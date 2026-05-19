Funcas recorta hasta el 2,2% su previsión de crecimiento del PIB para 2026 y eleva al 3,1% la inflación

Un cliente compra patatas en una frutería, en Ronda, Andalucía, España. (REUTERS/Jon Nazca)

El impacto de la guerra en Oriente Medio resta una décima al crecimiento esperado de la economía española en 2026, según las últimas estimaciones del panel de Funcas. Las perspectivas de expansión del Producto Interior Bruto (PIB) para el conjunto de 2026 quedan así en el 2,2%, según los expertos del centro de análisis, mientras su previsión de inflación escala cinco décimas hasta el 3,1%.

La inflación subyacente, que excluye alimentos frescos y energía por su alta volatilidad, también subirá dos décimas más de lo previsto en 2026, hasta el 2,7%. Para 2027, el consenso de panelistas la sitúa en el 2,4%, por encima de la previsión general de inflación de ese año, fijada en el 2,3%. El ‘think tank’ cita la incertidumbre por el conflicto en Irán como uno de los factores principales detrás del ajuste, a la par que señala que la Unión Europea figura entre las zonas más expuestas al efecto en los precios de esa tensión geopolítica.

PUBLICIDAD

(Noticia en ampliación)