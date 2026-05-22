Juan del Val, ante la pregunta de si Alejandra Rubio podría conseguir un premio Planeta: “¿Esto es un vacile o qué? No tenía ni idea de que escribía"

Juan del Val habla sobre el libro de Alejandra Rubio (Atresmedia / Planeta)

El libro de Alejandra Rubio ha suscitado un intenso debate en los platós de televisión y se suma ahora otro de los escritores más polémicos de los últimos tiempos. Juan del Val, último ganador del Premio Planeta de novela, ha podido opinar sobre la obra titulada Si decido arriesgarme y editada también por Planeta. La novela ha centrado una reciente intervención del marido de Nuria Roca durante una llamada en el canal de YouTube de Kiko Matamoros y Kiko Hernández.

El escritor, interrogado sobre la posible proyección literaria de la nieta de María Teresa Campos, ha sido tajante respecto a su desconocimiento de la calidad del texto. El libro de Alejandra Rubio, cuenta ya con comentarios dispares en torno a su promoción y creación. Durante el programa de los Kikos TV en YouTube, Matamoros y Hernández concertaron una intervención sorpresa de Juan del Val para abordar la posibilidad de que el libro pudiera optar a galardones como el Premio Planeta o el Nadal.

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Juan del Val no dudó en responder: “¿Esto es un vacile o qué? El premio se gana con una novela inédita”, dejando claro que ni ha leído la obra ni conocía que Rubio escribiera, pero que tampoco podría con un libro ya publicado, según ha relatado el propio autor en su conversación con los que fueran colaboradores de Sálvame y por tanto excompañeros de Terelu Campos, madre de la escritora debutante.

Alejandra Rubio en la presentación de su libro (Europa Press)

Juan del Val sobre el libro de Alejandra Rubio

A preguntas directas de los presentadores sobre la hipotética capacidad de Alejandra Rubio para convertirse en ganadora del Premio Planeta en el futuro, Juan del Val ha recalcado que no puede emitir juicio alguno: “No he tenido la suerte de leerlo. La gente habla de los libros casi siempre sin leerlos y no voy a cometer ese error”.

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“No tengo ni idea de cómo es como escritora. No tenía ni idea de que escribía”, sostuvo el escritor cuando Matamoros intentó profundizar aludiendo a críticas sobre la supuesta falta de estructura o personajes poco desarrollados en el texto. Al no haberlo leído, el colaborador de El Hormiguero se ha resignado a hablar sobre la calidad literaria del debut de Alejandra Rubio.

La dedicatoria de Juan del Val a Nuria Roca al ganar el Premio Planeta 2025

El diálogo también abordó el método de escritura empleado por Alejandra Rubio, quien ha confesado haber redactado su obra entre su tablet y su móvil. Al conocer este dato, Juan del Val manifestó su extrañeza y admitió que él, personalmente, no podría escribir sin ordenador: “Yo no, pero hay gente que escribe a mano. Pero son de otra generación”, zanjó, dando pie a la mención de autores como Juan Manuel de Prada o José Luis Sampedro, conocidos por trabajar sus originales a mano. Los presentadores aprovecharon para mofarse por el hecho de que Rubio coincida con estos grandes nombres.

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Alejandra Rubio vuelve a ‘¡De Viernes!’

Más allá del análisis literario, la exposición mediática de Alejandra Rubio sigue generando reacciones en televisión. Durante el habitual enlace matinal de Patricia Pardo y Joaquín Prat en Telecinco, la mención a la presencia de Rubio como invitada en ¡De viernes! esta misma noche, tras anunciar un retiro que solo ha durado tres meses, derivó en un intercambio irónico sobre el caché de la escritora.

Alejandra Rubio en '¡De Viernes!' (Mediaset)

Mientras Pardo le deseó en tono cordial “que venda muchos libros”, Joaquín Prat comentó: “Hacer un ¡De viernes! cada dos meses y da para vivir. No tiene que venir todos los días a currar”, una frase que Pardo secundó entre risas: “Pues se tenía que decir y se dijo y ya está. Pues muy bien”.

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