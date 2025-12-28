Los 10 españoles de 2025: los protagonistas (para bien o mal) del año que termina, de Pedro Sánchez a Lalachus

Algunos de los protagonistas en España este 2025.

De Pedro Sánchez a Carlos Mazón, pasando por Maricarmen y el rey emérito. Los protagonistas de 2025 son muchos, pero en Infobae hemos seleccionado los diez que, para bien o para mal, han jugado un papel relevante este año y que seguramente sigan jugándolo en los próximos.

Pedro Sánchez

Pedro Sánchez posa con sus ministros en el Palacio de la Moncloa. (Reuters/Susana Vera)

Pedro Sánchez (53 años) ha estado en el centro, bien por iniciativa propia, más en la esfera internacional -desmarcándose del grueso en materias como la Defensa o el conflicto en Gaza- que en la nacional, donde gobierna en minoría; bien por los escándalos que han marcado el año político y que hubiera deseado no vieran la luz, como ver en la cárcel a Santos Cerdán y a José Luis Ábalos, imputados a su mujer y a su hermano, que se sentará en el banquillo, o las denuncias contra su colaborador Paco Salazar por sus comportamientos obscenos y machistas. Su partido, el PSOE, cierra 2025 con una contundente derrota en Extremadura.

Santos Cerdán, en su último pleno en el Congreso antes de renunciar al acta de diputado. (Fernando Sánchez/Europa Press)

Carlos Mazón

Carlos Mazón en el día de su dimisión. (Rober Solsona/Europa Press)

Carlos Mazón (51 años) se presentó en el funeral por el primer aniversario de las víctimas de la DANA sosteniendo las mismas mentiras que organismos, registros y testigos han ido tumbando. La tarde en la que su pueblo se ahogaba estuvo de comida y sobremesa hasta cerca de la noche, y no vio motivo para dimitir hasta que familiares de los fallecidos le sacaron los colores ante los reyes, el presidente de su partido o cientos de miles de espectadores en televisión. Con todo, Mazón renunció como presidente, no como diputado, manteniendo el aforamiento. El PP le ha regalado además la presidencia de una comisión para aumentar su salario.

Rufián, a Mazón: "Usted es un homicida y un psicópata".

Josep Oliu

Josep Oliu, presidente de Banco Sabadell. (David Zorrakino/Europa Press)

Josep Oliu (76 años) ha sido protagonista por estar al frente del banco, Sabadell, que ha ganado una de las mayores batallas corporativas recientes, como fue el pulso de BBVA para comprar la entidad. La OPA fracasó después de 17 meses de pugna, de ataques y contraataques. Sabadell priorizó su autonomía y se cerró a la operación, en la que Gobierno y reguladores tuvieron su papel. De haber triunfado la fusión habría dado lugar al segundo banco por negocio en España, solo por detrás de CaixaBank. Oliu brindó con cava por el éxito, subrayando que Sabadell generará más valor por separado. Este año ha presentado resultados récord.

Josep Oliu departe con Carlos Torres, presidente de BBVA. (Reuters/Susana Vera)

Juan Carlos I

Juan Carlos I, en su entrevista para 'Secrets d'Histoire' (France 3)

Juan Carlos I (87 años) ha sido inesperado protagonista de 2025 en la Casa Real. No había dejado de serlo, pero viviendo en Abu Dabi y con contadas visitas a España, apenas era noticia. Pero este año, el emérito ha publicado memorias, Reconciliación, y hasta concedido entrevistas. El monarca quiere tener la última palabra sobre su reinado y también sobre sus escándalos, y el libro es su legado en este sentido. En él, no esquiva ninguno de los focos de atención, que resuelve con su verdad. También este año ha puesto en compromiso a su familia, difundiendo un vídeo en apoyo de su hijo que Zarzuela solo pudo calificar como “inapropiado”.

El 'Telediario 1' emite el vídeo inédito del rey Juan Carlos pidiendo apoyo para su hijo Felipe VI. (RTVE)

Amama

Concentración en San Telmo, Sevilla, por los fallos en el cribado del cáncer de mama en Andalucía. (Francisco J. Olmo/Europa Press)

Amama, la Asociación de Mujeres con Cáncer de Mama, ha plantado cara a una grave negligencia en el Servicio Andaluz de Salud, en otro tiempo motivo de orgullo de la región. El gobierno de Juanma Moreno admitió que miles de resultados dudosos en el cribado no fueron notificados convenientemente. Los casos se cuentan por miles. Según Amama, 4.000, de los que en 300 se habría desarrollado el cáncer. La Junta lo zanja con un cambio en la Consejería y dos promesas: una investigación y mayor inversión, tras haberla reducido en favor de la privada. La asociación pelea para que los responsables y los afectados reciban justicia.

Ángela Claverol, presidenta de la Asociación de Mujeres con Cáncer de Mama (Amama).

Maricarmen

Maricarmen lleva viviendo en la misma casa desde 1956. (Imagen Cedida)

Maricarmen (87 años) representa a todas aquellas personas en situación de vulnerabilidad a las que se ordena un desahucio. Su padre alquiló la casa en 1956 y en 2005, ella heredó el contrato tras la muerte de su madre. En 2018, la familia propietaria vendió el edificio a un gran holding, que le ofreció comprar. Ella no podía asumir el coste, ni irse, tampoco pagar un alquiler actualizado que supera en 200 euros su pensión, de forma que se judicializó. En octubre, un juzgado ordenó el desalojo. Maricarmen, con movilidad reducida y una discapacidad del 50%, con gran presión vecinal, logró un aplazamiento. “No me van a echar”, defiende.

Maricarmen lleva 70 años viviendo en la misma casa. (Imagen cedida)

Rosalía

Rosalía en 'La Revuelta'. (RTVE)

Rosalía (33 años) ha logrado que quien la admiraba por Motomami o su obra anterior lo haga ahora por LUX, siendo artefactos completamente distintos, pero es que además está a la altura de las expectativas que ella misma había alimentado. La catalana empieza a sentarse en la mesa de las grandes estrellas internacionales por el camino difícil, cambiando de piel. Ahora, con un sonido clásico, sinfónico, en varios idiomas y explorando la espiritualidad, cierto que desde la superficialidad, a tenor de sus respuestas en entrevistas. En marzo, la artista arranca gira, con varias fechas en España, también en Estados Unidos, Canadá y América Latina.

Rosalía en su aparición por sorpresa en la Gran Vía de Madrid. (EFE/Juanjo Martín)

María Pérez

María Pérez conquista los 20 kilómetros marcha en los Mundiales de Tokio. (Europa Press)

María Pérez (29 años) ha sido la estrella del deporte español en 2025, con victorias que ya aseguran su paso a la historia. Solo en los últimos tres años, la granadina ha encadenado dos oros en los Mundiales de Budapest (2023), un oro y una plata en los Juegos Olímpicos de París (2024) y este, dos oros en los Mundiales de Tokio, lo que le ha hecho ser proclamada ganadora absoluta del World Athletics Race Walking Tour. Sus registros en competiciones internacionales le igualan a figuras como Carl Lewis, Usain Bolt y Mo Farah, los únicos antes capaces de un doblete en dos mundiales. Pero ella aún tiene carrera por delante.

María Pérez recibe el premio como ganadora del World Athletics Race Walking Tour de 2025. (Reuters/Manon Cruz)

Lalachus

Lalachus, presentadora del 'Grand Prix del Verano'. (RTVE)

Lalachus (35 años) ha vivido su año de consolidación. Más allá de la televisión, la madrileña figura entre los personajes más buscados en Google en 2025. Quien no la conocía de trabajos anteriores ni de La Revuelta, lo hizo en las pasadas Campanadas de RTVE, de las que salió denunciada por Abogados Cristianos e insultada en redes -y venciendo a Cristina Pedroche y Alberto Chicote-, algo que para ella no era nuevo. Su carrera ha consistido también en eso, en disfrutar ajena al odio, lo que le da un valor añadido al talento para entretener. En verano copresentó el Grand Prix junto a Ramón García y esta Navidad, el Telepasión.

Lalachus y Aitor Albizua, presentadores de 'Telepasión'. (RTVE)

Andy y Lucas

Andy y Lucas. (Ricardo Rubio/Europa Press)

Por terminar con Corazón, Andy y Lucas (43 años ambos), porque su final ha sido un culebrón. Pero lo suyo es la música. Desde aquel Son de amores en 2003 han vendido más de dos millones de discos y llenado durante dos décadas algunos de los más grandes recintos de España, pero la relación era insoportable y dejó de ser un secreto. Anunciaron girade despedida presuntamente por una enfermedad de Lucas, a la que se sumó una muy polémica operación fallida de nariz. Madrid acogió su último concierto, con revelaciones de peleas físicas y denuncias cruzadas por motivos económicos. Andy ya ha anunciado su primer trabajo, Solo.

Andy Morales estrena single en 'El Hormiguero'. (Flickr)