Qué opinan los españoles sobre la desinformación: el 85,1% la considera una “amenaza para la democracia”

Una persona reflexiona delante de un ordenador que muestra una advertencia de "FAKE NEWS" (Imagen Ilustrativa Infobae)

El 91,1% de los españoles considera que en este país circulan “muchos o bastantes bulos”, mientras que el 85,1% percibe la desinformación, bulos y manipulación de imágenes o vídeos como una “amenaza para la democracia”.

Así lo recoge el estudio Desinformación y humor publicado esta semana por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), que también revela que el 86% de la población española opina que se debería “regular y sancionar de forma más severa la divulgación de informaciones falsas”.

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El trabajo sociológico se ha realizado entre el 4 y el 19 de mayo a partir de 3.493 entrevistas a personas mayores de edad residentes en 1.042 municipios de España.

El 90,9% sostiene que la desinformación contribuye a la “manipulación de la opinión pública”

El 47,4% de los ciudadanos percibe que España es un país en el que circulan “muchos bulos e informaciones falsas” mientras que para un 43,7% se propagan “bastantes” de estos.

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Una amplia mayoría considera que la desinformación es una “amenaza para la democracia”. Los encuestados generalmente también apuntan a que los mensajes y contenidos falsos o engañosos ponen en peligro otros aspectos como “la convivencia pacífica en la sociedad”, la seguridad de los ciudadanos, la protección de la salud o el medio ambiente.

Coinciden además en que la desinformación contribuye “mucho” o “bastante” a la “manipulación de la opinión pública” (90,9%) y a “crear polarización política” (86,5%). También a “generar conflictos de convivencia” entre ciudadanos (86%) y “erosionar la estabilidad” de las instituciones (79,7%).

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Una persona tecleando en su ordenador (Europa Press)

Ante esto, el 81,9% reconoce que le preocupa “mucho” o “bastante” la existencia en España de divulgación de noticias falsas. Una gran mayoría apoya medidas de regulación y sanciones, mientras que el 84,3% ve necesario que existan “verificadores de datos y de la información de carácter general”.

Además, el 88% está de acuerdo con que las redes sociales (principalmente Facebook, Instagram y X) deberían cumplir “obligatoriamente” un código de principios para combatir la desinformación.

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La política concentra la mayor percepción de desinformación entre la población

El estudio recoge que un 61,2% de los españoles señala a la política como el ámbito donde más desinformación se produce, frente al 6% que menciona la salud y la medicina, otro 6% que apunta a la seguridad ciudadana. No obstante, un 17% cree que el problema se da por igual en varios terrenos.

En el ámbito político, un 91,7% de los encuestados opina que hay partidos que difunden bulos, noticias falsas o manipulan vídeos e imágenes.

Entre esas personas, el 34,2% apunta a Vox como la formación política que usa en mayor medida la desinformación. Seguido de este, el 23,7% de los encuestados señala al PSOE, el 7,7% al PP, el 1,4% a Podemos y un 0,4% a Se Acabó la Fiesta. Por su parte, el 20,3% considera que todos los partidos realizan algún tipo de acción desinformativa.

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Respecto al uso del humor y los chistes en el debate político, aunque en algunos casos puedan suponer falsedad de hechos, el 55,7% opina que no deberían utilizarse frente a un 38,9% que se muestra partidario.