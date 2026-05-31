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Sara Carbonero se emociona al recibir la Medalla de Oro de Castilla-La Mancha: “Es un momento difícil, pero siempre hay caminos para seguir”

La periodista ha recibido el reconocimiento en una ceremonia celebrada en el Auditorio José Luis Perales de Cuenca

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Sara Carbonero recibe la Medalla de Oro de Castilla - La Mancha como reconocimiento a su trayectoria profesional, a 31 de mayo de 2026, en Castilla- La Mancha (España). (Raúl Terrel / Europa Press).
Sara Carbonero recibe la Medalla de Oro de Castilla - La Mancha como reconocimiento a su trayectoria profesional, a 31 de mayo de 2026, en Castilla- La Mancha (España). (Raúl Terrel / Europa Press).

La emoción ha marcado este domingo la entrega de las Medallas de Oro de Castilla-La Mancha. Entre los galardonados ha destacado la periodista Sara Carbonero, que ha recibido la máxima distinción institucional de la comunidad autónoma en una ceremonia celebrada en el Auditorio José Luis Perales de Cuenca. Un reconocimiento que ha llegado apenas unas semanas después de la muerte de su madre, Goyi, y que ha cnvertido el acto en uno de los momentos más conmovedores de su trayectoria personal y profesional.

La comunicadora toledana ha confesado durante su intervención que este premio es “el que más ilusión me hace” de todos los que ha recibido a lo largo de su carrera. Visiblemente emocionada, ha recordado que la noticia del galardón coincidió con los últimos días de vida de su madre, ingresada entonces en el hospital.

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“Justo cuando me enteré de que iba a recibir este premio, mi mamá estaba malita en el hospital. Fue nuestra última conversación. Ella sonrió orgullosa, como siempre. Ella es la responsable de que yo sea la persona que soy. Me lo dio todo y todo lo que hago es por ella, y lo seguiré haciendo”, ha expresado desde el escenario.

Sara Carbonero recibe la Medalla de Oro de Castilla - La Mancha como reconocimiento a su trayectoria profesional, a 31 de mayo de 2026, en Castilla- La Mancha (España). (Raúl Terrel / Europa Press).
Sara Carbonero recibe la Medalla de Oro de Castilla - La Mancha como reconocimiento a su trayectoria profesional, a 31 de mayo de 2026, en Castilla- La Mancha (España). (Raúl Terrel / Europa Press).

La periodista ha convertido su discurso en un homenaje a sus raíces y a la familia que la vio crecer en Corral de Almaguer, la localidad toledana de la que siempre ha presumido: “Me siento honrada y agradecida. Me gusta la frase de que el mejor legado que unos padres pueden dejar a sus hijos son raíces y alas. Yo tengo la suerte de que mis padres y mis abuelos me dieron unas raíces muy fuertes, un lugar al que regresar, donde soy más libre”.

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La periodista también ha reflexionado sobre la dificultad de abandonar el hogar para perseguir sueños profesionales. “Solo los que tenemos un pueblo sabemos lo difícil que es cuando hay que partir para perseguir sueños. Te vas, pero algo queda para siempre, y en cada aventura sigue intacta la huella de Corral y de su gente”, ha señalado.

Durante su intervención, Carbonero ha admitido que atraviesa uno de los momentos más duros de su vida. “Es un momento difícil, pero esto me demuestra que siempre hay caminos para seguir”, ha afirmado, agradeciendo el apoyo de las personas más importantes de su entorno. “Parte de esta medalla es de los míos, de mis hijos, de mi pareja, Jota, que siempre está conmigo, de mi hermana, que es un pilar fundamental”, ha añadido.

Sara Carbonero recibe la Medalla de Oro de Castilla - La Mancha como reconocimiento a su trayectoria profesional, a 31 de mayo de 2026, en Castilla- La Mancha (España). (Raúl Terrel / Europa Press).
Sara Carbonero recibe la Medalla de Oro de Castilla - La Mancha como reconocimiento a su trayectoria profesional, a 31 de mayo de 2026, en Castilla- La Mancha (España). (Raúl Terrel / Europa Press).

Un gran reconocimiento y el apoyo de su círculo

El reconocimiento era anunciado el pasado mes de abril por el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page. La región ha querido distinguir a Carbonero por su destacada carrera en el periodismo deportivo, su proyección internacional y su labor social como embajadora de UNICEF España.

La ceremonia ha reunido a 36 personas y entidades reconocidas por su contribución a la comunidad. Entre los homenajeados también se encontraba Fernando Morientes, distinguido por su brillante trayectoria deportiva y por representar los valores de Castilla-La Mancha dentro y fuera de España.

La presencia de Carbonero en Cuenca ha tenido además una especial carga simbólica. La periodista ha acudido acompañada por su hermana Irene, su amiga Isabel Jiménez y su pareja, José Luis Cabrera, conocido como Jota, quien se ha convertido en uno de sus principales apoyos durante los últimos meses.

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