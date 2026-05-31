El cántico que se volvió viral la última vez que el papa estuvo en Madrid: “¡Equis, uve, palito!"

Fotografía de la visita del papa Benedicto XVI a Madrid en 2011, junto a una imagen del actual sumo pontífice, León XIV. (Montaje realizado por Infobae)

Madrid se encuentra sumida en un clima de ebullición espiritual y logística sin precedentes ante la inminente llegada del papa León XIV. Las calles, donde ya pueden verse banderas vaticanas y vallas de seguridad, reflejan la enorme expectación que este viaje apostólico, que incluirá tanto visitas protocolarias como vigilias, misas y otros actos religiosos, ha despertado en una sociedad que aguarda con fervor sus palabras.

Para las jornadas, se espera que, entre el despliegue mediático y el flujo de peregrinos, transforme el centro de la capital en un mosaico prácticamente irrepetible. Este ambiente vibrante ha provocado un inevitable sentimiento de nostalgia, transportando a muchos madrileños a los recuerdos del verano de 2011, cuando Madrid recibió por última vez la visita del papa. Por aquel entonces, fue Benedicto XVI quien vino a la ciudad, convirtiéndola en el epicentro de la Jornada Mundial de la Juventud.

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Durante aquellos intensos días de agosto, el Papa Benedicto XVI presidió el mayor encuentro internacional de jóvenes católicos, dejando una huella indeleble en lugares emblemáticos de la capital. Entre sus actos principales destacaron el multitudinario Vía Crucis por el Paseo de Recoletos, una emotiva confesión a jóvenes en el Parque del Retiro y la histórica vigilia en el aeródromo de Cuatro Vientos, que culminó en una misa de envío ante más de un millón y medio de fieles de todo el mundo.

"Benedicto, equis, uve, palito", el cántico viral de la última visita del papa, Benedicto XVI, a Madrid. (X)

La tormenta del “equis uve palito”

Curiosamente, uno de los recuerdos más persistentes de aquella visita no consistió en un discurso o una homilía. Al contrario, se trató de un cántico más bien popular que, pese a su buena fe, rompió todas las barreras de la formalidad hasta convertirse en viral. Se trata del lema “Beneficto, equis, uve, palito” (en referencia a cómo se deletreaba en español el número del sumo pontífice), convertido en el himno extraoficial de la JMJ 2011, inundando el metro y las plazas madrileñas.

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Su sencillez y ritmo pegadizo, así como el baile que lo acompañaba al estilo YMCA, de los Village People, permitieron a peregrinos de los cinco continentes unirse a la celebración mientras las redes sociales convertían esas mismas palabras en carne de meme, donde incluso llegó a circular una popular versión remix. Benedicto, por su parte, seguía con su agenda mezclando encuentros con los creyentes y con las instituciones. Incluso participó en las comidas preparadas por las monjas dominicas que lo alojaron. Habrá que ver si ocurre algo parecido con León XIV, quien, si bien en distinto orden, tiene las mismas letras romanas en su nombre papal.

Benedicto XVI, durante la misa ofrecida en Cuatro Vientos en 2011. (Reuters)

Puede que fuera la alegría contagiada a través de ese cántico lo que hizo que los peregrinos soportaran incluso las jornadas más duras del encuentro. Durante la vigilia en Cuatro Vientos, una fuerte tormenta veraniega azotó con fuerza el aeródromo, obligando a interrumpir el discurso del sumo pontífice. A pesar de los avisos de seguridad y el caos meteorológico, el papa se negó a abandonar el estrado, aguantando bajo un paraguas blanco frente a la multitud y un mensaje claro: “Vuestra fuerza es mayor que la lluvia”.

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