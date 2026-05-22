España

Felipe González dice sentir una “profunda tristeza” por la imputación de Zapatero: “Si dijera todo lo que pienso ardería Troya”

El expresidente del Gobierno ha recibido este viernes en Madrid el premio Ana Frank y en una charla con ‘Infobae’ ha hablado de política internacional y de su relación con el PSOE

Guardar
Google icon
Felipe González recibe el premio Ana Frank por su aporte a los procesos internacionales de paz. (Alejandro Higuera López / Infobae)
Felipe González recibe el premio Ana Frank por su aporte a los procesos internacionales de paz. (Alejandro Higuera López / Infobae)

Felipe González siente una “profunda tristeza” tras la imputación de José Luis Rodríguez Zapatero por organización criminal, tráfico de influencias y falsedad documental. Ambos son expresidentes socialistas del Gobierno de España, pero muy distintos el uno del otro. Zapatero actúa como arma electoral de Pedro Sánchez; González, lo contrario.

“¿Coincido con Zapatero en las políticas que está haciendo con este Gobierno o con el Gobierno de Venezuela? No, en absoluto”, ha asegurado tras ser preguntado por Infobae. “Y tengo derecho a no coincidir”, ha agregado, mencionando la amnistía a los independentistas catalanes, cuando González incluso llegó a amenazar con no votar más al PSOE e hizo oposición a Pedro Sánchez.

PUBLICIDAD

“¿Coincido con Zapatero en las políticas que está haciendo con este Gobierno o con el Gobierno de Venezuela? No, en absoluto”

Pero eso no quita que el socialista, que este viernes ha recibido el premio Ana Frank, entregado conjuntamente por el Centro Ana Frank Argentina y la Organización de Estados Iberoamericanos en Madrid, no haya sentido pena al recibir la noticia. “Tengo una infinita tristeza por el procesamiento de Zapatero. Infinita tristeza”, ha insistido.

El juez instructor, José Luis Calama, toma esta nueva medida tras la imputación este martes el expresidente del Gobierno.

Sobre su relación con Pedro Sánchez ha explicado que cuando el actual presidente del Gobierno le invitó al penúltimo Congreso del partido, le dijo que iba a ir, pero que “había razones por las que había perdido la confianza”. “Si dijera todo lo que pienso ardería Troya. Así que me contengo”, ha añadido tras las preguntas de este diario.

PUBLICIDAD

Geopolítica mundial y el papel de las superpotencias

Durante su intervención, González habló de geopolítica y calificó el escenario actual como un “mundo muy, muy, muy peligroso en la política global”. El expresidente español subrayó que las grandes superpotencias ejercen su poder no al servicio de todos, sino de sus propios intereses, lo que ha derivado en una tendencia autocrática, polarización y odio al adversario. En su opinión, países como Estados Unidos, China y Rusia compiten por repartirse el mundo y que, en ese proceso, los valores democráticos se ven amenazados.

Respecto a China, González destacó que el país asiático ha eliminado las políticas de limitación de mandato y contrapesos implementadas por Deng Xiaoping. Consideró que el presidente Xi Jinping ha consolidado un control absoluto del poder, lo que le otorga la “paciencia de esperar y de ocupar espacio”, y remarcó la magnitud del espacio que China está ocupando actualmente.

Felipe González en un acto recogiendo el premio Ana Frank
Felipe González recibe el premio Ana Frank por su aporte a los procesos internacionales de paz. (Alejandro Higuera López / Infobae)

También hizo referencia a Rusia. El expresidente describió el método de Vladimir Putin como una “guerra del siglo XIX, una guerra territorial con una vocación del siglo XIX”. En este sentido, ha apuntado que, aunque la Federación Rusa es el país más extenso y con más recursos, su producto bruto es inferior al de países como Italia, pero cuenta con armas nucleares y capacidad de amenaza.

González planteó que la actual geopolítica de riesgo exige a los países de tamaño medio buscar horizontes compartidos y comunes, ya que “tienen mucha más fuerza entendiéndose que sin entenderse”. Mencionó como ejemplo la construcción europea y la necesidad de que América Latina resuelva problemas internos para poder tener peso global.

El vínculo de González con América Latina

Felipe González expresó que su vínculo con América Latina es también un problema identitario. “He visto con emoción de verdad y con participación cómo se superaban las dictaduras del Cono Sur. He visto cómo se iban superando otras dictaduras. La dictadura que se quedó ahí fijada graníticamente de Cuba”, relató en referencia a la persistencia de regímenes autoritarios en la región.

“He visto con emoción de verdad y con participación cómo se superaban las dictaduras del Cono Sur”

El expresidente advirtió sobre los desafíos estructurales de la región y la dificultad de explicar la identidad latinoamericana y rememoró su experiencia en la región: “He estado en todos los conflictos de Centroamérica. He tenido allí a fuerzas del orden público, a militares y he recibido de estos regalos que te emocionan, un fusil que se machaca para que no sirva nunca más. Y este tipo de cosas que forman parte de la vida de la gente vieja como yo”.

Roman Lejtman en el acto donde Felipe González recogió el premio Ana Frank
Roman Lejtman moderando el debate en el evento donde Felipe González recibió el premio Ana Frank por su aporte a los procesos internacionales de paz. (Alejandro Higuera López / Infobae)

El exmandatario sostuvo que América Latina enfrenta problemas crónicos. “Hay dos problemas estructurales que vivimos en el día a día. Uno de ellos es la corrupción. No hay por qué poner muchos ejemplos, creo que tenemos ahí biblioteca de este para ellas. Y otro el problema de seguridad”. También subrayó que la desigualdad es una constante en la región y vinculó la debilidad de las democracias a la falta de oportunidades para los jóvenes y la escasa representación de los partidos políticos tradicionales.

Sobre Argentina y su relación con Beijing, Felipe González aseguró que Milei se alinea con la Casa Blanca pero que Milei tiene profundas relaciones con Xi Jinping. “Cuando dice en Argentina Milei lo que diga Trump, sí, salvo para venderle a China y comprarle a China. Para eso no”, sentenció.

González, sobre Venezuela: “Gobierna el rabo que mueve el perro”

Felipe González abordó la coyuntura venezolana desde una perspectiva crítica sobre la deriva autoritaria y la manipulación institucional de la época de Chávez. Sobre la época actual, el expresidente describió la situación de la siguiente manera: “Digamos que gobierna el rabo que mueve el perro, el Rodrigato, para entendernos”, haciendo referencia al dominio de figuras cercanas a Nicolás Maduro, como Delcy Rodríguez y otros allegados. Añadió que “la decepción creciente del pueblo venezolano que tiene ansias de libertad puede ser un peligro de futuro en la relación”.

Felipe González en un acto recogiendo el premio Ana Frank
Felipe González recibe el premio Ana Frank por su aporte a los procesos internacionales de paz. (Alejandro Higuera López / Infobae)

González enfatizó la importancia de un cronograma que conduzca a la liberación de los venezolanos de toda dependencia, resaltando: “Nosotros lo que aspiramos es a ser libres”.

Periodo de “confusión” en la Unión Europea

Felipe González consideró que la Unión Europea atraviesa un período de confusión y falta de visión común. “La Unión Europea está, digamos, un poco despistada, ¿no? Está, está mirando al suelo permanentemente para saber dónde pone el pie y eso le impide ver el horizonte, ¿no? Teme tropezar.” Señaló que, a pesar de contar con capacidad normativa, inteligencia y tecnología, “lo que le falta es voluntad y entendimiento”.

“La Unión Europea está, digamos, un poco despistada, ¿no? Está, está mirando al suelo permanentemente para saber dónde pone el pie"

“Europa tiene mucha capacidad normativa y hay que agradecerlo, pero lo que hacen es normativizar lo que inventan otros. Y siempre van por detrás”, explicó. También apuntó que, en la defensa común y la inversión, existen propuestas para fortalecer la autonomía europea, pero “todavía hay cuatrocientos, quinientos mil millones de euros de ahorro europeo que prefieren invertir en Estados Unidos que en Europa”.

Temas Relacionados

Felipe GonzálezJosé Luis Rodríguez ZapateroPSOEPolítica EspañaEspaña-NacionalEspaña Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Francia acelera para presentar en la ONU un acuerdo que inicie la misión internacional en Ormuz ante el bloqueo del texto estadounidense

La resolución de Washington lleva dos semanas frenada en el Consejo de Seguridad ante el temor del veto de Rusia y China, que la consideran sesgada en contra de Irán

Francia acelera para presentar en la ONU un acuerdo que inicie la misión internacional en Ormuz ante el bloqueo del texto estadounidense

La Aemet activa los primeros avisos por calor con temperaturas que rozarán los 40 grados este fin de semana

Las altas temperaturas pueden incrementar la irritabilidad y favorecer los conflictos en el entorno, según un experto

La Aemet activa los primeros avisos por calor con temperaturas que rozarán los 40 grados este fin de semana

Juan del Val, ante la pregunta de si Alejandra Rubio podría conseguir un premio Planeta: “¿Esto es un vacile o qué? No tenía ni idea de que escribía"

Kiko Hernández y Kiko Matamoros han comentando el debut literario de la hija de Terelu Campos con el último ganador del premio Planeta

Juan del Val, ante la pregunta de si Alejandra Rubio podría conseguir un premio Planeta: “¿Esto es un vacile o qué? No tenía ni idea de que escribía"

Los trabajadores de la moda asaltan las calles: Inditex, Mango y Primark se manifiestan este sábado contra el convenio ARTE

Según UGT, el acuerdo firmado entre la patronal, CCOO y Fetico “elimina derechos a muchos trabajadores de los distintos territorios generando una desigualdad inmensa entre trabajadores antiguos y nuevos”

Los trabajadores de la moda asaltan las calles: Inditex, Mango y Primark se manifiestan este sábado contra el convenio ARTE

El PSOE sale escaldado otra semana más: Gertrudis, la “fiel guardiana” de Zapatero en el centro de Plus Ultra, y su hermana alcaldesa a juicio por prevaricación

La secretaria del expresidente aparece señalada en el auto de la Audiencia Nacional, mientras su hermana Antonia será juzgada por presunta prevaricación urbanística

El PSOE sale escaldado otra semana más: Gertrudis, la “fiel guardiana” de Zapatero en el centro de Plus Ultra, y su hermana alcaldesa a juicio por prevaricación
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El PSOE sale escaldado otra semana más: Gertrudis, la “fiel guardiana” de Zapatero en el centro de Plus Ultra, y su hermana alcaldesa a juicio por prevaricación

El PSOE sale escaldado otra semana más: Gertrudis, la “fiel guardiana” de Zapatero en el centro de Plus Ultra, y su hermana alcaldesa a juicio por prevaricación

El juez Calama solicita a Estados Unidos información sobre los investigados en el caso Plus Ultra

Rechazada la petición de un padre para que su hija menor trans, de 12 años, sea restituida a Italia: la Justicia considera que su voluntad de no retorno es madura y relevante

Isabel Díaz Ayuso revalidaría su mayoría absoluta en las elecciones de la Comunidad de Madrid de 2027 con dos escaños más

Bruselas se desmarca del rescate de Plus Ultra: España no necesitó la aprobación europea porque el pago no superó los 250 millones

ECONOMÍA

Los trabajadores de la moda asaltan las calles: Inditex, Mango y Primark se manifiestan este sábado contra el convenio ARTE

Los trabajadores de la moda asaltan las calles: Inditex, Mango y Primark se manifiestan este sábado contra el convenio ARTE

La presidenta del Banco Central Europeo advierte de que la inflación en la eurozona persistiría incluso si se reabriera el estrecho de Ormuz

La Unión Europea obligará a los países en desarrollo a readmitir a migrantes deportados para poder comercializar con el bloque

Amancio Ortega pagará una deuda millonaria al restaurante escocés más antiguo de Glasgow para su reparación: el local estima pérdidas de 913.000 euros

Caso Zapatero: los técnicos de Hacienda exigen prohibir a los expolíticos ser lobistas y mano dura contra la corrupción y las puertas giratorias

DEPORTES

De compañeros a rivales: Pere Romeu y Jonatan Giráldez se reencontrarán en la final de la Champions “más igualada” de los últimos años

De compañeros a rivales: Pere Romeu y Jonatan Giráldez se reencontrarán en la final de la Champions “más igualada” de los últimos años

La mala temporada del Real Madrid se lleva por delante a sus internacionales para el Mundial 2026: Camavinga, Trent, Carvajal… ¿y Huijsen?

Arturo Valls revela el equipo de fútbol que se planteó comprar con David Broncano: “Capital de provincia además...”

El dilema de Álex Sánchez y su padre Míchel: cara a cara en una final por la salvación

Riquelme obtendrá el aval necesario de un banco de Andorra y otro de Canadá para las elecciones del Real Madrid y luchará contra Florentino Pérez