España

Receta de paté casero de mejillones, un aperitivo original y sabroso para preparar en 10 minutos

En pocos minutos habremos preparado un delicioso manjar que, acompañado de unas tostadas, será el aperitivo perfecto en comidas especiales y cenas navideñas

Guardar
Recetas con mejillones en escabeche
Recetas con mejillones en escabeche (Adobe Stock)

El paté casero de mejillones es un entrante sabroso y fácil que puede brillar en una mesa navideña o cena de Nochevieja, pero que también puede venirnos de perlas para sacarnos de un apuro en cualquier momento del año. Se trata de un plato que podemos preparar en no más de 10 minutos, para el que no hace falta saber cocinar y que encima está buenísimo. Todos los requisitos necesarios para convertirse en un imprescindible de nuestro recetario.

Los mejillones en escabeche serán los protagonistas de este untable, un aperitivo fácil y rápido que conquistará a todos tus invitados. Al igual que para preparar cualquier paté casero, una vez que tengamos listo nuestro ingrediente principal tendremos que buscar otros elementos que lo acompañen y que proporcionen a la mezcla una textura cremosa. En este caso, utilizaremos queso crema o quesitos, aunque también una pizca de mayonesa para un sabor suave y equilibrado.

Una vez listo, solo tendremos que dejarlo enfriar en la nevera, para que así coja la consistencia y temperatura perfectas para servirlo en nuestra mesa. Para presentarlo, este paté queda de maravilla con unos crackers, unos panecillos tostados, unos picos de pan o incluso unas crudités de verduras como zanahorias o apios.

Receta de paté casero de mejillones

Esta receta de paté casero de mejillones se basa en la combinación de mejillones en escabeche, queso y mayonesa, logrando una crema homogénea y de sabor profundo ideal como entrante a una comida especial. La técnica para prepararlo es sencilla, pues solo hemos de triturar todos los ingredientes hasta obtener la textura deseada.

Tiempo de preparación

  • Preparación activa: 10 minutos
  • Reposo en nevera: 1 hora

Tiempo total: 1 hora y 10 minutos

Ingredientes

  • 1 lata de mejillones en escabeche (aprox. 110 g)
  • 3 quesitos en porciones (tipo “quesitos” o 50 g de queso crema)
  • 2 cucharadas de mayonesa
  • 1 cucharada de jugo de limón (opcional)
  • Sal al gusto
  • Pimienta negra al gusto
  • 1 pizca de pimentón dulce o picante (opcional)
  • Panecillos o tostadas para servir

Cómo hacer paté casero de mejillones, paso a paso

  1. Escurre los mejillones en escabeche y reserva un poco del líquido por si quieres ajustar la textura.
  2. Coloca en el vaso de la batidora los mejillones, los quesitos (o queso crema), la mayonesa, el jugo de limón, sal, pimienta y pimentón si se utiliza.
  3. Tritura los ingredientes hasta conseguir una mezcla homogénea y cremosa. Si la mezcla queda demasiado espesa, añade un poco del líquido del escabeche. No sobrebatas el paté, busca una textura cremosa pero no líquida.
  4. Prueba y ajusta de sal, pimienta o limón al gusto.
  5. Refrigera el paté al menos una hora antes de servir para que tome cuerpo y sabor.
  6. Sirve frío acompañado de pan tostado, picos o crudités.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde aproximadamente para seis porciones (aperitivo).

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 80-100 kcal
  • Proteínas: 4-5 g
  • Grasas: 6-7 g
  • Hidratos de carbono: 1-2 g
  • Sodio: 150-200 mg

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

El paté casero de mejillones se conserva en un recipiente hermético en la nevera durante dos o tres días.

Temas Relacionados

Recetas Navidad EspañaRecetas EspañaRecetasEspaña-GastronomíaEspaña Noticias

Últimas Noticias

Miguel Ángel Mejías, abogado, alerta sobre el modo incógnito: “Cada vez que entras a una web, dejas un rastro digital”

El experto advierte de que el modo incógnito no protege la información personal ni impide el rastreo digital

Miguel Ángel Mejías, abogado, alerta

Independizarse en el Mediterráneo solo es posible si tienes más de 30 años: Italia, Grecia y España, a la cola de la UE en la emancipación juvenil

La dificultad para acceder a una vivienda marca el calendario vital de toda una generación

Independizarse en el Mediterráneo solo

El millonario patrimonio de Brigitte Bardot y la disputa por su herencia: varias viviendas en la Costa Azul, pisos en París y derechos de imagen

Según informó la ‘Fondation Brigitte Bardot’ el pasado domingo, 28 de diciembre, la actriz habría fallecido a los 91 años en su hogar en Saint-Tropez

El millonario patrimonio de Brigitte

La tradición de bañarse en el mar por Navidad deja a dos hombres desaparecidos: “Fue como si Poseidón tuviera un ataque de ira”

“Tras intensas búsquedas a lo largo del litoral y mar adentro, los guardacostas suspendieron las operaciones a las 17:00 horas”, explica en un comunicado de las fuerzas de seguridad

La tradición de bañarse en

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 1

Con las loterías de Juegos Once no sólo tienes la oportunidad de ganar millones de euros en premios, sino que parte del dinero recaudado va para beneficios sociales

Super Once: jugada ganadora y
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Azcón liga el futuro de

Azcón liga el futuro de Aragón a un pacto de presupuestos, pero sin comprar el discurso de Vox: “Cumpliremos las leyes, hasta aquellas que no nos gusten”

La Justicia deniega la residencia por arraigo laboral a una colombiana solicitante de asilo que tenía permiso para trabajar en España temporalmente

Los militares cierran 2025 con un salario más alto, pero sin el sueldo que exigen las asociaciones: “El Gobierno tiene que tratar mejor al personal”

Santos Cerdán, en cifras: agota los 3.142 euros al mes de su indemnización hasta cobrar casi 19.000 €, sin intervenciones en el Congreso y Navarra como foco principal

Buscan en Nueva Zelanda a un marinero gallego desaparecido en un palangrero de Vigo

ECONOMÍA

Independizarse en el Mediterráneo solo

Independizarse en el Mediterráneo solo es posible si tienes más de 30 años: Italia, Grecia y España, a la cola de la UE en la emancipación juvenil

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 1

El Gobierno se pone fecha para la presentación de los Presupuestos Generales: quiere que sea en el primer trimestre de 2026

Oro en España: cuánto cuesta un gramo del metal hoy 29 de diciembre

Sorteo 5 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

DEPORTES

Michael Schumacher y los 12

Michael Schumacher y los 12 años desde el accidente que acabó con su carrera en Fórmula 1 y le sumió en el hermetismo familiar

Se retiró a los 23 años del tenis por salud mental y ayudó a Djokovic a manejar sus emociones: “Fui juzgado por hablar de amor en un deporte de competición”

Muere Amelia del Castillo: quién era la primera presidenta en la historia del fútbol español

Muere Rafa Viteri, el legendario delantero del Athletic y héroe del ascenso del Burgos CF a Primera División

Xabi Alonso se come el turrón, pero todavía tiene que superar la cuesta de enero en el Real Madrid: bajo el foco de la directiva y de la afición