Dani García, chef Michelin: “Si te toca encargarte de los aperitivos, haz estas piruletas de parmesano al horno”

En poco más de 10 minutos tendrás listas estas piruletas de queso, un bocado crujiente y sabroso ideal para abrir boca en una cena especial

Receta de piruletas de parmesano
Receta de piruletas de parmesano de Dani García (Adobe Stock / Archivo)

Si tienes diez minutos, tienes tiempo para preparar este delicioso aperitivo navideño, perfecto para abrir boca en cenas tan especiales como la de Nochevieja. El autor de esta receta no es otro que el gran chef Dani García, líder de cocinas como la de Leña o la de Smoked Room. A través de su cuenta de Instagram, el cocinero marbellí ha compartido una receta rápida y fácil, ideal “si este año te toca encargarte de los aperitivos navideños”.

“Cinco minutos para hacer un aperitivo increíble para estas Navidades”, avisa el cocinero antes de lanzarse con la receta; unas crujientes piruletas de hojaldre coronadas con queso parmesano crujiente y un toque de ralladura de lima. Perfectos para reuniones entre amigos y familiares, celebraciones o como un snack diferente, estos bastones conquistan por su textura dorada y su aroma irresistible, con un toque de frescor único gracias al añadido final del cítrico.

Para prepararlas, cortaremos dos o tres tiras finas de hojaldre, que enrollaremos haciendo un bastón para luego colocar en una bandeja con papel de horno. A continuación, con un rallador, rallamos el queso parmesano viejo en la parte superior del bastón de hojaldre, creando una forma circular similar a la de una piruleta. Cocinaremos estos bastones al horno a unos 200 ºC, aproximadamente unos seis o siete minutos. Como último toque, un poquito de ralladura de lima y listos para disfrutar.

Receta de piruletas de hojaldre y queso parmesano

La receta del chef de Leña consiste en enrollar tiras de hojaldre sobre sí mismas, cubrirlas con queso parmesano envejecido y terminarlas con ralladura de lima antes de hornearlas. El resultado son bastones dorados, crujientes, llenos de sabor y con un final cítrico sorprendente.

Tiempo de preparación

  • Preparación: 10 minutos
  • Cocción: 6-7 minutos

Tiempo total: 17 minutos

Ingredientes

  • 1 lámina de masa de hojaldre refrigerada
  • 60-80 g de queso parmesano rallado
  • Ralladura de 1 lima

Cómo hacer piruletas de hojaldre y queso parmesano, paso a paso

  1. Precalienta el horno a 200°C y cubre una bandeja con papel vegetal.
  2. Extiende la lámina de hojaldre en una superficie lisa.
  3. Corta tiras de aproximadamente 1 cm de ancho.
  4. Enrolla las tiras de dos en dos formando bastones.
  5. Coloca las piruletas en la bandeja, dejando espacio entre ellas.
  6. Espolvorea generosamente el queso parmesano rallado sobre cada bastón, formando un círculo espeso.
  7. Hornea durante 6-7 minutos, hasta que estén doradas y crujientes. Vigila bien el horno durante el proceso, ya que el hojaldre puede dorarse rápido.
  8. Al sacar del horno, añade la ralladura de lima por encima, usando solo la parte verde para evitar amargor.
  9. Deja enfriar unos minutos y sirve.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Aproximadamente 10-12 piruletas, según el ancho de las tiras y el tamaño de la lámina.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 85 kcal
  • Grasas: 5,8 g
  • Hidratos de carbono: 6,2 g
  • Proteínas: 2,7 g
  • Sodio: 120 mg

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Se conservan en un recipiente hermético a temperatura ambiente hasta dos días. Para mantener su textura crujiente, evitar la humedad y no refrigerar.

