España Deportes

Laporta acusa al Real Madrid de “vomitar mentiras e intoxicar de manera constante” durante la cena de Navidad del Barcelona

El presidente azulgrana aseguró que el buen momento deportivo del Barcelona genera envidias y advirtió sobre los intentos de desvirtuar la historia del club

Guardar
El presidente del FC Barcelona,
El presidente del FC Barcelona, Joan Laporta (Europa Press)

La tradicional cena navideña del FC Barcelona ha servido este año como escenario para que Joan Laporta, presidente del club, haya intensificado su enfrentamiento verbal con el Real Madrid y su presidente, Florentino Pérez.

Durante el evento, Laporta ha dirigido duras críticas hacia el club blanco, su canal de televisión y la actitud que, a su juicio, mantiene la entidad madrileña en torno a la polémica del caso Negreira y la rivalidad institucional entre ambos equipos. Según ha recogido Cadena Ser, el dirigente azulgrana ha calificado a Real Madrid TV como un “bodrio” y ha acusado a este medio de “vomitar mentiras e intoxicar de manera constante y permanente”.

En su intervención ante las plantillas de las secciones profesionales del club y sus respectivos equipos técnicos, Laporta ha insistido en que el buen momento deportivo del Barcelona está generando “muchas envidias”, lo que, en su opinión, motiva los ataques procedentes del entorno madridista.

“Tengo que advertiros que nuestro buen momento deportivo está generando muchas envidias”, ha afirmado el presidente, quien ha añadido que “no vamos a permitir que continúen con este tipo de maniobras”. Laporta ha acusado al Real Madrid de “confundir el poder con el despotismo no ilustrado” y de actuar “con una prepotencia tan desmesurada como alucinante”.

Intentar borrar la historia

Laporta ha sostenido que el Real Madrid, lejos de reconocer los éxitos del Barcelona, “destruye e intenta borrar la historia, desvirtuándola, pero no la conseguirán”. El presidente azulgrana ha defendido que el club “vuelve a estar fuerte, dentro y fuera de los terrenos de juego”, y ha asegurado que la entidad está “construyendo una etapa esplendorosa” que permitirá “tocar la gloria y hacer historia”.

Joan Laporta junto a Florentino
Joan Laporta junto a Florentino Pérez (Europa Press)

En este contexto, Laporta ha reiterado que el madridismo “intenta desvirtuarnos e incluso se atreven a borrar la historia y hacérsela suya”, pero ha subrayado que “no lo conseguirán”. Laporta ha aprovechado también para lanzar un mensaje de optimismo de cara al futuro y ha hecho un guiño a las próximas elecciones del club, expresando su deseo de “seguir viéndoos las próximas Navidades aquí celebrando los éxitos del Barça.

Caso Negreira

“Visca el Barça y visca Catalunya”. Además, en una entrevista concedida a TVE, grabada el pasado mes de noviembre y difundida este jueves, Laporta ha criticado la actitud del Real Madrid respecto al caso Negreira, afirmando que “en Madrid se respira poder, en el Barça libertad”.

El presidente azulgrana ha defendido que el club ha aportado pruebas ante el juzgado de que existían informes y ha negado que el Barcelona haya comprado árbitros, asegurando que “nadie más ha aportado pruebas de que hayamos comprado árbitros, porque no ha sucedido”.

El final caliente del clásico entre Real Madrid y Barcelona

La intervención de Laporta en la cena navideña y sus declaraciones posteriores han reforzado la tensión existente entre los dos clubes más importantes del fútbol español, en un contexto marcado por los intercambios de opiniones y la gestión de los recientes escándalos arbitrales.

A lo largo de la noche, Laporta ha repetido ante los presentes su confianza en el proyecto actual, asegurando que “el Barcelona afronta el futuro con fuerza y unidad”. El presidente reiteró que la institución se centra en consolidar sus valores y mantener la competitividad en todas sus secciones. El presidente culé destacó la importancia de trabajar juntos para alcanzar los objetivos del club y animó a todos a seguir esforzándose en cada disciplina representada.

Temas Relacionados

FC BarcelonaReal MadridFútbolFútbol EspañaJoan LaportaFlorentino PérezNavidadEspaña-DeportesEspaña Noticias

Últimas Noticias

“El que decide al final es Carlos”: Toni Nadal analiza la ruptura entre Alcaraz y Ferrero y apunta al papel del jugador en la élite

El balear defendió la independencia del jugador y reflexionó sobre los límites del entrenador en la élite

“El que decide al final

Una nutricionista del Real Madrid denuncia la situación que vivió dentro del club: “Se reían de mí y se burlaban en los grupos de WhatsApp”

La nutricionista ha decidido llevar su caso a juicio después de muchos meses de acoso por parte de los servicios médicos

Una nutricionista del Real Madrid

Así es el Estadio Lusail donde España y Argentina jugarán la Finalissima: fue sede de la final del Mundial de Qatar 2022

El gran duelo entre La Roja y la Albiceleste se llevará a cabo el próximo 27 de marzo de 2026

Así es el Estadio Lusail

Una leyenda de Marruecos le lanza un dardo a Lamine Yamal: “Juega con España, pero siempre seguirá siendo marroquí”

El joven delantero decidió representar a la selección española, lo que no ha dejado de generar debate en el fútbol marroquí

Una leyenda de Marruecos le

Davide Ancelotti abandona el banquillo del Botafogo tras 5 meses en el cargo

El técnico italiano deja el club por el despido de su preparador físico tras clasificarlo a la Copa Libertadores

Davide Ancelotti abandona el banquillo
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Los ejes del debate electoral

Los ejes del debate electoral en Extremadura sin la candidata del PP

Dos exconcejalas presentan una denuncia contra la alcaldesa socialista de A Coruña por presunto acoso laboral

El caso de los votos robados en Extremadura: 124 papeletas calcinadas, 14.000 euros sustraídos y denuncias de pucherazo por parte del PP

Luis Romero, abogado, explica qué tipo de ropa debes evitar en un juicio: “La imagen es fundamental”

Quirón Prevención vuelve a ganar el contrato para hacer los chequeos médicos a los funcionarios de la Comunidad de Madrid por 406.000 euros

ECONOMÍA

Super Once: esta es la

Super Once: esta es la combinación ganadora del sorteo del 18 diciembre

Triplex de la Once sorteo 4: Resultados de hoy 18 diciembre

Gustavo Espinosa, asesor financiero: “Si le compras a tu expareja la parte de su casa, no lo hagas con una compra normal”

Sebastián Ramírez, abogado: “Si no fichas te van a despedir. Es un derecho, pero también una obligación”

Zelenski se reúne con el primer ministro belga para desbloquear el uso de los activos rusos: “Si todos nos lanzamos, saltaremos juntos”

DEPORTES

“El que decide al final

“El que decide al final es Carlos”: Toni Nadal analiza la ruptura entre Alcaraz y Ferrero y apunta al papel del jugador en la élite

Una nutricionista del Real Madrid denuncia la situación que vivió dentro del club: “Se reían de mí y se burlaban en los grupos de WhatsApp”

Así es el Estadio Lusail donde España y Argentina jugarán la Finalissima: fue sede de la final del Mundial de Qatar 2022

Una leyenda de Marruecos le lanza un dardo a Lamine Yamal: “Juega con España, pero siempre seguirá siendo marroquí”

Loida Zabala, deportista paralímpica: “Ahora que sé que tengo un cáncer incurable quiero llegar a los Juegos de Los Ángeles”