España

Dimite Carlos Mazón como presidente de la Generalitat pero se mantiene como diputado: “Por voluntad personal habría dimitido hace mucho”

El president de la Generalitat y líder del Partido Popular en la Comunidad Valenciana abandona el cargo un año después de la nefasta gestión de la DANA que se llevó por delante la vida de 229 personas

Guardar
Carlos Mazón anuncia su dimisión como presidente de la Generalitat Valenciana. (Europa Press)

El president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, ha presentado este lunes su dimisión del cargo tras mantener “varias conversaciones” sobre su futuro político durante la pasada jornada con el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo. “Cometí errores, lo reconozco. He pedido perdón y lo vuelvo a repetir. Pero ninguno fue por cálculo político o por mala fe”, ha defendido. Durante su intervención, Mazón, que se mantiene como diputado -de modo que no pierde su aforamiento- ha expresado que no convocará elecciones, una de las opciones que se barajaban antes del comunicado. Así, ha pedido a las Cortes que nombren un nuevo president, al tiempo que se ha excusado por su gestión y ha culpado al Gobierno central de crear bulos para desprestigiarle. “El Gobierno ya no tiene excusas para seguir arrastrando los pies”, ha dicho el president, que ha asegurado que “por voluntad personal habría dimitido hace tiempo”.

Mazón ha calificado los últimos meses como “durísimos” y ha señalado que reconstruir las infraestructuras y municipios que fueron arrasados por el agua no puede quedar a su cargo: “Requiere de una fuerza especial que ni yo ni mi familia tenemos” y de “alguien que, con la mayoría que claramente votaron los valencianos, complete y consolide este nuevo tiempo que necesita la Generalitat”. Este es el punto final de “proceso de reflexión personal” que el también presidente del PP en la Comunidad Valenciana anunció el pasado jueves tras el aluvión de críticas y voces de enfado y rabia que recibió durante el funeral de Estado por las 229 víctimas de la DANA en Valencia.

Carlos Mazón, en su comparecencia
Carlos Mazón, en su comparecencia para anunciar su dimisión como presidente de la Generalitat Valenciana. (EFE/Biel Alino)

La despedida de la política del popular llega tras un año marcado por un total de 12 manifestaciones multitudinarias en la capital de la comunidad autónoma en las que el grito principal siempre ha sido “¡Mazón dimisión!”; las palabras de los familiares de las víctimas de la DANA durante el funeral de Estado —”rata“, “cobarde”, “sinvergüenza”, “asesino”— por la nefasta gestión del desastre que se llevó 299 vidas y arrasó pueblos enteros que ni han terminado de reconstruirse ni han recibido las donaciones que gestiona la Generalitat; y la presión constante de la investigación de la jueza Nuria Ruiz Tobarra, que instruye la causa que ha cercado a Mazón, cuya ausencia durante la reunión del CECOPI, junto a la falta de anticipación de su Gobierno a pesar de las alertas de organismos públicos, provocó que no se avisara del temporal a la población a tiempo.

Carlos Mazón fue recibido en el funeral de Estado al grito de "rata" o "asesino" por familiares de víctimas de la DANA.

El funeral de Estado, el catalizador que Feijóo necesitaba

Hasta ahora, el Partido Popular se había mantenido firme en su apoyo a Mazón, pero las palabras de los familiares de las víctimas secundadas por las de los miles de valencianos que llevan todo este año saliendo a la calle para pedir justicia, han sido el catalizador de su salida impulsada por la cúpula del partido, que es consciente del desgaste político que supone la presencia incómoda de un presidente autonómico cuya nefasta gestión no abandona los informativos ni las portadas de los periódicos. No obstante, hasta la fecha, los populares no parecían tener ningún reparo a la hora de mostrarse cercanos al president, que fue arropado por el resto de barones populares durante su último encuentro en el acto de la llamada ‘Declaración de la Región de Murcia’ que se celebró hace solo dos meses.

El president de la Generalitat
El president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, durante la clausura del acto de presentación de la ‘Declaración de la Región de Murcia’, en el Teatro Circo de Murcia, a 28 de septiembre de 2025, en Murcia. (Víctor Fernández / Europa Press)

Así, El Mundo y El Confidencial, citando fuentes del partido, avanzaban el domingo que el líder nacional del partido, habría forzado la salida de Mazón e iniciado negociaciones con Vox para investir a un presidente interino, descartando la convocatoria de elecciones anticipadas. El pacto, de confirmarse este semana, implicaría que el PP valenciano buscará un consenso con Vox para investir a un nuevo presidente de la Generalitat de manera provisional. El nombre de Juanfran Pérez Llorca, actual portavoz del PP en las Cortes Valencianas y secretario general regional, parte como favorito desde la cúpula nacional por a su buena relación con Vox y su papel clave en negociaciones, como la investidura de Mazón en 2023 y los acuerdos presupuestarios.

<br>

Temas Relacionados

Carlos MazónAlberto Núñez FeijóoPPComunidad ValencianaDANADANA de ValenciaPolítica EspañaEspaña-NacionalEspaña Noticias

Últimas Noticias

El hábito que te está matando, según un cardiólogo: “Nos crea demasiada ansiedad”

La hiperconexión al móvil es uno de los principales generadores de estrés y ansiedad

El hábito que te está

Cómo Sinner ha podido arrebatar el número 1 a Carlos Alcaraz pese a su espectacular año: Triunfo clave en París

El italiano recupera el primer puesto tras ganar el París Masters, su remontada en La Défense y la pronta eliminación del murciano dejaron la puerta abierta

Cómo Sinner ha podido arrebatar

Una farmacéutica da su opinión sobre el Botox de Mercadona por 6 euros: “Yo optaría por activos más potentes”

La farmacéutica Reme Navarro analiza en redes sociales el nuevo producto de Mercadona y aclara si realmente funciona

Una farmacéutica da su opinión

Un dietista revela cuál es una de las sustancias más antiinflamatorias: “Ha sido denominada como la semilla bendita”

El experto desmiente algunos mitos y ofrece consejos para lidiar con la inflamación

Un dietista revela cuál es

Avance semanal de ‘La Promesa’ del 3 al 7 de noviembre: El viaje de despedida de Curro y Ángela que lo cambia todo

La tensión sigue creciendo en ‘La Promesa’, especialmente después de que Ángela haya lanzado un ultimátum que sacude a la familia

Avance semanal de ‘La Promesa’
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Las 10 frases de Carlos

Las 10 frases de Carlos Mazón en el anuncio de su dimisión como presidente: “Liderar este trabajo requiere de una fuerza especial que ni yo ni mi familia tenemos”

Última hora de la dimisión de Carlos Mazón y la declaración de Maribel Vilaplana: “Pedro Sánchez es mala persona, yo solo me he equivocado”

El juez del Tribunal Supremo propone juzgar a José Luis Ábalos, Koldo García y Víctor de Aldama por la compra irregular de mascarillas

Maribel Vilaplana llega a los juzgados sin el ticket del parking de su comida con Mazón solicitado por la jueza de la DANA

Las claves del inédito juicio contra el fiscal general del Estado por revelación de secretos: hasta seis años de cárcel, 40 testigos y 200 periodistas acreditados

ECONOMÍA

Cuánto cuesta un gramo de

Cuánto cuesta un gramo de oro en España, hoy lunes 3 de noviembre

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 5

Amancio Ortega cobra este lunes 1.552 millones de euros en dividendos de Inditex: cuando acabe 2025 habrá recibido 3.100 millones en total

Cambio de euro a dólar hoy 3 de noviembre: cómo está la cotización y previsiones

Las viviendas del distrito de Retiro destacan entre las más codiciadas de Madrid: “Algunas se venden en cuestión de horas”

DEPORTES

Cómo Sinner ha podido arrebatar

Cómo Sinner ha podido arrebatar el número 1 a Carlos Alcaraz pese a su espectacular año: Triunfo clave en París

En esta posición quedaron Fernando Alonso y Carlos Sainz en el campeonato mundial de pilotos de la Fórmula 1

Oier Lazkano rompe su silencio tras ser suspendido por la UCI por anomalías en su pasaporte biológico: “Nunca he utilizado sustancias dopantes”

Islam Makhachev da el sí a una pelea con Ilia Topuria, pero pone condiciones: “No me interesa torturarme de nuevo”

El asesor de Red Bull bromea sobre la ayuda indirecta de Carlos Sainz a Ferrari: “Les dio un regalo de despedida tardía”