Espana agencias

Pedro Sánchez es entrevistado este martes en el programa 'Cafè d'idees', de TVE, y en 'El Món' de RAC1

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, será entrevistado este martes, 2 de diciembre, en el programa matinal 'El Món', de Jordi Basté, en la emisora catalana 'Rac1' (8.30 horas); y después en 'TVE', en el espacio 'Cafè d'idees' (9.00 horas) que dirige la periodista Gemma Nierga.

En esta ocasión, la entrevista se podrá ver además en 'La 1' y en el 'Canal 24 horas' a nivel nacional desde el Palacio de la Moncloa.

Según ha avanzado RTVE, Gemma Nierga preguntará al jefe del Ejecutivo sobre "los principales asuntos de interés que centran la actualidad catalana y del resto de España".

Premiado con el Ondas 2025 al mejor programa de radio de proximidad, 'Cafè d'idees' se emite de lunes a viernes a las 07.50 horas simultáneamente por 'Ràdio 4', 'La 2Cat' y 'Canal 24 horas' en Catalunya.

En esta sexta temporada, continúa apostando por una entrevista central a personalidades destacadas de la actualidad política y social, además de debates y diversas secciones con colaboradores.

