El juez Calama solicita a Estados Unidos información sobre los investigados en el caso Plus Ultra

El expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero (Montaje Infobae)

El juez instructor del caso Plus Ultra, José Luis Calama, ha pedido a Estados Unidos que faciliten a la Audiencia Nacional información sobre los inventigados en el caso. Este miércoles se ha conocido que el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero estaría presuntamente implicado en las presuntas irregularidades vinculadas al rescate de la aerolínea por 53 millones de euros, motivo por el que está llamado a declarar el próximo 2 de junio.

Ahora, como ha avanzado este viernes El País, el instructor ha tomado la decisión de pedir ayuda a las autoridades estadounidenses como parte de una pieza separada que mantiene bajo secreto y en la que ahonda en las cuentas de los imputados en el extranjero. El mencionado medio ya avanzó que el empresario y amigo de Zapatero, Julio Martínez, dueño de Análisis Relevante -consultora en el centro del caso- tiene cuentas bancarias en Miami.

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