Muere el empresario y exvicepresidente del Barça, Carles Vilarrubí, a los 71 años

Carles Vilarrubí, exvicepresidente segundo del Barça (Mariona Hostench / Academia Catalana de Gastronomía / Europa Press)

El empresario, gastrónomo y exvicepresidente del F. C. Barcelona entre 2010 y 2017, Carles Vilarrubí, ha fallecido este domingo 28 de diciembre a los 71 años. El club azulgrana ha trasladado públicamente sus condolencias a través de un mensaje de Twitter -ahora X-, en el que el presidente y la Junta Directiva expresan su pesar por la muerte de quien fue vicepresidente institucional durante siete años.

Vinculado al Barça desde joven, “Vilarrubí también defendió el escudo como jugador de hockey patines antes de desarrollar una extensa trayectoria como directivo”, explica el mensaje. El empresario fue además referente del ámbito gastronómico, presidiendo la Academia Catalana de Gastronomía y Nutrición y recibió la Creu de Sant Jordi.

“El club quiere expresar todo su apoyo y calor a la familia y amigos. Descanse en paz”, han comunicado desde el perfil oficial de X del Fútbol Club Barcelona.

(Noticia en ampliación)