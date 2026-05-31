La Agencia Tributaria abre sus oficinas este lunes para realizar la declaración de la Renta 2026 de manera presencial: prevé una recaudación de 24.628 millones de euros

Una empleada trabaja en una oficina de la Agencia Tributaria. (MARTA FERNÁNDEZ / EUROPA PRESS/Imagen de archivo)

La Agencia Tributaria pone en marcha este lunes, 1 de junio, la atención presencial a los contribuyentes para la declaración de la Renta y Patrimonio del ejercicio de 2025, la última fase de una campaña que comenzó el pasado 8 de abril con la apertura de la presentación telemática. El organismo prevé ingresar alrededor de 24.628 millones de euros en esta campaña, un 18,4% más que en el ejercicio anterior, lo que supone el mayor volumen de recaudación en los últimos años.

Hasta ahora, los ciudadanos solo podían presentar su declaración por internet o acogerse al plan telefónico Le Llamamos, activo desde el 6 de mayo. A partir de este lunes, quienes prefieran o necesiten asistencia directa podrán acudir a cualquier delegación de la Agencia Tributaria con cita previa, cuya solicitud ya está disponible.

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Para pedir cita, los contribuyentes tienen a su disposición la sede electrónica y la aplicación móvil del organismo. Ambas plataformas permiten seleccionar el canal de atención, presencial o telefónico, consultar las fechas disponibles y filtrar oficinas por código postal. El sistema también informa del primer hueco libre en cada delegación, lo que facilita la planificación a quienes tengan el plazo más ajustado.

Un calendario con fechas clave

El plazo general para presentar la declaración se extiende hasta el 30 de junio. Aunque quienes opten por domiciliar el pago tienen un margen algo menor, porque la fecha límite en ese caso es el 25 de junio, cinco días antes del cierre general.

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Llega abril y con él la obligación de presentar la Declaración de la Renta. Te explicamos las fechas importantes, cómo puedes presentarla (por internet, teléfono o presencialmente) y los límites de ingresos que te obligan a declarar.

Junto a la atención presencial, la Agencia Tributaria mantiene en funcionamiento el plan Le Llamamos, mediante el cual los técnicos del organismo contactan directamente con el contribuyente para ayudarle a confeccionar y presentar su declaración por vía telefónica. Este servicio, que arrancó el 6 de mayo, opera en paralelo con un programa especial dirigido a residentes en municipios pequeños, donde el acceso a las oficinas tributarias puede ser más limitado.

Más declaraciones y menos devoluciones

Según las previsiones, la campaña de la Renta 2025 batirá récord de recaudación. La Agencia Tributaria espera recibir un total de 25.251.000 declaraciones, un 2,1% más que en el ejercicio anterior. El organismo atribuye ese aumento al dinamismo del mercado laboral durante el año pasado, que amplió la base de contribuyentes con obligación de declarar.

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Pero la otra cara de la moneda para el contribuyente llega por el lado de las devoluciones. El importe que el fisco prevé reintegrar a los contribuyentes asciende a 13.271 millones de euros, una cifra un 3,2% inferior a la del año pasado. La combinación de mayor recaudación y menor devolución refleja un saldo neto más favorable para las arcas públicas que en ejercicios precedentes.

A la hora de hacer la Declaración de la Renta, muchas personas experimentan angustia, estrés, miedo o pereza. (Freepik)

La Agencia Tributaria calcula que la diferencia entre lo que recauda y lo que devuelve dejará un saldo positivo para el Estado de más de 11.000 millones de euros, un margen amplio respecto a campañas anteriores.

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130.000 cartas de aviso para contribuyentes con posibles errores

Al margen de los datos globales de la campaña, la Agencia Tributaria ha puesto en marcha un dispositivo preventivo dirigido a los contribuyentes que han modificado en su declaración los datos que el propio organismo les había facilitado como punto de partida. El sistema, que ya se utilizó en los dos ejercicios anteriores, consiste en el envío de cartas en las que se advierte al declarante de la discrepancia y se le invita a valorar si debe presentar una declaración complementaria.

Así, el organismo tiene previsto remitir cerca de 130.000 cartas en dos fases: una primera tanda a mediados de mayo y una segunda a lo largo de junio. Los avisos también llegan a través de la plataforma Renta Web y de la aplicación móvil, en el apartado de estado de tramitación de la declaración.

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El mecanismo no implica automáticamente que el contribuyente haya cometido un error, sino que le ofrece la posibilidad de revisar su declaración antes de que la Agencia Tributaria inicie un procedimiento de comprobación. La carta actúa como un instrumento de regularización voluntaria que busca reducir la litigiosidad posterior entre el fisco y los declarantes.

*Noticia elaborada con información de Europa Press.