‘La Promesa’ se viste “de luto” y TVE mueve la parrilla: así será el final más dramático del año en plenas Navidades

Escena de la serie 'La promesa'. (RTVE)

TVE ya mueve ficha de cara a una de las semanas más delicadas del calendario televisivo. Con la Navidad a la vuelta de la esquina y millones de espectadores pendientes de sus rutinas, la cadena pública ha decidido jugar fuerte con La Promesa, su gran joya de las tardes. La serie, que lleva meses liderando la franja vespertina, se prepara para cerrar su cuarta temporada con un final tan impactante como trágico. Y con una estrategia de programación pensada al milímetro para Nochebuena y Nochevieja.

Después de días de rumores y especulaciones, ha sido el propio director de TVE, Sergio Calderón, quien ha despejado las dudas: el final de la cuarta temporada no se emitirá el 24 de diciembre, como se había comentado, sino el lunes 23. “La cuarta temporada terminará el día 23”, confirmó durante la presentación oficial de la programación navideña de RTVE. Un movimiento nada casual, que busca evitar la dispersión de audiencia propia de la Nochebuena y asegurar que el desenlace llegue al mayor número posible de seguidores.

Pero ahí no acaba la jugada. Lejos de guardar La Promesa en un cajón durante las fiestas, TVE ha decidido convertirla en uno de los pilares de su parrilla navideña. Según explicó Calderón, tanto la tarde del 24 de diciembre como la del 31 habrá doble capítulo especial, correspondientes ya al inicio de la cuarta temporada. Una fórmula pensada para mantener el enganche emocional del público en dos fechas tradicionalmente complicadas para la televisión generalista.

El directivo, además, remarcó el éxito de los resultados: “Después de 16 años, las tardes de La 1 son líderes”. Un dato que explica por qué la cadena mima tanto a esta ficción diaria, convertida en un auténtico fenómeno de fidelidad y conversación social.

La Promesa: Ángela recibe su vestido para la boda con Lorenzo

Y es que el final que se avecina no va a dejar indiferente a nadie. Una promo que ya circula con fuerza por redes sociales ha disparado todas las alarmas entre los fans del serial. “Nos vestimos de luto, porque a veces toca sacrificar lo que más queremos. Final de temporada”, dice el avance, acompañado de imágenes que anticipan al menos dos tragedias de gran calado.

La más impactante, sin duda, es la muerte de Ángela. En el vídeo se la ve sin vida, vestida de novia, mientras Curro rompe en un grito desgarrador. Todo apunta a que el personaje habría decidido quitarse la vida antes que casarse, tal y como sugiere una frase demoledora de Alfonso: “Ángela prefirió envenenarse a casarse contigo”, le dice a Lorenzo. Una escena que ya ha generado un intenso debate entre los seguidores sobre el rumbo oscuro que ha tomado la serie.

Pero la tragedia no termina ahí. En los últimos segundos de la promo, Curro aparece empuñando una escopeta y apuntando directamente a Manuel, que se mantiene a distancia con las manos en alto. Se escucha un disparo y, de nuevo, la frase que resume el espíritu de este final: “A veces toca sacrificar lo que más queremos”. Un cierre que promete sangre, pérdidas irreparables y un antes y un después en la historia de La Promesa.

'La Promesa' es una serie diaria de RTVE

Todo indica que la difusión de la promo fue un error por parte de RTVE. El final de temporada —momento en el que se produciría el trágico destino de Ángela— está previsto para emitirse entre el martes 23 y el miércoles 24 de diciembre. Sin embargo, la corporación pública habría compartido este avance con una semana de antelación, revelando antes de tiempo un giro argumental especialmente delicado que marcará de forma decisiva el rumbo de la quinta temporada.

Pese a ello, tras este desenlace, la serie entrará en un breve parón. La quinta temporada arrancará previsiblemente el viernes 2 de enero, ya que el día 1 es festivo y La 1 suele apostar por una programación especial en la tarde de Año Nuevo.