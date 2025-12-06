Ya harán falta dos meses más para jubilarse: el umbral sube a 66 años y 10 meses en 2026, último año de transición hacia los 67

Varias personas descansan en un banco en Vitoria Gasteiz, en Álava, País Vasco. (Europa Press)

El año 2026 arrancará con un nuevo hito en el sistema de pensiones español, al establecerse la edad legal para la jubilación ordinaria en 66 años y 10 meses para quienes no alcancen un periodo de cotización de 38 años y tres meses. Este incremento de dos meses respecto a 2025 representa el último paso del proceso de transición iniciado en 2013, que culminará en 2027 con la fijación definitiva de la edad de jubilación en 67 años para los trabajadores con menos de 38 años y seis meses cotizados.

La normativa vigente permite, no obstante, que quienes acrediten al menos 38 años y tres meses de cotización puedan retirarse a los 65 años sin penalización. Esta dualidad en la edad de acceso a la jubilación responde a la reforma de las pensiones acordada en 2011, que ha ido elevando progresivamente la edad de retiro desde los 65 años originales. Desde 2018, la edad de jubilación ha aumentado dos meses cada año, mientras que entre 2013 y 2017 el incremento fue de un mes anual.

El calendario de transición prevé que, a partir de 2027, solo quienes hayan cotizado al menos 38 años y seis meses podrán jubilarse a los 65 años. El resto deberá esperar hasta los 67 años para acceder al 100% de la pensión.

Nuevas reglas para el cálculo de la pensión

A partir de 2026, el sistema de pensiones español comenzará a aplicar un nuevo modelo dual para el cálculo de la prestación, introducido en la reforma impulsada por el entonces ministro José Luis Escrivá. Según ha explicado EFE, este régimen permitirá elegir entre dos opciones: computar los 29 últimos años de carrera laboral, excluyendo los 24 meses menos favorables, o mantener el sistema actual, que toma como referencia los 25 últimos años cotizados.

La implantación de este modelo se realizará de forma progresiva durante 12 años, comenzando en 2026, cuando será posible calcular la pensión con los últimos 304 meses cotizados (25,33 años), descartando dos meses, o bien optar por los 25 años vigentes. El objetivo es que, en 2037, los trabajadores puedan elegir entre ambas fórmulas, aunque a partir de 2044 solo estará disponible la opción de los 29 años menos los dos peores.

Jubilación anticipada y parcial: requisitos en 2026

El acceso a la jubilación anticipada en 2026 mantiene la posibilidad de retirarse hasta dos años antes de la edad ordinaria en el caso de la modalidad voluntaria, y hasta cuatro años antes en la modalidad involuntaria. El Instituto BBVA de Pensiones ha precisado que, para la jubilación anticipada voluntaria, será necesario haber cumplido 64 años y 10 meses si se cuenta con menos de 38 años y tres meses cotizados, o 63 años si se supera ese periodo de cotización. En la modalidad involuntaria, la edad mínima será de 62 años y 10 meses para quienes no alcancen los 38 años y tres meses, y de 61 años para quienes sí los tengan.

En cuanto a la jubilación parcial, existen dos modalidades diferenciadas. La jubilación parcial con contrato de relevo exige una edad mínima tres años inferior a la edad legal ordinaria de jubilación. Así, en 2026, quienes tengan menos de 38 años y tres meses cotizados podrán acceder a partir de los 63 años y 10 meses, mientras que quienes superen ese periodo podrán hacerlo desde los 62 años. Por su parte, la jubilación parcial sin contrato de relevo solo será posible a partir de la edad ordinaria de jubilación correspondiente a cada caso.

Incrementos en cotizaciones y bases reguladoras

El año 2026 ha traído consigo un nuevo aumento en la cotización del Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), que ha pasado del 0,8% al 0,9%. De este porcentaje, el 0,75% corresponde a la empresa y el 0,15% al trabajador. Esta sobrecotización tiene como finalidad reforzar los ingresos del sistema ante el previsible aumento del gasto derivado de las jubilaciones de la generación del ‘baby boom’. El objetivo es alcanzar un 1,2% en 2029 y mantenerlo hasta 2050.

Por otro lado, las pensiones mínimas y las no contributivas han vuelto a revalorizarse en 2026 por encima de la media de la inflación. Estas prestaciones, que perciben aproximadamente 2,5 millones de personas, deben incrementarse más que el resto, superando el 2,7% fijado por la evolución media de los precios.