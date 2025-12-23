España Deportes

El hijo de Negreira define a su padre: “Era una persona muy autoritaria y agresiva que me llegó a decir ‘¿y a ti qué coño te importa?’”

El pasado 18 de diciembre el hijo de Negreira compareció ante la justicia española en el marco de la investigación que examina los pagos realizados por el FC Barcelona a su padre

Javier Enríquez Romero Negreira, el hijo de Jose María Enríquez Negreira (REUTERS/Bruna Casas)

El pasado 18 de septiembre, Javier Enríquez, hijo de José María Enríquez Negreira —quien ocupó el cargo de vicepresidente en el Comité Técnico de Árbitros (CTA)— compareció ante la justicia española en el marco de la investigación que examina los pagos realizados por el FC Barcelona a su padre. Según la documentación judicial, la suma habría ascendido a 8,4 millones de euros entre 1993 y 2018, una cifra que ha levantado sospechas sobre la relación entre el club catalán y la cúpula arbitral durante ese extenso periodo.

La declaración de Javier Enríquez, difundida recientemente por el programa de televisión El Chiringuito, aporta detalles sobre el papel que desempeñó en el entorno arbitral y su relación con el FC Barcelona. En su testimonio, el hijo de Negreira reconoció abiertamente que participó en la elaboración de informes técnicos arbitrales, donde analizaba el desempeño de los colegiados en los partidos. “Hacía informes técnicos arbitrales”, afirmó ante los investigadores, subrayando que su trabajo incluía análisis comparativos entre el FC Barcelona y el Real Madrid: “Incluía comparativas con el Real Madrid”, mencionó.

Javier Enríquez explicó que su colaboración no siempre era evidente para el resto del entorno arbitral. Aclaró que su presencia junto a los árbitros durante ciertos partidos no era de conocimiento general, ni siquiera para su propio círculo profesional. “Nadie sabía cuando yo acompañaba a los árbitros o no. Había árbitros que me llamaban a mí”, relató, poniendo de manifiesto que su función se desarrollaba con cierto grado de discreción y que algunos colegiados recurrían directamente a él para consultas o asesoramiento.

José María Enríquez Negreira, en su etapa de vicepresidente del Comité Técnico del Colegio Nacional de Árbitros (EFE/Julián Martín)

Durante su intervención, Enríquez también se refirió a la posición del FC Barcelona respecto a los arbitrajes recibidos y la exigencia de imparcialidad. En su opinión, el club azulgrana, por su condición de equipo dominante en muchos encuentros, tenía especial interés en que las decisiones arbitrales fuesen justas. “El Barcelona es un equipo que cuando se ha enfrentado a la mayoría de equipos es superior y es el primer interesado en que los arbitrajes que recibe sean justos y acertados. El Barcelona está interesado en recibir arbitrajes óptimos”, expuso en su comparecencia.

El hijo de Negreira marca distancia con su padre

No obstante, Javier Enríquez intentó distanciarse de cualquier conocimiento sobre la existencia de pagos entre su padre y el club catalán. Fue tajante al negar haber tenido información alguna sobre las operaciones económicas investigadas. “No tenía ni idea de que mi padre hubiera facturado ni un euro al Barcelona, además era algo impensable, porque mi padre por ética personal y lo que me ha explicado a mí siempre es que ‘no puedo trabajar con ningún club de fútbol porque soy vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros’”, sostuvo. Esta declaración pretende reforzar la idea de que, según lo que aprendió de su padre, existía una línea ética infranqueable que impedía cualquier relación contractual entre un alto cargo arbitral y las entidades deportivas.

En su testimonio también se mencionó un episodio familiar en el que Javier Enríquez buscó respuestas directamente de su padre sobre los pagos cuestionados. La reacción de Negreira, según explicó, fue evasiva y defensiva. “Le pedí explicaciones a mi padre, me da largas y me dice que no era asunto mío en un tono a la defensiva”, detalló Javier, señalando que el exvicepresidente arbitral evitó abordar el tema en profundidad y prefirió cerrarlo con respuestas cortantes.

Las consecuencias deportivas del caso Negreira para el Barça: “Es muy posible alguna sanción de la UEFA”

La declaración incluyó además una reflexión sobre la figura paterna y la relación personal que mantenía con él. Javier Enríquez expuso que, a pesar de los conflictos y la dureza de algunas situaciones familiares, mantenía un sentimiento de afecto hacia su padre, aunque reconoció el carácter complicado del exdirigente. “Mi padre yo le quiero mucho, y a nivel personal y emocional está perdonado por lo que me ha hecho, pero eso no quita que fuera una persona muy autoritaria y agresiva que me llegó a decir ‘¿y a ti qué coño te importa?’”, relató, describiendo la tensión y el autoritarismo que, según su versión, marcó parte de la relación entre ambos.

Con estas revelaciones, la investigación sobre la relación entre el FC Barcelona y José María Enríquez Negreira suma nuevos elementos, mientras la justicia avanza en el esclarecimiento de los hechos y el fútbol español sigue atento a las posibles consecuencias que puedan derivarse de este caso.

