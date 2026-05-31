España

Dormir en Madrid durante la visita del Papa costará 298 euros por noche entre el tirón de Bad Bunny y los hoteles cinco estrellas un 15% más caros

La ocupación rozará el 82% entre el 5 y el 9 de junio, con más visitantes extranjeros que nacionales y un impacto económico estimado de 73,8 millones

Guardar
Google icon
Cartel que anuncia la visita del Papa en la plaza de Cibeles de Madrid.
Continúan los preparativos para la visita del Papa León XIV, en la plaza de Cibeles de Madrid (Carlos Luján / Europa Press)

Pasar la noche en Madrid durante el fin de semana de la visita del Papa León XIV costará de media 298 euros por noche. La cifra supone una subida del 4,5% respecto al mismo fin de semana de 2025, según datos de Data Appeal Mabrian, la división de Turismo y Destinos de The Data Appeal Company, compartidos con Europa Press.

El encarecimiento coincide con dos grandes citas en la capital: los actos previstos por la visita del Pontífice y los conciertos de Bad Bunny. Esa coincidencia marcará la actividad turística y hotelera de la ciudad entre el 5 y el 9 de junio, periodo para el que la Asociación Empresarial Hotelera de Madrid (AEHM) estima una ocupación media del 81,82% en los hoteles de la región.

PUBLICIDAD

La subida de precios no será igual en todos los alojamientos. Según el análisis de Data Appeal Mabrian, los hoteles de cinco estrellas son los que registran el mayor incremento, con tarifas un 15,2% más altas que en el mismo periodo del año anterior. También aumentan los alojamientos de tres estrellas, con un avance del 5,2%, mientras que los hoteles de cuatro estrellas muestran un ligero ajuste a la baja, del 1,5%.

El efecto Bad Bunny complica medir el impacto real

La tarifa media disponible en las principales agencias de viajes online se sitúa cerca de los 300 euros por noche apenas una semana antes de la visita. El dato refleja la presión que suelen generar los grandes eventos sobre el alojamiento, aunque en este caso el análisis tiene un matiz importante: no todo el movimiento turístico puede atribuirse únicamente a la llegada del Papa León XIV.

PUBLICIDAD

El propio director de Marketing y Comunicación de The Data Appeal Company, Carlos Cendra, advierte, en declaraciones recogidas por Europa Press, que la coincidencia con los conciertos de Bad Bunny puede introducir “ciertas distorsiones” en el análisis y dificulta aislar por completo el impacto específico de la visita del Pontífice sobre el comportamiento turístico y hotelero de Madrid.

Aun así, las estimaciones apuntan a un fin de semana de fuerte actividad para la ciudad. Según Data Appeal Mabrian, la visita del Papa generará un impacto económico de 73,8 millones de euros en Madrid, impulsado por los 1,8 millones de asistentes previstos a los actos del Pontífice.

La Comunidad de Madrid desplegará un equipo de más 40 mandos sanitarios y efectivos en servicios especiales e instalará 18 estructuras de abastecimiento con 162 puntos de agua durante la visita del Papa León XIV del 6 al 9 de junio. Así lo ha señalado el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín.

Bares y restaurantes concentrarán la mayor parte del gasto

Aunque la subida de tarifas pondrá el foco en los hoteles, la mayor parte del gasto adicional no irá al alojamiento. Data Appeal Mabrian calcula que el 78% del desembolso turístico asociado a los viajeros que se desplazarán a Madrid se concentrará en restauración y alimentación.

Bares, restaurantes y cafeterías serán, por tanto, algunos de los negocios más beneficiados por la llegada de visitantes. El motivo es sencillo: aunque muchos asistentes no pasen la noche en Madrid, sí pueden consumir durante el día en la ciudad.

El transporte concentrará otro 16% del gasto adicional previsto, mientras que el 6% restante corresponderá a alojamiento y otros servicios hoteleros. Según Cendra, el peso del transporte es “especialmente” elevado en comparación con otros grandes eventos y refleja el volumen de desplazamientos previsto, tanto desde zonas cercanas a Madrid como desde otras partes de España.

Más visitantes extranjeros que nacionales

La AEHM prevé una ocupación media de casi el 82% el próximo fin de semana en la capital. La estimación procede de una encuesta realizada entre sus más de 330 establecimientos asociados.

La patronal hotelera madrileña también apunta a una mayor presencia de visitantes extranjeros que nacionales. En concreto, el turista internacional representará el 58,48% del total, frente al 41,52% de visitantes españoles. Estados Unidos, Francia y Reino Unido serán los principales países de origen de los peregrinos durante estos días.

Temas Relacionados

Visita España papa León XIVHoteles y Casas Rurales EspañaTurismo EspañaConciertos EspañaEspaña-EconomiaEspaña-Nacional

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

España tendrá una nueva megabatería en un embalse de Cantabria con capacidad para generar 2.000 GWh anuales

Repsol invertirá 900 millones en ampliar la central de San Miguel de Aguayo hasta los 1.400 MW, con el respaldo de Bruselas y la vista puesta en 2030

España tendrá una nueva megabatería en un embalse de Cantabria con capacidad para generar 2.000 GWh anuales

“A El Hierro se le ha dejado de lado”: el cabildo de la isla tacha de “excusas” la ausencia del papa León XIV en La Restinga durante su visita a Canarias

El cabildo de El Hierro sostiene que el puerto de La Restinga es el “kilómetro cero de la inmigración, de la solidaridad y del trato humanitario”, ya que es donde llega el 60% de los migrantes

“A El Hierro se le ha dejado de lado”: el cabildo de la isla tacha de “excusas” la ausencia del papa León XIV en La Restinga durante su visita a Canarias

Un paciente de un hospital de Murcia recibirá 11.000 euros de indemnización tras ser operado de un tumor en una zona en la que no tenía nada

El cirujano se equivocó al marcar el área de la operación, lo que impidió extirpar el tumor

Un paciente de un hospital de Murcia recibirá 11.000 euros de indemnización tras ser operado de un tumor en una zona en la que no tenía nada

Pedro Sánchez reitera que gobernará hasta 2027 “y más allá” y acusa a la oposición “marrullera” de “malas prácticas” para derribar al Gobierno

El líder socialista reivindica los avances de la legislatura en vísperas de cumplir su octavo año como presidente del Gobierno

Pedro Sánchez reitera que gobernará hasta 2027 “y más allá” y acusa a la oposición “marrullera” de “malas prácticas” para derribar al Gobierno

Super Once: esta es la combinación ganadora del sorteo del 31 mayo

Juegos Once publicó la combinación ganadora del sorteo 2 de las 12:00 horas

Super Once: esta es la combinación ganadora del sorteo del 31 mayo
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Pedro Sánchez reitera que gobernará hasta 2027 “y más allá” y acusa a la oposición “marrullera” de “malas prácticas” para derribar al Gobierno

Pedro Sánchez reitera que gobernará hasta 2027 “y más allá” y acusa a la oposición “marrullera” de “malas prácticas” para derribar al Gobierno

Qué opinan los españoles sobre la desinformación: el 85,1% la considera una “amenaza para la democracia”

Condenan a 20 meses de prisión a un militar que abandonó su residencia en Melilla para quedarse en Marruecos sin el permiso de sus superiores

Un terremoto del año 1504 sigue provocando riesgos de estabilidad en el Parador sevillano de Carmona: 729.000 euros para obras de urgencia

Los partidos de Sumar avisan al PSOE de que la “operación de derribo” contra el Gobierno no es “ninguna excusa” para no dar explicaciones

ECONOMÍA

España tendrá una nueva megabatería en un embalse de Cantabria con capacidad para generar 2.000 GWh anuales

España tendrá una nueva megabatería en un embalse de Cantabria con capacidad para generar 2.000 GWh anuales

China y Estados Unidos ya pelean por la energía del futuro

España perdería 15 millones de personas en edad de trabajar de aquí a 2070 si dejan de llegar migrantes

El 43% de los hogares vive en un edificio construido antes de 1981: casas antiguas, sin eficiencia energética y más expuestas a las condiciones climáticas extremas

Jubilaciones más tardías, menos brecha de género y pensiones más altas: así será España en 2070 con 19 millones de pensionistas

DEPORTES

La celebración de los aficionados del PSG tras ganar la Champions se va de madre: un muerto, casi 800 detenidos y siete policías heridos

La celebración de los aficionados del PSG tras ganar la Champions se va de madre: un muerto, casi 800 detenidos y siete policías heridos

Florentino Pérez, Ceferin y un dossier sobre los árbitros y el caso Negreira en la final de la Champions

El futbolista Sterling, detenido tras estrellarse con su Lamborghini por conducir presuntamente bajo los efectos de las drogas

Más de 300 detenidos en Francia tras la victoria del PSG y un intento de invasión al estadio parisino

Luis Enrique subraya la ambición del PSG: “A estos jugadores los tengo que parar de entrenar y siguen entrenando”