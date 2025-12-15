Semana decisiva en ‘La Promesa’: una boda, una carta y un desmayo inesperado

'La Promesa' es una serie diaria de RTVE

La Promesa se adentra en el mes de diciembre con una trama cargada de suspense. En los capítulos que se emitirán del 15 al 19 de diciembre brotarán nuevas relaciones sentimentales, habrá nuevos secretos y, por supuesto, también momentos de tensión entre los personajes principales. Tampoco se queda en un segundo plano la inminente boda de Ángela y Lorenzo.

Lunes 15 de diciembre: capítulo 734

La Promesa: Ángela recibe su vestido para la boda con Lorenzo

La semana comienza con la incertidumbre en la relación entre Martina y Jacobo. Mientras Jacobo tiene claros sus sentimientos, Martina se muestra llena de dudas, lo que deja en el aire el futuro de la pareja. La distancia y el paso del tiempo parecen ser determinantes para ambos. Por su parte, Adriano ha dejado claro que no tiene intención de retomar su relación con Catalina, reafirmando su decisión ante cualquier circunstancia.

En paralelo, Manuel ha intensificado sus esfuerzos para impedir la boda de Ángela y Lorenzo. Tras solicitar la ayuda de Alonso y agotar otras opciones, ha dado un paso decisivo: ha ofrecido a Lorenzo el 25% de La Promesa a cambio de que cancele el enlace. La respuesta del capitán queda en el aire, generando expectación sobre el desenlace de esta negociación.

Martes 16 de diciembre: capítulo 735

A pesar de las gestiones de Manuel, Lorenzo ha mantenido firme su decisión de casarse con Ángela y le ha prohibido viajar a Zúrich para examinarse, dejando claro que su matrimonio no será meramente formal. Enora ha caído enferma y ha recibido los cuidados de Toño, mientras Manuel ha aportado nuevas ideas para el proyecto del palacio.

El ambiente en el servicio se ha tensado cuando Teresa ha endurecido su mando, enfrentándose abiertamente a Petra. Vera y María Fernández han corroborado las quejas existentes, y el conflicto ha estallado con la publicación en el periódico de la verdadera identidad de Lope como Madame Cocotte. Este descubrimiento ha generado un revuelo tanto entre el personal como entre los señores del palacio.

Miércoles 17 de diciembre: capítulo 736

La jornada del miércoles estará marcada por el regreso de Alonso, quien ha vuelto sin información comprometedora contra Lorenzo. Al enterarse de la oferta de Manuel al capitán, Alonso se ha mostrado alarmado por la magnitud de la propuesta.

La Promesa: Martina y Adriano improvisan una velada junto al fuego MARTA GARCIA COMPANY

Mientras tanto, María Fernández y Carlo han estrechado lazos, aunque ella sigue ocultando su embarazo. Pía ha reprendido a Samuel por sus celos, y los señores han elogiado a Lope tras descubrir su faceta como Madame Cocotte. Finalmente, Lorenzo ha encargado a Lope la organización del banquete de su boda.

En Luján, Adriano ha querido recompensar a Martina por su apoyo organizando una cena especial. Enora, a pesar de su resfriado, ha continuado trabajando en sus diseños, bajo la atenta mirada de Toño, quien ha descubierto una carta dirigida a su tío que confirma que Enora sigue ocultando información.

Jueves 18 de diciembre: capítulo 737

La velada planeada por Adriano y Martina en Luján se ha visto truncada por una tormenta, obligándoles a regresar al palacio empapados. Lejos de dejarse vencer por la adversidad, han improvisado una cena junto al fuego, lo que ha propiciado un momento de gran complicidad entre ambos.

En el palacio, Ángela ha recibido su vestido de boda y ha sufrido un desmayo, siendo socorrida por Curro. Aunque el incidente no ha revestido gravedad, el médico le ha recetado un medicamento potente que debe administrarse con precaución. Toño, tras descubrir la carta comprometedora de Enora, ha decidido no enfrentarse a ella directamente y ha optado por informar a Manuel, quien ha considerado intervenir, aunque Toño le ha pedido que espere a que Enora se recupere.

Lope, entusiasmado con la preparación del banquete, se ha mostrado molesto por la falta de consecuencias para Santos y ha protagonizado un enfrentamiento con él, que ha requerido la mediación de Curro. María Fernández, cada vez más cansada, ha sufrido un desvanecimiento mientras cuidaba a los bebés, lo que ha alarmado a Carlo.

La Promesa: María Fernández y Carlo acortan distancias MARTA GARCIA COMPANY

Viernes 19 de diciembre: capítulo 738

El final de la semana ha traído confesiones y nuevas alianzas. Enora ha revelado la verdadera razón de su llegada a La Promesa, mientras María Fernández se ha recuperado de su desvanecimiento, rechazando la propuesta de Samuel de acudir al médico.

Lorenzo ha exigido a Lope que el banquete de la boda sea memorable, mientras Simona y Candela han manifestado su agotamiento ante el ritmo impuesto en vísperas del enlace. Teresa, cada vez más distante de sus compañeras, ha estrechado su relación con Cristóbal.

Martina ha evitado abordar su situación con Jacobo, y Curro ha visitado a Ángela, que se encontraba bajo los efectos del tratamiento. En un momento de vulnerabilidad, Ángela ha suplicado a Manuel que impida la boda, aunque sin éxito. Finalmente, Alonso ha ofrecido a Lorenzo el25 % de La Promesa para que desista del matrimonio, dejando en el aire la respuesta del capitán y el futuro de los protagonistas.