (Alejandro Higuera López / Infobae)

El acto central de la ceremonia ha sido la intervención de Felipe González, quien ha expresado su agradecimiento por el reconocimiento recibido y ha puesto el acento en la importancia de “buscar la centralidad, que no es más que el ámbito donde puede convivir la discrepancia por medio del diálogo, algo a lo que podemos llegar desde la filosofía extraordinaria de Ana Frank, tan extraordinaria que sobrevive al paso del tiempo”. Estas palabras resumen la filosofía de convivencia y diálogo inherente al espíritu del premio.

Héctor Shalom, por su parte, ha destacado los cuatro valores asociados a la figura de González desde la óptica del Centro Ana Frank: la firmeza en la defensa de la democracia, la vocación por construir bienestar, la iniciativa para unir pueblos y la responsabilidad en la construcción de paz. En su intervención, Shalom ha señalado que González representa la posibilidad del encuentro, un principio central tanto en su trayectoria como en la misión del propio Centro Ana Frank.

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La trayectoria política de González y la proyección internacional de los premios según la OEI

Posteriormente al acto protocolario, ha tenido lugar un conversatorio sobre los retos actuales en democracia, memoria y derechos humanos, en el que han intervenido Felipe González, Mariano Jabonero y Héctor Shalom, bajo la moderación del periodista Román Lejtman, de Infobae.

En el repaso a su carrera, la OEI ha recordado que González asumió la presidencia del Gobierno de España desde 1982 hasta 1996, período en el cual lideró la consolidación democrática tras la Transición, impulsó reformas estructurales en lo económico y social y promovió la integración de España en la entonces Comunidad Económica Europea. Además, la organización ha destacado la implicación de González en iniciativas internacionales para fortalecer la democracia y los procesos de paz en el ámbito global.

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La organización de los Premios Ana Frank, según describe la OEI, responde a la intención de fortalecer el compromiso institucional con la memoria y los derechos humanos, así como fomentar sociedades inclusivas y justas. La OEI ha concluido que estos reconocimientos constituyen una herramienta para subrayar los valores que constituyen el legado universal de Ana Frank y mantenerlos presentes en el debate público actual.