3 recetas para quedar como un chef si te invitan a una comida de Navidad

El menú perfecto para llevar como invitado y hacer en poco tiempo unos platos al nivel de un chef profesional

Los platos más fáciles y
Los platos más fáciles y gourmets para hacer por Navidad (AdobeStock)

Celebrar la Navidad en casa ajena puede generar cierta presión, sobre todo si quieres dejar huella y no limitarte a llevar cualquier plato. Hay ocasiones en las que se espera algo más que lo típico y, aunque no seas chef profesional, puedes sorprender con recetas bien pensadas. Lo importante es elegir elaboraciones que no compliquen la vida, pero que transmitan dedicación y cariño.

Muchos pasamos por ese momento de duda: ¿Qué llevo para que guste a todos y no termine olvidado en la mesa? La clave está en platos que permitan adelantarse en la preparación, sean vistosos y, sobre todo, que tengan ese punto casero que apetece en Navidad. No hace falta buscar la perfección, sino aportar algo que sume y que invite a compartir.

Estas tres recetas forman un menú equilibrado y apto para cualquier anfitrión. Desde una entrada fresca y ligera, pasando por un principal clásico, hasta un plato sofisticado pero fácil de montar. Así también cubrirás todos los gustos y te asegurarás de que tu aportación se pueda disfrutar por cada comensal.

Receta de terrina de pollo
Receta de terrina de pollo con morrón y espinaca. (Adobe Stock)

Receta de Terrina de pollo con morrón y espinaca

La Terrina de pollo con morrón y espinaca es una opción ligera y vistosa, ideal como entrada para abrir el apetito en una comida navideña. Esta terrina se caracteriza por su combinación de pollo, espinaca y pimiento rojo, ingredientes que aportan sabor y color, además de una presentación impecable en rodajas

Ingredientes

  1. 2 pechugas de pollo
  2. 100 gr de espinacas
  3. 150 gr de pan rallado
  4. 2 claras de huevo
  5. 5 gr de nuez moscada
  6. 2 pimientos rojos
  7. 4 dientes de ajo
  8. 1 zanahoria
  9. 100 gr de zucchini
  10. 1 tomate
  11. 2 patatas
  12. 100 gr de apio
  13. Sal y pimienta al gusto
  14. Papel aluminio, cantidad necesaria

El paso a paso de la terrina de pollo

  1. Moler el pollo y mezclar con las claras y el pan rallado. Condimentar con sal, pimienta, ajo y nuez moscada.
  2. Asar los pimientos enteros en el horno hasta dorar y blanquear las espinacas.
  3. Sobre papel aluminio, extender una capa de la mezcla de pollo, añadir pimiento asado y enrollar.
  4. Cocinar el rollo veinte minutos en agua caliente con apio y zanahoria.
  5. Saltear el zucchini, apio, cebolla, tomate y ajo.
  6. Cortar las patatas en rodajas finas, blanquear y hornear por doce minutos a 160 °C.
  7. Servir una porción de verduras salteadas, patatas y rodajas de la terrina.
La receta navideña de los
La receta navideña de los clásicos canelones. (Adobe Stock)

Receta de Canelones de carne (versión tradicional navideña)

Los Canelones de carne son un plato principal reconfortante, perfecto para las grandes reuniones familiares. Esta receta incluye ternera, pollo y magro de cerdo, mezclados con foie-gras y cubiertos de bechamel y queso gratinado.

Ingredientes

  1. 250 gr de ternera picada
  2. 250 gr de pollo picado
  3. 250 gr de magro de cerdo picado
  4. 1 cebolla grande
  5. 3 dientes de ajo
  6. 1 tomate
  7. 1 lata de foie-gras
  8. 2 paquetes de pasta para canelones
  9. Laurel, perejil, pimienta y sal
  10. Salsa bechamel (casera)
  11. Salsa de tomate
  12. Queso rallado
  13. Mantequilla

El paso a paso de los canelones

  1. Sofríe en aceite la cebolla y los ajos.
  2. Añade toda la carne picada, el tomate pelado y picado, perejil, salpimenta y rehoga hasta que la carne quede jugosa.
  3. Incorpora el foie-gras y mezcla bien.
  4. Prepara una bechamel ligera y mezcla con el relleno.
  5. Cuece la pasta de canelones, escurre y rellena.
  6. En una fuente de horno, coloca una base de salsa de tomate, añade los canelones rellenos y cubre con bechamel.
  7. Espolvorea con queso rallado y reparte trozos de mantequilla.
  8. Gratina en el horno hasta dorar.
La receta de los crêpes
La receta de los crêpes gourmet. (Adobe Stock)

Receta de Crêpes gourmet de ocasión (con pavo, espárragos y salsa de arándanos)

Para cerrar el menú, estos Crepés gourmet de ocasión destacan por su relleno de pechuga de pavo, espárragos y salsa de arándanos, logrando un equilibrio entre dulzor y suavidad. Son ideales como plato final o como alternativa para el segundo, aportando sofisticación y ligereza.

Ingredientes

  1. 4 rebanadas finas de pechuga de pavo
  2. 4 lonchas delgadas de queso para sándwich
  3. 2 manojos de espárragos, blanqueados
  4. 8 cucharadas de salsa de arándanos
  5. Pimienta negra recién molida, al gusto
  6. 50 gr de queso rallado
  7. 125 cc de nata (crema de leche)
  8. 75 gr de harina
  9. 1 pizca de sal
  10. 1 huevo
  11. 160 cc de leche
  12. 80 cc de nata
  13. Eneldo fresco para decorar
  14. 20 gr de mantequilla derretida

El paso a paso de los crêpes

  1. Tamiza la harina con sal y bate el huevo. Agrega leche y nata, mezcla y deja reposar treinta minutos.
  2. Prepara los crepés en sartén antiadherente con mantequilla.
  3. Precalienta el horno a 180 °C.
  4. En cada crepé, coloca una rebanada de pavo, queso, salsa de arándanos y espárragos.
  5. Enrolla y coloca en fuente de horno.
  6. Vierte nata, espolvorea queso rallado y hornea hasta que el queso se funda y la nata burbujee.
  7. Sirve decorando con eneldo y salsa de arándanos.

