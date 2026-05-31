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Pedro Sánchez reitera que gobernará hasta 2027 “y más allá” y pasa al ataque contra la oposición “marrullera”: “No se puede negar la cuenta de resultados”

El líder socialista reivindica los avances de la legislatura en vísperas de cumplir su octavo año como presidente del Gobierno

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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. (Europa Press)
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. (Europa Press)

El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, mantiene su intención de gobernar “hasta 2027 y más allá”, en vísperas de cumplir su octavo año en el Ejecutivo y en el momento más delicado de la legislatura, cercado por la corrupción en su partido y cuestionado por sus socios, que le piden un adelanto electoral.

El líder socialista ha pasado al contraataque acusando a la oposición “marrullera” de recurrir a “malas prácticas para “derribar” el Gobierno. “Nosotros no negamos los problemas. Pero no se puede negar la cuenta de resultados del Gobierno progresista. España lleva 8 años avanzando y esta oposición marrullera lo que quiere hacer es que España se frene, e incluso retroceda. Que no cuenten con nosotros. Hasta 2027 y más allá“, ha afirmado en una intervención en un acto de las Juventudes Socialistas.

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