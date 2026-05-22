La presidenta del Banco Central Europeo advierte de que la inflación en la eurozona persistiría incluso si se reabriera el estrecho de Ormuz

La presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, en una imagen de archivo. (Reuters)

La presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, ha advertido que la inflación en la zona del euro podría seguir viéndose impulsada por la guerra en Oriente Medio, incluso si el estrecho de Ormuz se reabriera de inmediato. Según ha explicado, los efectos del conflicto no desaparecerían rápidamente, ya que los impactos sobre la economía tardan en trasladarse a los precios.

“Incluso si la crisis se resolviera ahora, y oímos diversos rumores aquí y allá, habría efectos retardados que continuarían simplemente por la necesidad de restablecer la situación anterior de todos modos”, ha señalado Lagarde tras una reunión con los ministros de Finanzas del euro. Con ello, ha subrayado que incluso una resolución inmediata del conflicto no evitaría consecuencias económicas posteriores, debido al tiempo que requiere la normalización de las condiciones del mercado.

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