Avance semanal de ‘La Promesa’ del 29 de diciembre al 2 de enero: Manuel desafía a Leocadia y Curro rompe con su padre

La promesa sigue arrasando en las tardes de La 1 gracias a las tramas que se cuecen en el palacio del valle de los Pedroches. Y es que entre sus paredes se están produciendo muchos cambios que afectan tanto a la familia y como al servicio. La huida de Curro y Ángela, tras el traumático episodio ocurrido el día de la boda frustrada de la joven con Lorenzo, ha dejado una herida abierta que nadie parece capaz de cerrar. Él decidió llevársela lejos al encontrarla inconsciente en su habitación, convencido de que en palacio ya no estaba a salvo. Desde entonces, Curro vive a la defensiva, desconfiando incluso de los suyos, mientras el resto intenta hacerlo entrar en razón sin demasiado éxito.

El clima entre los trabajadores tampoco atraviesa su mejor momento. La llegada de Teresa como nueva ama de llaves ha provocado un auténtico levantamiento interno. Sus decisiones, muchas veces condicionadas por las órdenes de Cristóbal, han generado un rechazo frontal entre sus compañeros, que la consideran responsable de castigos injustos y tareas peligrosas. El enfrentamiento es abierto y constante, y todo apunta a que la presión podría acabar superándola.

'La Promesa' es una serie diaria de RTVE

Lunes 29 de diciembre: capítulo 744

La tensión en La Promesa crece tras la marcha de Curro y Ángela. Enora le propone a Manuel explorar otras opciones de negocio, sin necesidad de romper el contrato con don Luis, lo que podría modificar las relaciones de poder dentro del palacio. Margarita y Adriano comparten un momento de cercanía al recordar a la hija de ella de bebé, mientras Martina y Jacobo disfrutan de una velada en el teatro, fortaleciendo su relación.

En el servicio, el conflicto se intensifica cuando Teresa reprende a Cristóbal por enviar a Vera a limpiar las ventanas del torreón sin ayuda, una orden que rompe con la jerarquía establecida. Paralelamente, María Fernández confiesa a Pía su miedo a decirle a Carlo que él es el padre del hijo que espera, un secreto que pone en riesgo la estabilidad de varias tramas. Samuel sugiere contratar a Carlo como nuevo lacayo, decisión que depende de Cristóbal. El capítulo culmina con un momento dramático: Alonso visita a Curro y este dispara contra su propio padre.

Martes 30 de diciembre: capítulo 745

Las consecuencias no tardan en llegar y la estabilidad del refugio de Petra se resiente. Samuel le confiesa que el refugio podría cerrar por falta de recursos, mientras las cocineras animan a Toño a hablar de sus inquietudes con Enora y desvelan sus temores sobre la aceptación familiar.

Cristóbal decide contratar a Carlo como lacayo, aunque asignándole trabajar bajo la supervisión de Santos, lo que sorprende a María Fernández al verlo de nuevo en La Promesa. Martina insta a Jacobo a planificar más actividades juntos, y él, preocupado por su comportamiento, pregunta a Adriano si sabe la causa de la hiperactividad de su prometida. Margarita, por su parte, expresa a su hija la preocupación por la relación con Jacobo, discurso que escucha Alonso al pasar, sembrando nuevas dudas. Manuel reaparece ante Curro con una advertencia: si este insiste en alejarlo, esta vez no lo detendrá, una declaración que presagia muchos enfrentamientos.

Miércoles 31 de diciembre: capítulo 746

El capítulo especial de Nochevieja está cargado de emociones. A pesar de las advertencias de Curro, Manuel logra acercarse a él y lo abraza con desesperación, un gesto que abre una posible reconciliación tras meses de distancia. Martina, presionada, miente a Margarita: afirma que ella y Jacobo no se han casado simplemente “porque están tomándoselo con calma”, mientras Jacobo revela que, por su parte, estaría dispuesto a casarse de inmediato. Toño resume sus preocupaciones ante Manuel, admitiendo que teme no ser aceptado por el tío de Enora. Mientras, ella vive su propia inquietud por las repercusiones de haber licenciado el motor para la empresa familiar.

En otro frente, las cocineras ocultan a Carlo los motivos de la boda cancelada de Ángela y Lorenzo, lo que termina llegando a María Fernández, que intenta relativizarlo. Teresa, tensa por el ambiente en el servicio, pide a Cristóbal que deje de usar despidos como amenaza constante.

Samuel admite ante María que fue él quien intercedió para que Carlo fuera contratado. Sorprendida, ella empieza a replantearse sus sentimientos. Candela propone que Carlo y Ángela huyan juntos, mientras Alonso ruega a Manuel que no mezcle sangre en la disputa con Leocadia. Finalmente, tras reflexionar, Curro y Ángela deciden regresar a La Promesa con más determinación que nunca, dispuestos a luchar por su felicidad.

Jueves 1 de enero

Con motivo de la festividad de Año Nuevo, La Promesa no emite capítulo, dejando en el aire todas las tensiones acumuladas y preparando el terreno para un gran regreso.

Viernes 2 de enero: capítulo 747

La semana concluye con la vuelta de Curro y Ángela a La Promesa. Reclaman ante Alonso y Leocadia su intención de seguir juntos, sin renunciar a su relación y al derecho a ser felices. Petra encarga a Jacobo vender una joya que le regaló la marquesa, y él acepta desempeñar esa misión. Carlo agradece a Samuel su apoyo y recibe el voto de confianza del cura, mientras María Fernández tantea a Carlo, aunque él deja claro que ha vuelto por el trabajo, no por ella. Curro le confirma a Alonso que quiere restituir su honor, un anuncio que puede trastocar nuevamente la estabilidad interna.

Entre tanto, Teresa encarga a Vera una nueva tarea: comunicar que mantendrá las formas, pero que no pueden volver a ser amigas, evidenciando que la tensión en el servicio persiste. Ángela, por su parte, asegura a Adriano y Martina que ella y Curro lucharán por su amor “cueste lo que cueste”, recibiendo su apoyo. La confrontación de la jornada la protagoniza Manuel, que, hastiado de las mentiras y manipulaciones, llama a Leocadia “embaucadora y estafadora” durante un enfrentamiento directo con ella, una escena que marca un punto de inflexión en la guerra de poderes dentro del palacio.

Paralelamente, Martina evita a Adriano y propone organizar turnos para ocuparse de los niños, pidiéndole que no indague en lo ocurrido, recordándole que él es el esposo de su prima y que ella sigue comprometida con Jacobo. En el ámbito laboral, Teresa intenta sin éxito aumentar la plantilla, y Pía propone a María Fernández que convenza a Cristóbal para que Carlo se consolide como lacayo tras la marcha de Lope.