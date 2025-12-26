El gasto en pensiones cierra el año con un nuevo máximo histórico y se prepara para otro aumento: así quedan las prestaciones en 2026

Las pensiones de jubilación en 2025 y su capacidad adquisitiva auguran un futuro sombrío para nuestros mayores.

La Seguridad Social ha abonado en diciembre 13.750 millones de euros en pensiones, según la información difundida este viernes por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Más allá del nuevo máximo histórico mensual que supone esta cifra en el sistema público español, este último dato coloca el desembolso anual para el conjunto de 2025 en los 189.598 millones de euros, batiendo el récord anterior en cuanto a gasto en pensiones contributivas.

De las 10,4 millones de pensiones repartidas a 9,4 millones de pensionistas, la principal prestación corresponde a la pensión de jubilación, que perciben 6,6 millones de personas. En diciembre, la pensión media del sistema se ha situado en 1.317,7 euros mensuales, mientras que la de jubilación alcanza los 1.512,7 euros, según la estadística oficial. También destacan las diferencias por género: los hombres reciben una media de 1.728 euros y las mujeres, de 1.209 euros, una brecha que el propio Ministerio asocia a trayectorias laborales más intermitentes y precarias para ellas.

La pensión media de viudedad, otra de las grandes modalidades, asciende a 937,6 euros al mes. Por incapacidad permanente, la cifra se sitúa en 1.211 euros. Además, 1,28 millones de pensiones incluyen el complemento para la reducción de la brecha de género, con un 80% de titulares mujeres y un importe medio de 75 euros mensuales.

El gasto se dispara un 6,2% en un año

Durante 2025, el sistema público ha gestionado cifras récord, tras experimentar un crecimiento del 6,2% en el gasto respecto al año anterior. Si se suman las prestaciones de clases pasivas, el gasto total supera los 200.000 millones. La distribución, detallada por el Ministerio, muestra que tres de cada cuatro euros se destinan a pensiones de jubilación, con una nómina mensual de 10.054 millones, seguida de las de viudedad (2.203 millones), incapacidad permanente (1.278,7 millones), orfandad (177,7 millones) y prestaciones en favor de familiares (36,7 millones).

Pensionistas en un parque. (Europa Press)

La nómina mensual del sistema ha alcanzado los 162.985 millones de euros, a los que se añaden 26.413 millones de las dos pagas extraordinarias anuales. Este volumen financiero de provisión para la jubilación sostiene a más de 9 millones de personas, en su mayoría hombres (4,8 millones) frente a los 4,7 millones de mujeres.

Las pensiones siguen al alza en 2026

En pleno debate por el aumento del gasto en pensiones y el déficit del sistema, el Gobierno ha aprobado una revalorización de todas las pensiones para 2026. A partir del 1 de enero, la subida general será del 2,7%, en línea con la evolución del Índice de Precios de Consumo (IPC) entre diciembre de 2024 y noviembre de 2025, conforme a la ley de garantía del poder adquisitivo de las pensiones. Las pensiones mínimas subirán un 7%, mientras que las mínimas con cargas familiares, las de viudedad con cargas y las no contributivas experimentarán un incremento del 11,4%.

PP, Vox y Junts derogan el decreto de subida de pensiones y las ayudas al transporte y la DANA.

La subida supondrá un aumento de 570 euros anuales para quienes perciben la pensión media de jubilación y de 500 euros para la pensión media total del sistema. El complemento para la reducción de la brecha de género también se actualizará en un 2,7%. Tras este incremento, el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (Ivie) proyecta que el gasto en pensiones públicas podría acercarse a los 229.491 millones de euros en 2026, con un incremento del 5,81% respecto a 2025.

El Gobierno ha encuadrado estas medidas en el denominado “escudo social”, paquete que incluye la prórroga del salario mínimo interprofesional en 1.184 euros brutos al mes, deducciones fiscales para la movilidad eléctrica y la extensión de ayudas sociales a colectivos vulnerables. El trámite parlamentario de la revalorización de las pensiones se integra en una propuesta más amplia de medidas sociales, por lo que su aprobación definitiva dependerá del respaldo que reciba en las Cortes Generales.

*Con información de agencias