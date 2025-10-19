España

Andy confiesa que sufrió una agresión física de Lucas durante la gira: “Hay que encerrarlo de verdad. Está enfermo y no se deja ayudar”

El gaditano ha relatado al programa ‘Fiesta’ el incidente que sufrió por parte de su compañero durante su último concierto en Badajoz

Anabel Gómez Salvador

Por Anabel Gómez Salvador

El cierre artístico del dúo Andy y Lucas, tras más de dos décadas de éxitos, ha tomado un rumbo inesperado. Lo que debía ser una despedida nostálgica se ha transformado en un auténtico culebrón mediático, lleno de acusaciones, reproches y un presunto episodio de violencia que amenaza con enterrar definitivamente su historia conjunta.

Este sábado, el programa Fiesta destapaba un nuevo capítulo de esta ruptura. La periodista Arabella Otero reveló que había mantenido una larga conversación telefónica con Andy Morales, quien le habría contado con detalle un grave enfrentamiento físico con su compañero Lucas González. Según explicó la reportera, el artista gaditano incluso le mostró imágenes de las lesiones que sufrió durante la pelea, ocurrida el pasado mes de mayo durante un concierto en Badajoz.

Durante su intervención, Otero afirmó que Andy le había confesado que la relación entre ambos llevaba años deteriorándose. “A mí lo que me cuenta Andy es que Lucas siempre le ha tenido envidia y que en los camerinos antes de salir a los conciertos, él siempre ha sido muy dicharachero, que siempre estaba riendo y demás y que Lucas estaba un poco como si fuese una guerra todo”, relató la periodista. “Aquel día le escuchó reírse, no le gustó nada que estuviera de cachondeo con el resto del staff y de repente eso le puso malo”, añadió.

De acuerdo con esta versión, el intento de Andy por calmar la situación solo empeoró las cosas. “Ahí empezó a discusión y él intentó calmarlo. Lo único que intentó fue acercarse a él, intentar calmarlo y él se volvió loco perdido. Tan loco perdido se volvió que casi le rompe el abductor. Por eso tuvo que irse rápidamente al hospital de Mérida”, explicó Otero ante las cámaras. La reportera aseguró haber visto las imágenes que confirmarían la agresión: “Son heridas visibles, no me las esperaba de tal magnitud”.

Entrevista a Andy y Lucas.

La otra cara del dúo

Este incidente no es del todo nuevo. En mayo ya circularon rumores sobre una fuerte discusión entre los dos cantantes en pleno tour, algo que ambos negaron públicamente. En aquel momento, Lucas llamó en directo al programa Fiesta para desmentir la noticia: “No sé de dónde ha salido esa noticia, que es claramente un bulo”, declaró entonces.

Sin embargo, las imágenes mostradas por el espacio de Telecinco parecen contradecir aquella versión. “El camerino quedó totalmente destrozado. La mesa quedó partida en dos. En aquel momento, Lucas se lo tomó a cachondeo, y Andy prefirió no decir nada”, relató el colaborador Saúl Ortiz, que afirmó que la pelea fue más violenta de lo que inicialmente se dijo.

Además, el conflicto personal no se limita a los golpes. Andy ha asegurado que todavía no ha recibido su parte económica del concierto de despedida celebrado el pasado 10 de octubre en el Palacio de Vistalegre, Madrid. “Ha cobrado todo el mundo en el concierto de Madrid menos yo. Sospecho que no me va a pagar, de ahí la tensión el otro día”, lamentó el artista, insinuando que el dinero podría haber sido retenido por su excompañero. De hecho, desde el programa de Telecinco aseguran que el dúo podría acabar en los juzgados para solucionar los problemas legales entre ellos.

A esto se suma el malestar por el trato recibido en los últimos meses de gira. Andy sostiene que Lucas llegó a tratarlo como un subordinado: “Me llama empleado y él no sabe hacer nada bien. Cada vez que había un lío era yo el que lo solucionaba”, afirmó.

Sin embargo, lo más impactante es que en su conversación con Otero, Andy fue más allá y expresó su preocupación por el estado emocional de Lucas. “A Lucas hay que encerrarlo de verdad. Como siga así, va a terminar muy mal. Está enfermo y no se deja ayudar”, habría dicho. Cabe recordar que Lucas atraviesa desde hace un tiempo problemas de salud derivados de una operación nasal que no salió como esperaba, algo que él mismo ha reconocido públicamente.

En paralelo, Andy parece decidido a emprender su camino en solitario, asegurando sentirse liberado: “Tengo más clubs de fans ahora que cuando estaba con él. Ni todos los premios del mundo pueden igualar este cariño”, declaró con orgullo.

