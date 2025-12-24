Así ha sido el devastador final de la cuarta temporada de ‘La Promesa’: la muerte de Ángela que rompe para siempre a Curro

Escena del último capítulo de 'La Promesa'. (RTVE)

En La Promesa no hay lugar para los finales felices. La serie diaria de Bambú Producciones ha cerrado su cuarta temporada con uno de los desenlaces más duros hasta la fecha. El episodio 740, emitido este martes 23 de diciembre, ha dejado a los espectadores conmocionados tras confirmar el trágico destino de Ángela, cuya muerte marca un antes y un después en la historia de Curro.

La ficción se despedía de esta etapa con un capítulo cargado de tensión emocional, que sirve además como antesala de la quinta temporada, cuyo arranque está previsto para la víspera de Nochebuena con una emisión especial. En ella, Curro tendrá que afrontar el golpe más devastador de su vida: la pérdida de la mujer a la que amaba.

El episodio arranca mostrando las consecuencias de la ruptura del pacto con Lorenzo. El capitán de la Mata, incapaz de tolerar la felicidad de su hijo adoptivo, deja claro una vez más que no permitirá que Curro tenga paz. Su rechazo absoluto a cualquier atisbo de alegría en la vida del joven marca el tono de todo el capítulo.

Mientras tanto, Manuel se muestra atormentado por haber provocado la irrupción de Curro en un momento clave: justo cuando Alonso parecía haber logrado convencer a Lorenzo de renunciar a la boda a cambio de quedarse con una parte de la finca del palacio. Una oportunidad perdida que tendrá consecuencias irreversibles.

La boda inminente empuja a Ángela a un estado de profunda desesperación. Curro es el primero en percibir que algo no va bien y comparte su inquietud con doña Pía. “Tiene la mirada de Eugenia”, confiesa, anticipando una tragedia que nadie logra detener.

Será precisamente doña Pía quien descubra a Ángela escribiendo una carta de despedida. La joven intenta restarle importancia, asegurando que se trata de unas palabras dirigidas a Curro para que las lea tras la ceremonia. Sin embargo, su expresión revela que esa carta es mucho más que un adiós a un amor imposible: es una despedida definitiva.

Cuando doña Pía entrega la carta antes de tiempo a Curro, el joven comprende la magnitud del peligro. Desesperado, corre hasta los aposentos de Ángela, donde la encuentra sin vida tras haber ingerido veneno. Esa escena, cruda y silenciosa, se convierte en el cierre de la temporada y en uno de los momentos más impactantes de toda la serie.

La tragedia se produce en paralelo a una boda que se retrasa durante horas, dejando al descubierto la ambición desmedida de Leocadia y la ira contenida de Lorenzo. Todos intuyen que algo va mal, pero ninguno imagina que Ángela ha visto en la muerte la única salida posible a un matrimonio impuesto.

Este desenlace recuerda a otras celebraciones marcadas por la tragedia en La Promesa, como el suicidio de Eugenia durante el bautizo de los hijos de Catalina y Adriano. En este universo, incluso las fiestas están teñidas de fatalidad.

'La Promesa' es una serie diaria de RTVE

Los avances de la quinta temporada confirman que Curro iniciará un auténtico descenso a los infiernos. Su dolor y su rabia desembocarán en un acto extremo: el disparo que pondrá a Manuel en el centro del conflicto. La muerte de Ángela también deja en evidencia a Lorenzo y a Leocadia. Él queda retratado como el hombre cruel que siempre ha sido, señalado por todos tras el suicidio de su prometida el día de la boda. Ella ve cómo su ambición desmedida la priva del reconocimiento social que tanto ansiaba.