Así quedan las pensiones para 2026: las mínimas suben un 7% y las no contributivas y el ingreso mínimo vital un 11,4%

El Gobierno ha anunciado este martes que las pensiones mínimas aumentarán al menos un 7% en 2026, mientras que tanto las pensiones mínimas con cargas familiares como las prestaciones no contributivas y el Ingreso Mínimo Vital (IMV) experimentarán una subida del 11,4%. Estos incrementos superan ampliamente la revalorización general del sistema, que el Ejecutivo ya había fijado en un 2,7% para el próximo año. La información ha sido detallada por Elma Saiz, ministra de Seguridad Social y portavoz del Gobierno, durante su primera comparecencia tras el Consejo de Ministros.

Además del anuncio relativo a las pensiones, el Consejo de Ministros ha aprobado otras medidas sociales que afectan directamente a las familias más vulnerables, como la prohibición de desahucios sin alternativa habitacional y los cortes de suministros básicos –luz, agua y gas–, así como la prórroga del bono social eléctrico.

Todas estas medidas, enmarcadas dentro del denominado escudo social” conforman un único proyecto que se presentará para su convalidación parlamentaria en el plazo de un mes. El PP había planteado la posibilidad de respaldar la revalorización de las pensiones si ésta no se combinaba con otras iniciativas, por lo que, de mantenerse la tramitación conjunta, de momento no está seguro el apoyo al Gobierno.

Así quedan la cuantía en el sistema de pensiones

En España, el sistema público de pensiones cuenta con 10,42 millones de prestaciones contributivas, que perciben 9,42 millones de personas, ya que algunos pensionistas reciben más de una paga. La distribución por sexos muestra que 4,74 millones de hombres y 4,68 millones de mujeres son beneficiarios al menos de una pensión. Las prestaciones más altas y numerosas corresponden a la jubilación, con 6,63 millones de casos y una cuantía media mensual de 1.511 euros.

Sin embargo, persiste una marcada brecha de género: la media para los hombres asciende a 1.728 euros, mientras que para las mujeres es de 1.209 euros, debido fundamentalmente a trayectorias laborales más inestables. Por su parte, existen 2,35 millones de pensiones de viudedad, con un promedio de 926 euros al mes, y un millón de prestaciones contributivas por incapacidad permanente, con una media de 1.211 euros.

Las pensiones mínimas, que representan el suelo de las prestaciones contributivas, varían en función de la edad del titular y de si tiene familiares a cargo, así como de los ingresos del beneficiario. Cuando, tras el cálculo de la prestación, el pensionista no alcanza estas cuantías mínimas, intervienen los denominados complementos a mínimos, siempre condicionados por las circunstancias personales. Según los últimos datos de la Seguridad Social, hay 2,12 millones de pensiones sujetas a estos complementos. En cuanto a los detalles anunciados por la ministra Saiz, las pensiones mínimas con cargas familiares subirán un 11,4%, mientras que las que carecen de ellas lo harán en un 7%.

Red de protección social y factores de sostenibilidad

Las personas mayores que no han cotizado lo suficiente a la Seguridad Social y se encuentran en situación de vulnerabilidad pueden acceder a las pensiones no contributivas, cuya subida también será del 11,4%. Actualmente, la Seguridad Social abona 471.000 prestaciones no contributivas, de las cuales el 63% corresponden a mujeres. Por otro lado, el incremento del IMV –también del 11,4%– beneficiará a quienes perciben esta ayuda estatal de subsistencia. Según los últimos datos proporcionados por la Seguridad Social, el IMV alcanzó en noviembre a un total de 785.722 hogares, en los que residen 2,4 millones de personas.

El aumento general del sistema del 2,7% deriva de la media interanual del Índice de Precios de Consumo (IPC) en los 12 meses previos. El Gobierno recuerda que, desde 2021, la normativa establece que las pensiones evolucionan en función de los precios, con el objetivo de preservar su poder adquisitivo. Los cálculos realizados por el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (Ivie) señalan que la revalorización media efectiva del sistema podría situarse en el 3,44%, estimando que el gasto total en pensiones públicas alcanzaría los 229.491 millones de euros en 2026, lo que supone un incremento del 5,81% respecto a 2025.

Otras medidas aprobadas

En esta sesión del Consejo de Ministros también se ha acordado prorrogar el salario mínimo interprofesional en 1.184 euros brutos al mes distribuidos en 14 pagas, a la espera de que el Ministerio de Trabajo impulse una subida con carácter retroactivo tras la vuelta del parón navideño.

Otras iniciativas aprobadas incluyen la continuidad de las deducciones fiscales para la adquisición de vehículos eléctricos, la instalación de puntos de recarga y las reformas en eficiencia energética en viviendas; la prórroga de las ayudas a afectados por la dana; la cotización adicional para que los agentes medioambientales y los bomberos forestales puedan adelantar su jubilación; y la extensión durante un año más de la compatibilidad entre la pensión de jubilación y el ejercicio profesional para médicos de familia y pediatras del sistema sanitario.