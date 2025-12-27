Cómo proteger a tu perro cuando tiene miedo de los fuegos artificiales, según una veterinaria: “Puede desencadenar la muerte del animal”

Cómo proteger a tu perro del miedo a los fuegos artificiales. (Composición Infobae)

Navidad es una época para festejar. Primero en Nochebuena y, ahora, con Nochevieja a la vuelta de la esquina, la despedida y entrada del 2026 será celebrada por muchos lanzando fuegos artificiales. Sin embargo, a pesar de que para nosotros puedan parecer vistosos y alegres, muchas mascotas sufren de ansiedad y estrés ante los fuertes ruidos de estos.

Así lo ha explicado la veterinaria Sara Pérez, vocal del Colegio Oficial de la Profesión Veterinaria de Las Palmas, el pánico de los animales hacia los fuegos artificiales: “Sufren muchísimo, incluso puede desencadenar la muerte de los animales por intentos de huida, atendemos animales que se lanzan por la ventana y por los balcones”.

En su experiencia, la falta de conciencia social sobre la gravedad de estos episodios de miedo es uno de los mayores obstáculos para prevenir tragedias.

Revisar y reforzar la seguridad del hogar

La especialista sostiene que la clave está en anticipar el riesgo y asegurar el hogar: “Tenemos que revisar muy bien las ventanas y las puertas e intentar minimizar al máximo el riesgo”, ha recomendado Pérez. Cerrar balcones y ventanas, acondicionar el interior de la vivienda y eliminar posibles puntos de fuga son medidas indispensables cuando se esperan fuegos artificiales.

Lejos de ser una cuestión secundaria, el cuidado durante estas fechas debe incluir a todos los integrantes del hogar, incluidos los animales: “Esto son fechas de cuidar a toda la familia, y eso incluye también a nuestros animales de compañía. Los petardos y los ruidos fuertes hacen que sufran muchísimo”, advierte la veterinaria.

Crear un espacio seguro dentro de casa, con distracciones suaves como música o sonidos que amortigüen el estruendo, puede ayudar a reducir la ansiedad. Dejar la televisión encendida también proporciona una sensación de compañía para aquellos animales que se queden solos momentáneamente.

No dejar solos a los perros durante los espectáculos pirotécnicos es fundamental: “La presencia de sus dueños hace que los animales estén mucho más tranquilos”, señala Pérez. El contacto cercano, los mimos y la atención constante son formas de reducir la sensación de peligro.

Consultar con un veterinario en casos extremos

Cuando el miedo se convierte en un riesgo real para la vida del animal, la intervención profesional es imprescindible: “En los casos más extremos, donde el pánico supone un riesgo muy grave, es aconsejable consultar con el veterinario por si procede medicar al animal para su tranquilidad durante los episodios de estrés derivados de los fuegos artificiales”, indica la experta.

El veterinario puede evaluar la necesidad de medicación o suplementos que ayuden a calmar la ansiedad y garantizar la seguridad del animal.

Preparación y prevención: la estrategia más eficaz

La preparación anticipada es la única estrategia efectiva para proteger a los perros del miedo a los fuegos artificiales. Espacios seguros, acompañamiento humano, distracciones y, en casos necesarios, medicación o suplementos son medidas que pueden salvar la vida de la mascota. “La protección de los animales de compañía debe ser tan prioritaria como la de cualquier otro miembro de la familia”, concluye Sara.