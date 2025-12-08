Avance semanal de ‘La Promesa’ del 9 al 12 de diciembre: Manuel mueve ficha para intentar frenar la boda entre Lorenzo y Ángela

La Promesa: Avance semanal del 9 al 12 de diciembre. (RTVE)

La Promesa vuelve a colocarse en el centro de todas las miradas con una tanda de episodios donde las emociones estallan en todas direcciones. Curro, al límite, termina confesándole a Manuel la magnitud de sus sentimientos por Ángela, con la esperanza de encontrar un aliado que pueda frenar la inminente boda con Lorenzo. Y lo consigue: el heredero del marquesado no tarda en reaccionar y se involucra de lleno para buscar una alternativa que detenga un matrimonio que ninguno de los implicados parece desear realmente.

A esto se suma otro terremoto emocional en la finca: la llegada del nuevo lacayo, Carlo, deja a María Fernández completamente paralizada. No esperaba verlo allí, mucho menos ahora que está embarazada y vive con la presión de decidir si revelar por fin la verdad. Un escenario perfecto para una semana cargada de revelaciones, tensiones y momentos que cambiarán el rumbo de varios personajes.

Lunes 8 de diciembre

No hay emisión por festivo nacional.

Martes 9 de diciembre: capítulo 730

Leocadia, con la ayuda de Cristóbal, pone en marcha un plan para confundir a Adriano: contratan a un falso detective dispuesto a mantenerlo en la oscuridad sobre el estado real de la investigación. La estrategia funciona y Adriano se queda frustrado ante la falta de avances.

Mientras tanto, Alonso intenta convencer a Leocadia de frenar la boda de Ángela, pero no logra hacerla entrar en razón. Curro, completamente desesperado, pide a Pía que actúe como mediadora para comunicarse con Ángela sin levantar sospechas. En paralelo, María Fernández se arma de valor y se acerca a Carlo con la intención de confesarle su embarazo, aunque aún duda si revelar toda la verdad.

Petra, por su parte, comunica a Lope y a Vera que ha descubierto que Santos es el autor del plagio de las recetas y que incluso rechazó el soborno del lacayo. Mientras tanto, Enora y Toño informan a Manuel de que han mejorado el motor del aeroplano. Él, preparado para cualquier imprevisto, parte equipado con un paracaídas en su nuevo vuelo de prueba.

Miércoles 10 de diciembre: capítulo 731

María Fernández sigue sin atreverse a contarle la verdad a Carlo, mientras discute con Samuel, que continúa sin confiar en el muchacho. Curro sospecha que la aparente fortaleza de Ángela es solo fachada y le pide a Pía que averigüe qué le ocurre realmente.

Manuel decide volar el aeroplano pese a las dudas de Enora y Toño, y su tardanza hace saltar todas las alarmas. Para complicar aún más las cosas, Toño le pide a Enora que aclaren qué tipo de relación mantienen. Alonso se marcha de viaje sin revelar su destino, mientras Jacobo también decide alejarse unos días para visitar a sus padres, poniendo distancia temporal con Martina.

Y en un momento crucial, Lope desenmascara a Santos delante de Cristóbal, dejando al lacayo en evidencia.

Jueves 11 de diciembre: capítulo 732

Manuel pide a Enora y a Toño que trabajen en un nuevo fuselaje adaptado al motor, mientras él se ocupa de asuntos personales. Pía descubre que Ángela está completamente rota por dentro, aunque intente aparentar serenidad para no preocupar a Curro.

Cristóbal obliga a Santos a devolver el dinero del robo de las recetas, mientras Carlo sigue coqueteando, lo que provoca tensión con María Fernández. Teresa pierde los nervios con una doncella y Vera, que presencia la escena, empieza a cuestionar el comportamiento de su amiga.

Además, Adriano recibe la noticia de que el detective —el verdadero— tiene novedades sobre Catalina.

Avance del capítulo 733 · Viernes 12 de diciembre

Leocadia anuncia que el detective posee una pista sobre Catalina, pero Adriano no parece entusiasmado con el hallazgo. En paralelo, Enora, Toño y Manuel comparten ideas para mejorar el nuevo motor, lo que conduce a los dos primeros a tomar una decisión tan arriesgada como inesperada.

Mientras la tensión en la casa crece por la estricta postura de Teresa como ama de llaves, solo una doncella reúne el valor suficiente para plantarle cara. Lope, cansado de los engaños de Santos, avisa a Cristóbal de que está dispuesto a llegar a las últimas consecuencias.

Y justo antes de la boda, Manuel sorprende a Lorenzo con una propuesta destinada a evitar el enlace con Ángela. ¿Aceptará?