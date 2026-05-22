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Francia acelera para presentar en la ONU un acuerdo que inicie la misión internacional en Ormuz ante el bloqueo del texto estadounidense

La resolución de Washington lleva dos semanas frenada en el Consejo de Seguridad ante el temor del veto de Rusia y China, que la consideran sesgada en contra de Irán

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Composición fotográfica de el presidente de Francia, Emmanuel Macron, y un mapa del Golfo Pérsico
Composición fotográfica de el presidente de Francia, Emmanuel Macron, y un mapa del Golfo Pérsico (Montaje Infobae)

El conflicto de Oriente Medio entre Estados Unidos, Israel e Irán ha provocado grandes problemas en el flujo del comercio internacional, elevando los precios de algunos productos como el combustible, los fertilizantes o plásticos, principalmente por el bloqueo al tránsito marítimo en el estrecho de Ormuz.

Estados Unidos, principal actor del conflicto, ha intentado presentar ante el Consejo de Seguridad de la ONU una resolución para establecer una misión internacional que recobre la normalidad en el estrecho, pero esta se ha visto frenada por las amenazas de Rusia y China de tumbar el texto estadounidense, considerando que podría estar sesgado en contra de Irán.

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Ante esta situación, que mantiene hasta ahora bloqueado el texto de EEUU durante dos semanas, el Gobierno francés -que cuenta también con derecho a veto en la ONU- ha informado este viernes sobre la redacción de su propia resolución, que esperan presentar antes que el gobierno de Donald Trump.

Por su parte, la resolución estadounidense, que fue redactada junto con Baréin, lleva más de dos semanas en debate y exige a Irán que cese los ataques y la colocación de minas en el estrecho. El temor en la Casa Blanca del veto ruso y chino surge debido a que ambos países tumbaron un texto similar respaldado por Washington en abril, argumentando que este era parcial con Teherán.

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La eurodiputada socialista destaca el rol de España en un contexto internacional marcado por la guerra de Oriente Medio y las tensiones con Estados Unidos.

Un texto en francés, con ayuda de Reino Unido

Estados Unidos ha conseguido hasta el momento que su texto sea respaldado por casi 140 países, con la esperanza de evitar el veto, pero Francia, que cuenta con este poder dentro de la ONU, se ha negado hasta ahora a respaldar la resolución estadounidense. “Hay un proyecto de resolución entre Estados Unidos y Baréin que se está debatiendo. Este constituye la base de las discusiones actuales. Aún no se ha anunciado la fecha de la votación”, declaró el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores francés, Pascal Confavreux.

El presidente francés, Emmanuel Macron, ha afirmado que París se encuentra en la posición de impulsar pronto una iniciativa en las Naciones Unidas con el fin de consolidar los esfuerzos franco-británicos para organizar una misión internacional destinada a restablecer la libertad de navegación en el estrecho, una vez que la situación lo permita y tras consultar con Washington y Teherán.

“Estamos trabajando en una misión internacional para restablecer la libertad de navegación. También hemos preparado, en nuestra calidad de miembro permanente, un proyecto de resolución que podría debatirse si las condiciones son adecuadas”, afirmó Confavreux.

El texto pone palabras a la cumbre de abril

La resolución francesa da forma a las reuniones mantenidas entre países no beligerantes, encabezadas por Macron y que el 17 de abril contaron con la participación de el primer ministro británico, Keir Starmer; el canciller alemán, Friedrich Merz, y la presidenta italiana, Giorgia Meloni, y a la que han acudido, de manera telemática más de 40 Estados.

Según anunció el gobierno francés, el objetivo de la reunión era precisamente debatir la posible creación de una misión de seguridad marítima en el estrecho de Ormuz. Macron explicó que la reunión era un mensaje para exigir “el restablecimiento de las condiciones de libre paso que estaban vigentes antes de la guerra y el pleno respeto del derecho del mar”, alegando que no se oponen a cualquier restricción, a “cualquier régimen de convenios que en la práctica equivalga a un intento de privatizar el estrecho y, obviamente, a cualquier sistema de peaje”.

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