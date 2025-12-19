Laporta acusa al Real Madrid de “vomitar mentiras e intoxicar de manera constante” durante la cena de Navidad del Barcelona

El presidente del FC Barcelona, Joan Laporta (Europa Press)

La tradicional cena navideña del FC Barcelona ha servido este año como escenario para que Joan Laporta, presidente del club, haya intensificado su enfrentamiento verbal con el Real Madrid y su presidente, Florentino Pérez.

Durante el evento, Laporta ha dirigido duras críticas hacia el club blanco, su canal de televisión y la actitud que, a su juicio, mantiene la entidad madrileña en torno a la polémica del caso Negreira y la rivalidad institucional entre ambos equipos. Según ha recogido Cadena Ser, el dirigente azulgrana ha calificado a Real Madrid TV como un “bodrio” y ha acusado a este medio de “vomitar mentiras e intoxicar de manera constante y permanente”.

En su intervención ante las plantillas de las secciones profesionales del club y sus respectivos equipos técnicos, Laporta ha insistido en que el buen momento deportivo del Barcelona está generando “muchas envidias”, lo que, en su opinión, motiva los ataques procedentes del entorno madridista.

“Tengo que advertiros que nuestro buen momento deportivo está generando muchas envidias”, ha afirmado el presidente, quien ha añadido que “no vamos a permitir que continúen con este tipo de maniobras”. Laporta ha acusado al Real Madrid de “confundir el poder con el despotismo no ilustrado” y de actuar “con una prepotencia tan desmesurada como alucinante”.

Intentar borrar la historia

Laporta ha sostenido que el Real Madrid, lejos de reconocer los éxitos del Barcelona, “destruye e intenta borrar la historia, desvirtuándola, pero no la conseguirán”. El presidente azulgrana ha defendido que el club “vuelve a estar fuerte, dentro y fuera de los terrenos de juego”, y ha asegurado que la entidad está “construyendo una etapa esplendorosa” que permitirá “tocar la gloria y hacer historia”.

Joan Laporta junto a Florentino Pérez (Europa Press)

En este contexto, Laporta ha reiterado que el madridismo “intenta desvirtuarnos e incluso se atreven a borrar la historia y hacérsela suya”, pero ha subrayado que “no lo conseguirán”. Laporta ha aprovechado también para lanzar un mensaje de optimismo de cara al futuro y ha hecho un guiño a las próximas elecciones del club, expresando su deseo de “seguir viéndoos las próximas Navidades aquí celebrando los éxitos del Barça.

Caso Negreira

“Visca el Barça y visca Catalunya”. Además, en una entrevista concedida a TVE, grabada el pasado mes de noviembre y difundida este jueves, Laporta ha criticado la actitud del Real Madrid respecto al caso Negreira, afirmando que “en Madrid se respira poder, en el Barça libertad”.

El presidente azulgrana ha defendido que el club ha aportado pruebas ante el juzgado de que existían informes y ha negado que el Barcelona haya comprado árbitros, asegurando que “nadie más ha aportado pruebas de que hayamos comprado árbitros, porque no ha sucedido”.

El final caliente del clásico entre Real Madrid y Barcelona

La intervención de Laporta en la cena navideña y sus declaraciones posteriores han reforzado la tensión existente entre los dos clubes más importantes del fútbol español, en un contexto marcado por los intercambios de opiniones y la gestión de los recientes escándalos arbitrales.

A lo largo de la noche, Laporta ha repetido ante los presentes su confianza en el proyecto actual, asegurando que “el Barcelona afronta el futuro con fuerza y unidad”. El presidente reiteró que la institución se centra en consolidar sus valores y mantener la competitividad en todas sus secciones. El presidente culé destacó la importancia de trabajar juntos para alcanzar los objetivos del club y animó a todos a seguir esforzándose en cada disciplina representada.