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Amancio Ortega pagará una deuda millonaria al restaurante escocés más antiguo de Glasgow para su reparación: el local estima pérdidas de 913.000 euros

En marzo de 2020, el restaurante Rogano anunció su cierre siguiendo las directrices del gobierno por la Covid-19. Sin embargo, no volvió a abrir los años posteriores por los daños del edificio

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Composición fotográfica de el restaurante Rogano, en Glasgow, y el empresario español Amancio Ortega
Composición fotográfica de el restaurante Rogano, en Glasgow, y el empresario español Amancio Ortega (Montaje Infobae)

Pontegadea, el grupo inversor de Amancio Ortega ha cerrado este viernes una causa judicial abierta en Reino Unido desde hace más de cuatro años. Según han informado medios locales, la compañía pagará una deuda millonaria al restaurante Rogano, el más antiguo de Glasgow, tras alcanzar un acuerdo extrajudicial que puso fin a una disputa por reparaciones pendientes en el edificio donde funcionaba el local.

El acuerdo entre Pontegadea y Forthwell Limited, empresa que opera bajo el nombre Rogano, se anunció pocas horas antes de que el Tribunal Supremo del Reino Unido celebrara una audiencia para analizar el caso, después de que el litigio escalara desde tribunales escoceses. La reclamación del restaurante se originó por supuestos incumplimientos del arrendador en la reparación del inmueble tras una serie de daños que dejaron el restaurante en condiciones inseguras.

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El conflicto se centró en las reparaciones que, según la parte demandante, no se completaron luego de inundaciones registradas a finales de 2020 y principios de 2021, que afectaron parte de la instalación eléctrica y derivaron en un incendio. En ese contexto, Forthwell sostuvo que Amancio Ortega debía abonar una compensación por pérdidas de beneficios debido al cierre prolongado del establecimiento. El principal argumento de la demanda es una cuenta de unos 913.000 euros en pérdidas por no haber podido abrir durante los últimos seis años.

En marzo de 2020 Rogano anunció que “suspendía su actividad” siguiendo las directrices del gobierno por la pandemia de Covid-19. Sin embargo, el local no volvió a abrir, en parte por los daños posteriores en el edificio, que lo dejaron inutilizable y obligaron a mantenerlo clausurado. El restaurante permaneció cerrado desde 2021 y, según se informó, sus propietarios encargaron murales para cubrir la fachada. Con el paso del tiempo, esas intervenciones quedaron expuestas a grafitis y carteles superpuestos.

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El Rogano funciona bajo esa denominación desde 1935 y es conocido por su estética art déco. También consolidó una reputación como punto de encuentro de visitantes famosos: entre los nombres citados figuran Mick Jagger, David Bowie y Elizabeth Taylor, además de actores y músicos que pasaron por Glasgow en giras o rodajes, según informó la cadena BBC.

La disputa judicial y el giro del acuerdo

La tienda de ropa ha sido demanda en diversas ocaciones

La causa llegó a la Justicia británica tras el desacuerdo sobre el alcance de las reparaciones. En los escritos judiciales citados por medios británicos, Forthwell alegó que el contrato de arrendamiento obligaba al propietario del inmueble, Pontegadea UK, a ejecutar trabajos de mantenimiento y reparación, y que su incumplimiento provocó pérdidas económicas.

Por su parte, la empresa del empresario dueño de Zara, argumentó que Forthwell no podía reclamar beneficios perdidos correspondientes a una sociedad distinta. Según los documentos judiciales, en 2013 Forthwell transfirió sus derechos sobre el arrendamiento a una filial, Lynnet Leisure Rogano Limited, que continuó operando en el lugar bajo una “licencia de ocupación”. Esa estructura societaria quedó en el centro del debate: para el grupo inversor, las ganancias de la filial no podían ser recuperadas por la empresa que figuraba como arrendataria original.

En junio de 2024, la Sala Exterior del Tribunal de Sesiones falló a favor de Forthwell, pero esa decisión fue parcialmente revocada en octubre de 2024 por la Sala Interior. Tras ese revés, la compañía elevó el caso al Tribunal Supremo del Reino Unido, que tenía previsto examinarlo en una audiencia en Escocia. Sin embargo, al inicio de la vista, los magistrados fueron informados de que la demanda se había resuelto apenas unas horas antes, gracias a un acuerdo alcanzado la noche anterior.

En la audiencia no se divulgaron detalles del pacto, incluido el monto de la deuda millonaria que, según el foco del acuerdo, Pontegadea pagará para destrabar la reparación del inmueble donde operaba el restaurante, pero podría rondar los 913.000 euros, cifra que el restaurante baraja como pérdidas por los años que ha permanecido cerrado.

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