‘La Promesa’ arranca diciembre con cambios y episodios clave: así será la semana del 1 al 5 de diciembre

La Promesa: Avance semanal del 1 al 5 de diciembre. (RTVE)

El tenso enfrentamiento entre Curro y Lorenzo ha supuesto un auténtico punto de inflexión en La Promesa. La serie diaria de La 1 se prepara para vivir una semana cargada de emociones, donde las decisiones de sus protagonistas marcarán el rumbo de los próximos capítulos. Curro, pese a la rabia acumulada y la violencia de la situación, ha sido incapaz de cruzar una línea de la que no podría volver: no ha podido acabar con la vida del capitán de la Mata. Un gesto que lo define, porque él no es un asesino, aunque Lorenzo no piensa ponérselo fácil.

El capitán, humillado por lo ocurrido y consumido por la vergüenza, ha optado por guardar silencio. Sin embargo, su venganza adopta una forma mucho más cruel que una simple denuncia: ha amenazado a Curro tocando aquello que más ama. Ángela será quien pague las consecuencias de este choque, y el joven, desesperado, buscará aliados para evitar lo peor. Con este clima de tensión, la ficción afronta los capítulos comprendidos entre el 1 y el 5 de diciembre, aunque con algunos días sin emisión.

Capítulo 727 – Lunes 1 de diciembre

La decisión sobre su futuro sigue pesando en Martina y Jacobo, que avanzan entre dudas. Aunque ambos creen que su relación merece al menos una oportunidad, la joven no termina de dar el paso. La gestión de las tierras, además, no facilita las cosas, pues las relaciones entre Jacobo y Adriano se complican a cada minuto, obligando a Martina a mediar en un conflicto que la supera.

La Promesa: Carlo llega al palacio de los Luján. (RTVE)

Mientras tanto, Manuel descubre gracias a Toño que Enora parece mucho más interesada en mejorar el motor que en investigar la supuesta implicación de Lisandro en los negocios de don Luis. Por su parte, Curro, agobiado por las amenazas de Lorenzo y temeroso por Ángela, acude a Manuel en busca de ayuda. Las tensiones no solo afectan a los señores del palacio: Cristóbal anuncia junto a Teresa el fin de las libranzas, además de la llegada de un nuevo lacayo que deja completamente desconcertada a María Fernández.

Martes 2 de diciembre: pausa en la emisión

Ese día La Promesa hará un paréntesis para dejar paso al partido España-Alemania de la UEFA Women’s Nations League.

Capítulo 728 – Miércoles 3 de diciembre

Ángela confiesa a Martina su angustia ante la inminente boda que no desea, mientras la joven Luján continúa atrapada entre los problemas de Jacobo y Adriano, cuya disputa estalla de forma contundente, alimentada además por Leocadia.

La Promesa: Curro revela a Manuel su amor por Ángela . (RTVE)

Curro decide sincerarse con Manuel: le revela que está enamorado de Ángela y que se ha enfrentado a Lorenzo para tratar de salvarla. Manuel no duda en ponerse de su lado, algo que solo genera un nuevo choque con el capitán de la Mata. En las cocinas, María Fernández se siente incómoda con la llegada de Carlo, padre del hijo que espera, aunque Samuel intenta darle fuerzas para enfrentarse a él.

Por otro lado, Teresa comunica que aumentará la carga de trabajo para las doncellas, mientras Cristóbal se niega a compensarlas. Y aunque Lope obtiene la libertad para colaborar en el menú de la boda, las tensiones no disminuyen. Petra continúa investigando junto a Lope y Vera quién está detrás del plagio de las recetas, aunque sin demasiados progresos. Manuel exige a Enora que deje de obsesionarse con el motor, pero ella convence a Toño para que la apoye a escondidas.

Capítulo 729 – Jueves 4 de diciembre

Las pesquisas de Petra finalmente empiezan a dar resultados, pero el autor del robo de recetas intenta convencerla de que guarde silencio. ¿Cederá? Mientras tanto, Samuel y María Fernández deben reprender a Carlo por su actitud excesivamente cercana con las doncellas.

Enora y Toño continúan con su proyecto secreto de un nuevo motor, ignorando por completo las órdenes de Manuel. Adriano, decidido a avanzar, pide a Leocadia hablar personalmente con el detective que contrató para encontrar a Catalina. En el servicio, Teresa comunica una noticia que enciende los ánimos: no habrá libranzas ni gratificación, lo que provoca el enfado inmediato de Petra.

La Promesa: Adriano pide a Leocadia hablar con el detective. (RTVE)

Viernes 5 de diciembre: nueva pausa

La serie tampoco emitirá episodio el viernes para dar paso al sorteo del Mundial 2026.