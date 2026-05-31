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El futbolista Sterling, detenido tras estrellarse con su Lamborghini por conducir presuntamente bajo los efectos de las drogas

La policía confirmó que no hubo heridos en el accidente ni otros vehículos involucrados

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El futbolista Raheem Sterling (Europa Press)
El futbolista Raheem Sterling (Europa Press)

Raheem Sterling, exjugador del Chelsea y del Liverpool, fue arrestado en Inglaterra tras protagonizar un accidente con su Lamborghini en la autopista M3. Los hechos ocurrieron el jueves por la mañana, poco antes de las 9 horas, en los carriles en dirección sur de la mencionada autopista, cerca del cruce de Minley, en el condado de Hampshire. De acuerdo con la información divulgada, el vehículo que conducía Sterling impactó contra las barreras de seguridad sin que resultaran heridos ni hubiera más vehículos involucrados en el siniestro.

La Policía de Hampshire confirmó el accidente a través de un comunicado dirigido a la prensa. En el texto se señala: “Poco antes de las 9 de la mañana del jueves recibimos informes de que un Lamborghini había chocado contra las barreras en la M3 en dirección sur, cerca del cruce de Minley. No hubo otros vehículos involucrados y no se reportaron heridos”. Esta declaración oficial representa hasta ahora la principal fuente de información sobre lo sucedido, ya que ni el club neerlandés ni los representantes del futbolista han emitido comentarios públicos.

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Tras el accidente, las autoridades detuvieron a Sterling bajo sospecha de varios delitos. Entre los cargos que enfrenta se encuentran conducir bajo los efectos de las drogas, conducción peligrosa, posesión de una droga de clase C y negarse a proporcionar una muestra para las pruebas toxicológicas correspondientes. En el Reino Unido, las drogas clasificadas como de clase C abarcan una variedad de sustancias, entre ellas ciertos tranquilizantes, algunos somníferos, esteroides anabólicos y compuestos como el óxido nitroso o el GHB. Hasta el momento, no se han dado a conocer detalles sobre el tipo de sustancia hallada ni sobre los resultados de los análisis toxicológicos, y las autoridades insisten en que el caso se encuentra todavía en etapa de investigación.

El futbolista Raheem Sterling (Reuters/Peter Cziborra)
El futbolista Raheem Sterling (Reuters/Peter Cziborra)

Sterling quedó en libertad bajo fianza, lo que le permite continuar con su vida habitual, aunque está obligado a comparecer ante las autoridades cuando sea requerido. Esta medida no implica el cierre del caso, sino que el futbolista deberá responder a futuras citaciones policiales o judiciales relacionadas con el proceso en curso.

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La carrera de Raheem Sterling

La trayectoria de Raheem Sterling ha estado marcada por su paso por algunos de los clubes más importantes de Inglaterra. Se formó en el Liverpool, donde debutó y empezó a llamar la atención por su velocidad y capacidad de desborde. Posteriormente, se consolidó como una de las figuras de la Premier League en el Manchester City, club con el que consiguió títulos y reconocimientos individuales. Más tarde, defendió los colores del Chelsea y del Arsenal. Desde su llegada al Feyenoord, el delantero buscaba relanzar su carrera y recuperar protagonismo competitivo, lejos de la presión mediática que caracteriza al fútbol inglés.

El futbolista que se retiró debido a las lesiones y se hizo millonario ganando la lotería.

Con 82 partidos internacionales disputados con la selección de Inglaterra, Sterling es uno de los futbolistas británicos con mayor experiencia en el ámbito internacional. Su historia en la élite del fútbol europeo parecía encaminada a una nueva etapa en los Países Bajos, pero el reciente incidente y la investigación abierta representan un nuevo desafío para su imagen pública y su futuro profesional. El arresto ha tenido un fuerte impacto mediático, afectando la reputación que el jugador construyó a lo largo de los años gracias a sus actuaciones en los principales escenarios del fútbol mundial.

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