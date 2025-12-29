Receta de paté casero de mejillones, un aperitivo original y sabroso para preparar en 10 minutos

El paté casero de mejillones es un entrante sabroso y fácil que puede brillar en una mesa navideña o cena de Nochevieja, pero que también puede venirnos de perlas para sacarnos de un apuro en cualquier momento del año. Se trata de un plato que podemos preparar en no más de 10 minutos, para el que no hace falta saber cocinar y que encima está buenísimo. Todos los requisitos necesarios para convertirse en un imprescindible de nuestro recetario.
Los mejillones en escabeche serán los protagonistas de este untable, un aperitivo fácil y rápido que conquistará a todos tus invitados. Al igual que para preparar cualquier paté casero, una vez que tengamos listo nuestro ingrediente principal tendremos que buscar otros elementos que lo acompañen y que proporcionen a la mezcla una textura cremosa. En este caso, utilizaremos queso crema o quesitos, aunque también una pizca de mayonesa para un sabor suave y equilibrado.
Una vez listo, solo tendremos que dejarlo enfriar en la nevera, para que así coja la consistencia y temperatura perfectas para servirlo en nuestra mesa. Para presentarlo, este paté queda de maravilla con unos crackers, unos panecillos tostados, unos picos de pan o incluso unas crudités de verduras como zanahorias o apios.
Receta de paté casero de mejillones
Esta receta de paté casero de mejillones se basa en la combinación de mejillones en escabeche, queso y mayonesa, logrando una crema homogénea y de sabor profundo ideal como entrante a una comida especial. La técnica para prepararlo es sencilla, pues solo hemos de triturar todos los ingredientes hasta obtener la textura deseada.
Tiempo de preparación
- Preparación activa: 10 minutos
- Reposo en nevera: 1 hora
Tiempo total: 1 hora y 10 minutos
Ingredientes
- 1 lata de mejillones en escabeche (aprox. 110 g)
- 3 quesitos en porciones (tipo “quesitos” o 50 g de queso crema)
- 2 cucharadas de mayonesa
- 1 cucharada de jugo de limón (opcional)
- Sal al gusto
- Pimienta negra al gusto
- 1 pizca de pimentón dulce o picante (opcional)
- Panecillos o tostadas para servir
Cómo hacer paté casero de mejillones, paso a paso
- Escurre los mejillones en escabeche y reserva un poco del líquido por si quieres ajustar la textura.
- Coloca en el vaso de la batidora los mejillones, los quesitos (o queso crema), la mayonesa, el jugo de limón, sal, pimienta y pimentón si se utiliza.
- Tritura los ingredientes hasta conseguir una mezcla homogénea y cremosa. Si la mezcla queda demasiado espesa, añade un poco del líquido del escabeche. No sobrebatas el paté, busca una textura cremosa pero no líquida.
- Prueba y ajusta de sal, pimienta o limón al gusto.
- Refrigera el paté al menos una hora antes de servir para que tome cuerpo y sabor.
- Sirve frío acompañado de pan tostado, picos o crudités.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Esta receta rinde aproximadamente para seis porciones (aperitivo).
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
- Calorías: 80-100 kcal
- Proteínas: 4-5 g
- Grasas: 6-7 g
- Hidratos de carbono: 1-2 g
- Sodio: 150-200 mg
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.
¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?
El paté casero de mejillones se conserva en un recipiente hermético en la nevera durante dos o tres días.