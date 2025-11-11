España

Andy cuenta ‘la verdad’ sobre la nariz de Lucas con la ayuda de Pablo Motos: “Tengo mis sospechas, igual que todo el mundo”

El cantante ha presentado su primer trabajo en solitario en el espacio presentado por Pablo Motos, donde ha hablado de sus desencuentros con su excompañero

Andy Morales en el programa
Andy Morales en el programa 'El Hormiguero'. (Flickr)

El inicio de semana en El Hormiguero no podía ser más intenso. Pablo Motos arrancó el lunes con un invitado que traía tanto música como confesiones: Andy Morales, la mitad del mítico dúo Andy y Lucas, que acudía por primera vez “solo” al programa. “Qué mejor sitio que aquí para venir. Era un sueño y lo estoy cumpliendo”, dijo nada más pisar el plató.

El motivo oficial de su visita era presentar Marioneta, su primer single, incluido en el disco Solo. Pero lo que realmente terminó robando el protagonismo fue su charla con Motos, en la que Andy habló sin tapujos sobre su pasado, su relación con Lucas y, cómo no, la famosa nariz de su excompañero.

Sobre la nariz de Lucas: “Tengo mis sospechas, igual que todo el mundo”

Motos, entre bromas, no quiso dejar pasar la oportunidad y le lanzó la pregunta que muchos fans llevan tiempo haciéndose: “¿qué pasó realmente con la nariz de Lucas?“. Andy, lejos de esquivar el tema, respondió con naturalidad, aunque dejando un halo de misterio: “A ver, yo no soy traumatólogo, pero cuando le vi por primera vez me dijo que no se había hecho las curas y demás, y le dije que no pasaba nada. Luego fue empeorando, y no sé la verdad realmente. Tengo mis sospechas, pero igual que todo el mundo. No te puedo decir porque no tengo las pruebas, pero puede ser un poco extraño, presuntamente”.

Así, con una fuerte insinuación, dejó claro que él también ha tenido dudas sobre lo que ocurrió, pero prefirió no señalar directamente a su excompañero.

Lucas González de Andy y
Lucas González de Andy y Lucas en 'Me quedo conmigo' (MEDIASET ESPAÑA).

Un reencuentro lleno de emociones y cuentas pendientes

Más allá de anécdotas, Andy aprovechó su paso por El Hormiguero para abrirse sobre la historia del dúo y todo lo que vivió durante más de dos décadas junto a Lucas. Confesó que con los años fue perdiendo espacio dentro del grupo, sobre todo en la parte musical: “Cuando empezamos, participaba en todo, metía voces, hacía coros… y con el tiempo desaparecí. Desaparecí por dinero. A la otra parte no le gustaba cómo hacía las cosas y, por no discutir, lo dejé pasar”.

También reveló que, durante la crisis económica y la pandemia, Lucas le ayudó, pero su relación acabó deteriorándose. “Hemos tenido momentos muy tensos, malos, pero también buenos”, admitió.

Uno de los episodios más comentados fue la pelea en mayo, que según Andy “fue muy desagradable, aunque físicamente no llegaron a tocarse”.

“Estábamos en un concierto en Mérida, le intento calmar, le digo tonterías con el micro, y me dice: ‘Cállate la boca, que tenemos que ser unos profesionales’. Cuando bajé, nos gritamos y nos tuvieron que separar. Presuntamente, me tiró una botella. Yo acabé en el hospital, pero no porque me agrediera”.

Entrevista a Andy y Lucas.

Después de aquello, Andy decidió poner punto final a su etapa con el dúo. “Terminamos la gira y tú para tu lado y yo para el mío. No hablo con él desde mayo”, confesó.

El cantante también desveló que Lucas era quien gestionaba todo lo económico del grupo, y que desde que dejaron Sony “no veía ni royalties, ni beneficios de Spotify ni de YouTube”. “Yo he tenido que comprar entradas para mis conciertos. Él tuvo 200 y a mí me dieron 52. Era una guerra perdida”.

Pese a todo, Andy asegura que ahora vive un momento de libertad absoluta. “Cuando acabé, me sentí libre. Podía hacer lo que quería. Hablo con el corazón y tengo un equipo maravilloso. Estoy cumpliendo un sueño después de 23 años”, explicó emocionado.

‘Marioneta’, un desamor con mensaje

Su primer tema, Marioneta, es, en palabras del propio artista, “un desamor”, aunque muchos no han tardado en encontrar referencias a su antiguo compañero.

Andy Morales en el programa
Andy Morales en el programa 'El Hormiguero'. (Flickr)

“Es lo que sentí con esa persona, y es lo que he intentado reflejar”, admitió entre risas cuando Motos le preguntó si se había marcado una Shakira. Con letras como, “para todo el mundo fue creíble nuestra historia, pero mi mente no perdona”, Andy deja claro que no solo está cerrando una etapa profesional, sino también emocional.

Ahora, con nueva música, nueva energía y sin miedo a decir lo que piensa, Andy Morales demuestra que ha dejado de ser la “marioneta” de nadie.

Una mujer que tutelaba a su tía y gestionaba su dinero defiende que todo está correcto y la Justicia le rechaza las cuentas: faltan casi 100.000 euros por justificar

La Justicia de Málaga ha destapado un agujero de casi 100.000 euros en la gestión de la tutela de una anciana: su sobrina, responsable de las cuentas durante más de cinco años, no pudo justificar la diferencia ante los tribunales

Una mujer que tutelaba a

