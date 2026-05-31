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El histórico dirigente del PSOE Ramón Jáuregui, exministro de Zapatero, pide al partido “un congreso extraordinario urgente” al prever el “fin de un ciclo” político

El ex secretario general del PSE-EE asegura sentirse “aturdido” por las acusaciones que afectan al entorno socialista

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Ramón Jáuregui, exministro de la Presidencia del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero (Europa Press)
Ramón Jáuregui, exministro de la Presidencia del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero (Europa Press)

Ramón Jáuregui, una de las voces con más trayectoria dentro del socialismo español, ha reclamado la convocatoria urgente de un congreso extraordinario del PSOE con el objetivo de abrir un proceso de reflexión, renovación y debate interno en un momento que considera especialmente delicado para la organización. El exministro de la Presidencia durante el último Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y ex secretario general del PSE-EE ha expresado su preocupación por la situación que atraviesa el partido y ha defendido la necesidad de que la militancia participe activamente en la definición de la estrategia futura.

En un artículo publicado en El Correo, Jáuregui reconoce sentirse profundamente impactado por las informaciones y acusaciones que afectan al entorno político socialista. “Nunca imaginé tal cúmulo de acusaciones, ni tan graves”, ha señalado el dirigente histórico, que ha admitido encontrarse “aturdido” por los acontecimientos.

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Aunque ha evitado anticipar el resultado de las investigaciones en marcha, ha advertido de las consecuencias políticas que pueden derivarse de ellas. “No sé cómo acabarán estas investigaciones, pero aunque resulten mucho más leves de lo que parecen, el daño corporativo será enorme”, ha sostenido. A partir de esa reflexión, el veterano dirigente socialista ha vinculado la actual coyuntura con la posibilidad de que se esté acercando el cierre de una etapa política.

“Tampoco sé cómo ni cuándo acabará la legislatura, pero no resulta difícil prever el fin de un ciclo”, ha afirmado Jáuregui, que ha centrado su preocupación en el futuro del PSOE y en su capacidad para afrontar los próximos años con un proyecto renovado y una organización fortalecida.

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Renovación ante el futuro

El exdirigente socialista ha considerado que el partido debe reaccionar de manera inmediata y asumir que atraviesa una situación excepcional. En ese contexto, ha defendido la necesidad de impulsar un “fuerte movimiento de renovación” que permita afrontar el futuro inmediato y abordar una recomposición ideológica de la formación.

Según ha expuesto, independientemente de cómo evolucionen los acontecimientos políticos durante los próximos meses, el PSOE debe comparecer ante la ciudadanía con una explicación clara de lo sucedido y con una defensa de su gestión de gobierno. Jáuregui ha sostenido que los resultados obtenidos en el ámbito socioeconómico y político durante los últimos años constituyen una base que merece ser reconocida por los ciudadanos, aunque ha considerado que eso por sí solo no garantiza la recuperación de la confianza.

Para el exministro, la herramienta adecuada para encauzar ese proceso ha pasado por la convocatoria de un congreso extraordinario. A su juicio, ese encuentro debería servir para implicar a la militancia en la respuesta a la situación actual y para definir una propuesta política renovada bajo el liderazgo que los afiliados decidan democráticamente. “Sólo con la convocatoria urgente de un congreso extraordinario” será posible, en su opinión, que el partido afronte de forma colectiva una situación que ha calificado de traumática y que se prepare para los desafíos políticos que se avecinan.

El exministro de la Presidencia del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, Ramón Jauregui (Alberto Ortega / Europa Press)
El exministro de la Presidencia del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, Ramón Jauregui (Alberto Ortega / Europa Press)

Jáuregui también ha planteado la necesidad de devolver protagonismo a las estructuras internas del PSOE. En su análisis, ha llegado el momento de que cuadros, agrupaciones y militantes asuman un papel central en la reflexión sobre el rumbo de la organización. Por ello, ha insistido en la importancia de recuperar un debate interno que, según ha denunciado, se ha ido debilitando con el paso de los años.

Críticas al funcionamiento interno

Una parte significativa de su reflexión se ha centrado en la evolución orgánica del partido durante la etapa de Pedro Sánchez al frente del PSOE. Jáuregui ha considerado que en los últimos años se ha reforzado de forma notable la influencia de la dirección federal sobre las estructuras territoriales.

Según su diagnóstico, “el poder de la cúpula sobre las organizaciones territoriales se ha hecho ostensible”, una situación que ha atribuido al creciente protagonismo institucional del Gobierno frente al propio partido. A su entender, el PSOE ha perdido capacidad para actuar como una voz autónoma debido al peso político adquirido por la acción gubernamental.

El histórico dirigente socialista ha sostenido que esa dinámica ha tenido efectos sobre el pluralismo interno. En su artículo ha señalado que a la falta de debate dentro de la organización se ha sumado una cierta debilidad de los liderazgos tanto en el ámbito gubernamental como en las distintas estructuras territoriales.

Desde esa perspectiva, ha defendido que el partido recupere espacios de discusión política y capacidad de iniciativa propia. Ha considerado que la organización no puede limitarse a reaccionar ante los acontecimientos externos, sino que debe asumir un papel activo en la definición de su estrategia y en la construcción de su futuro político.

La reflexión de Jáuregui también ha alcanzado la política de alianzas del PSOE y la orientación estratégica que la formación debe mantener en los próximos años. A su juicio, corresponde al partido debatir cuestiones de fondo relacionadas con los acuerdos políticos y con el modelo territorial que desea ofrecer a los ciudadanos.

Entre los asuntos que ha propuesto abordar figura el papel del denominado bloque plurinacional y si esa fórmula debe seguir constituyendo el eje central de la estrategia socialista. Del mismo modo, ha planteado la conveniencia de discutir alternativas para evitar que la extrema derecha pueda formar parte de futuros gobiernos.

Pese a sus críticas sobre el funcionamiento interno de la organización, Jáuregui ha reconocido que los ejecutivos presididos por Pedro Sánchez han proporcionado al PSOE una base ideológica y programática sólida. Sin embargo, ha considerado que esa fortaleza resulta insuficiente si el partido adopta una actitud pasiva frente a las dificultades que atraviesa.

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En este sentido, ha rechazado que los problemas actuales puedan atribuirse únicamente a factores externos. Según ha sostenido, el PSOE no debe limitarse a responsabilizar de su situación a supuestas conjuras mediático-judiciales ni a las estrategias de la oposición política. Por el contrario, ha defendido que la organización debe asumir sus responsabilidades, tomar la iniciativa política y presentarse ante la ciudadanía con voluntad de autocrítica y de renovación.

Por ello, ha instado al partido a “tomar la iniciativa política y dar la cara ante el país” y a ofrecer a los militantes la oportunidad de reflexionar y decidir cómo afrontar el futuro y con qué alianzas y liderazgos encarar la próxima etapa política.

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