Si tu perro se asusta con los fuegos artificiales, entrénale con este método

Un adiestrador comparte varias técnicas para superar el miedo de los ruidos estruendosos

Hasta la fecha, ningún país
Hasta la fecha, ningún país ha incorporado esta cuestión en sus legislaciones nacionales de pirotecnia. (Composición fotográfica/Canva)

Las festividades de Navidad, pero sobre todo las de Año Nuevo, vienen acompañadas de celebraciones ruidosas en las que destaca el uso de fuegos artificiales. A pesar de ser una tradición festiva en muchas celebraciones, para muchos perros estos ruidos estruendosos pueden ser aterradores.

Esta ansiedad es muy común entre las mascotas y, cuando no se maneja adecuadamente, puede afectar al bienestar emocional y físico de tu mascota. Según datos de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Utrecht, casi el 80% de los perros y gatos experimentan miedo y estrés por los fuegos artificiales. En más de un tercio de los casos, el miedo se prolonga mucho más allá del estruendo.

Alan Peiró, adiestrador canino y creador de contenidos en las redes sociales, ha destacado algunas prácticas y consejos que aplicar en el cuidado de los perros para que no se asusten de los petardos o truenos. Según explica el experto, si nuestra mascota parece nerviosa, no está exagerando, sino que “tiene miedo a un ruido que no entiende y que además no sabe de dónde viene”.

¿Cómo ayudar a nuestros perros a superar el miedo?

Alan explica que superar el miedo no es tan difícil como parece, aunque admite que cuanto más joven sea el perro, menos trabajo llevará. Después, propone varias técnicas y trucos que probar hasta averiguar cuál funciona mejor con nuestro perro.

Una práctica muy fácil es ponerle vídeos de pirotecnia en casa e ir subiendo el volumen poco a poco: “Así conseguirás que se acostumbren a este tipo de sonidos en un entorno seguro”, afirma Alan.

Estas son las razas de perros más comunes en España

Otro ejercicio muy eficaz que propone es usar globos con premios dentro: “Dejas que los explote jugando y, cuando lo haga, los premios caerán al suelo. De esta manera, asociará el sonido de la explosión con la comida con algo positivo”.

El experto asegura que lo importante no es quitarles el miedo de golpe, sino “enseñarles que esos ruidos no son una amenaza”. Lo principal es ayudar a las mascotas a asociar algo que en principio les asusta con otra cosa que sea positiva.

Las mascotas, entre las preocupaciones de la Comisión Europea

En abril de este año, la Comisión Europea revisó su Directiva sobre Pirotecnia (2013/29/UE), que establece las normas de seguridad para fuegos artificiales y otros dispositivos explosivos en toda la Unión Europea. Los resultados, explicados por Eurogroup for Animals, muestran tanto avances como nuevas preocupaciones.

Una preocupación que se está consolidando cada vez más a nivel político es el bienestar animal. Surgen crecientes demandas de fuegos artificiales más silenciosos y ecológicos, o incluso su prohibición total. En el informe de la Comisión incluso se admite que la pirotecnia causa muertes de animales, incluidos perros, por estrés.

Varias ONG, así como autoridades nacionales, han propuesto que el bienestar animal sea reconocido como motivo legal para restringir o prohibir fuegos artificiales, junto con la seguridad pública y la protección ambiental. Sin embargo, hasta ahora, ningún país ha incorporado esta cuestión en sus legislaciones nacionales de pirotecnia. Aunque ha mejorado la seguridad en toda la UE, las normativas siguen sin prevenir el uso indebido de fuegos artificiales.

