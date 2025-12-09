Para los animales, los fuegos artificiales de las fiestas son como un bombardeo, sienten terror y estrés

Leo Montero (Infobae en Vivo)

Durante un profundo análisis en vivo, el columnista habitual de Infobae en Vivo, Leo Montero, remarcó: “El humano decide festejar molestando a otros, pero quienes más sufren son los animales, especialmente nuestros perros y gatos”. El periodista instó a la audiencia a encontrar alternativas a la pirotecnia en las celebraciones, describiendo el impacto devastador de los estruendos en las mascotas y planteando recomendaciones urgentes para protegerlas durante las fiestas de fin de año.

Estas declaraciones fueron realizadas en diálogo con Infobae en Vivo, durante el programa de la mañana, que cuenta con la conducción de Gonzalo Sánchez, Maru Duffard, Ramón Indart y Cecilia Boufflet. En ese contexto, Montero fue convocado especialmente para profundizar en las dificultades que atraviesan las familias cada año debido a los estruendos de la pirotecnia y las medidas necesarias para cuidar a sus animales de compañía.

A lo largo de su intervención, Montero fue categórico al comparar el efecto que produce la pirotecnia en perros y gatos con “un auténtico bombardeo”, por la capacidad auditiva superior de estos animales respecto a los humanos. “Ellos no logran entender qué sucede ni de dónde vienen los estruendos. Simplemente explota todo de repente y sienten verdadero terror. Para ellos, el ruido puede representar una amenaza extrema, estrés profundo y hasta riesgo de fuga o accidentes”, detalló.

El columnista, reconocido por su dedicación a los temas de bienestar animal, hizo un fuerte llamado a la empatía y la responsabilidad social: “En vez de comprarte una cañita voladora, comprate una sidra o un presente para tu abuelo. Hay muchísimas maneras de festejar que no implican dañar a otros seres vivos”.

Montero puso especial énfasis en la sensibilidad auditiva de los animales: “Nuestros perros, gatos, incluso animales de menor porte como los conejos, captan mucho antes que nosotros los estímulos auditivos. Lo vemos con fenómenos naturales como tormentas, que ellos pueden ‘oler’ y anticipar. Pero en las fiestas no hay anticipación posible: simplemente, estallan los ruidos sin que ellos comprendan nada”.

Destacó que más allá del nivel regulatorio —“en provincia existe la ley 15.406 que regula la comercialización de artefactos de alto impacto sonoro, pero la normativa no es nacional y la comercialización sigue existiendo”—, el cambio depende ante todo de la conciencia individual. “Mientras se siga vendiendo legalmente, va a estar en cada persona decidir si le hace daño a los demás o no”, sostuvo.

Durante el intercambio en Infobae en Vivo, Montero compartió experiencias cotidianas vinculadas a las fiestas y los peligros recurrentes para los animales domésticos: “Muchos dejan a sus mascotas solas porque van a pasar la noche a lo de un familiar o amigo. Cuando vuelven, se encuentran con perros desesperados, que se esconden bajo las camas, corren en círculos y, en el peor de los casos, se escapan”. Apuntó que la mitad del miedo que sufren las mascotas puede reducirse “simplemente estando al lado suyo, acompañándolos, acariciándolos y creando un ambiente seguro”.

Entre sus consejos más insistentes figuró la idea de no dejar nunca a los animales solos en el hogar durante las fiestas. “Si podés, llevalos con vos a la reunión familiar. Si eso tampoco es posible, asegurá que el espacio donde queden sea cerrado y seguro, que no tenga riesgo de fuga y que esté ‘sonorizado’ para competir contra el estruendo externo: usar ventiladores, aire acondicionado, música ambiental y televisión ayuda mucho”.

Recordó anécdotas propias: “Yo he llegado a llevar mis perros al segundo subsuelo del edificio, en el auto, con el aire prendido y música puesta hasta pasada la medianoche. Eso les reduce el pánico considerablemente”. Aconsejó también preparar a los animales días antes, acostumbrándolos poco a poco a los espacios y sonidos donde estarán durante la noche de las celebraciones.

Consultado sobre el uso de calmantes o técnicas alternativas, fue claro: “Nunca administrar nada sin consultar al veterinario. Hay quienes optan por gotitas, como las flores de Bach, pero todo debe estar supervisado profesionalmente, sobre todo si es la primera vez que el animal va a medicarse”.

El tema del abandono y la tenencia responsable también ocupó buena parte de la conversación. “Adoptar una mascota implica un compromiso que va mucho más allá de darle comida o paseo diario. Hay que acompañarlos en los momentos más difíciles, incluso si eso implica modificar los planes personales para priorizar su bienestar. Como humanos, para nuestras mascotas somos todo”, afirmó, remarcando el contraste con la vida social humana: “Ellos no tienen la abuela, el pan dulce, los primos. Nosotros somos su mundo. Por eso, la ausencia y el ruido los afecta muchísimo más”.

El columnista también se refirió a la importancia del uso de chapitas con teléfono y chips identificatorios: “Encontrar un perro perdido la mañana siguiente a una fiesta es tristísimo. La chapita, el chip, todo sirve para que si se escapan puedan ser recuperados. Pero el objetivo tiene que ser siempre evitar que huyan producto del pánico”.

En diálogo con Infobae en Vivo, Montero abordó además anécdotas sobre la convivencia entre mascotas y humanos durante los viajes, señalando los desafíos constantes en aeropuertos y medios de transporte: “Es insólito todo lo que se exige para que un animal viaje, desde el chip internacional hasta la jaula, mientras que los humanos hacemos desastres en aviones y parece que no pasa nada. El mundo está armado por y para los humanos y no por los animales”.

Durante la charla, también surgió el aspecto práctico vinculado a la previsible tendencia a la baja en el uso de pirotecnia en algunas ciudades —“tal vez en Capital disminuyó un poco en los últimos años”, observó— aunque la preocupación persiste, especialmente en las grandes celebraciones. “En algunos municipios como Tigre y Berazategui ya han eliminado los fuegos artificiales oficiales, reemplazándolos por shows de luces sin estruendo, pero la decisión final sigue siendo personal y familiar”, puntualizó.

Consultado por posibles dispositivos que protejan la audición de perros y gatos, se mostró escéptico pero abierto a la innovación: “No existen auriculares o tapones específicos para perros, más allá de intentar cubrirles las orejas en el momento más crítico. Todo lo que se pueda hacer para mitigar el impacto son bienvenidas iniciativas”.

En el cierre de su intervención, Montero insistió: “Para los animales, estas noches pueden sentirse como estar en medio de una guerra. Uno lo ve y parece exagerado, pero el nivel de estrés que sufren es real y profundo. Es fundamental hacer el esfuerzo de estar presentes, llevarlos con nosotros, consultar siempre al veterinario, preparar espacios seguros, y, si es posible, apelar a alternativas de festejo que no incluyan ruidos explosivos”. En esa línea, invitó a la audiencia de todo el país y también del exterior (en referencia a los seguidores de Infobae en Vivo que ven el programa desde distintas ciudades del mundo) a poner en práctica un festejo más responsable y compasivo: “Son dos días al año, una hora de cada noche, pero puede significar la diferencia entre una mascota sana o una extraviada para siempre”.

Las recomendaciones quedaron claras: nunca dejar a los animales solos, acompañarlos estrechamente, crear ambientes protegidos y sonorizados e identificar siempre a cada mascota. Además, remarcó que las consultas veterinarias previas a las fiestas pueden ser clave para prevenir episodios graves de estrés o accidentes.

Finalmente, subrayó la necesidad de educar a nuevas generaciones en la empatía hacia los animales y la importancia de transformar hábitos familiares en pos de una celebración que no cause daño a ningún ser vivo: “Si logramos que cada familia se lo replantee al menos una vez, ya estaremos haciendo la diferencia”.

