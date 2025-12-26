España

Estas son las obras de mejora que puedes realizar en tu vivienda en 2026 para aplicar deducciones de hasta el 60% en el IRPF

Los propietarios podrán desgravar parte de los gastos por reformas que reduzcan el consumo energético y alcancen calificaciones A o B tras la prórroga a los incentivos fiscales aprobada por el Gobierno

Guardar
Un albañil reforma el suelo
Un albañil reforma el suelo de una vivienda (Canva)

El Gobierno ha decidido prorrogar hasta finales de 2026 las deducciones en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) para quienes realicen diferentes tipos de obras de mejora energética en sus viviendas. La medida, recogida en el Real Decreto-ley 16/2025 y publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE), mantiene los incentivos fiscales para la rehabilitación eficiente del parque inmobiliario y la reducción del consumo energético.

El decreto establece tres modalidades de deducción en el IRPF por obras de eficiencia energética. La primera permite deducir el 20% de las cantidades invertidas en obras que logren una reducción mínima del 7% en la demanda de calefacción y refrigeración de la vivienda habitual, o de cualquier otra que se encuentre arrendada o en expectativa de alquiler. Es imprescindible acreditar la mejora con un certificado de eficiencia energética expedido antes y después de la intervención Y La base máxima anual de esta deducción es de 5.000 euros.

La segunda modalidad contempla una deducción del 40% para obras que reduzcan al menos un 30% el consumo de energía primaria no renovable o permitan alcanzar una calificación energética “A” o “B” tras la actuación. El certificado de eficiencia energética posterior a la obra es obligatorio. En este caso, la base máxima anual de deducción es de 7.500 euros.

Bonificaciones en obras de edificios hasta 2027

La tercera opción está dirigida a propietarios de viviendas en edificios residenciales donde se hayan realizado obras colectivas de rehabilitación energética. Esta deducción permite desgravar el 60% de las cantidades invertidas desde 2021, siempre que se acredite una mejora de eficiencia energética del edificio de al menos un 30%, según el certificado correspondiente. El límite anual es de 5.000 euros, con la posibilidad de trasladar el exceso a los cuatro ejercicios siguientes, hasta un máximo de 15.000 euros.

Sánchez: "El Gobierno lanzará cuatro nuevos programas para acelerar la transición energética".

Las deducciones solo aplican a obras en la vivienda habitual, en viviendas alquiladas o en expectativa de alquiler, siempre que la vivienda se alquile antes del 31 de diciembre de 2027. Quedan excluidas las actuaciones en zonas destinadas a actividad económica, garajes, trasteros, jardines, piscinas e instalaciones deportivas. Los pagos deben realizarse por medios bancarios y no se admiten pagos en efectivo. Tampoco se permite aplicar varias deducciones a una misma obra ni deducciones individuales si ya se aplica la colectiva en el edificio.

Un impulso fiscal a la transición energética

Para acceder a la deducción, el contribuyente deberá disponer de los certificados oficiales de eficiencia energética y conservar la documentación justificativa de los pagos y de la naturaleza de los trabajos realizados. La deducción se aplica en la declaración de la renta correspondiente al ejercicio en el que se expide el certificado tras la finalización de las obras.

La prórroga tiene como objetivo evitar que el vencimiento de los plazos penalice a los beneficiarios y mantener la dinámica de rehabilitación y mejora energética de las viviendas. El plazo para acreditar las mejoras y aplicar la deducción finaliza el 31 de diciembre de 2026 para las actuaciones individuales y el 31 de diciembre de 2027 para las colectivas en edificios, según las condiciones detalladas en el BOE.

Temas Relacionados

ViviendaVivienda EspañaEficiencia EnergéticaEnergíaGobierno de EspañaReformasIRPFDeclaración de la RentaImpuestosEspaña-EconomiaEspaña Noticias

Últimas Noticias

Colate cumple su sueño con su hijo Nicolás: el plan familiar con el que celebran la Navidad en España

El hermano de Samantha Vallejo-Nágera ha compartido en sus redes sociales varias imágenes de su Nochebuena junto a su hijo con Paulina Rubio

Colate cumple su sueño con

Anchoas en lata: propiedades, beneficios y contraindicaciones

Esta conserva ayuda a proteger el sistema cardiovascular y contribuye a la salud ósea y dental

Anchoas en lata: propiedades, beneficios

El estrés por el dinero ya es uno de los principales factores de envejecimiento: acelera la edad biológica del corazón

Un estudio de la Mayo Clinic advierte que la presión financiera y la inseguridad alimentaria aceleran el envejecimiento del corazón y aumentan el riesgo de mortalidad

El estrés por el dinero

Precio del oro en España: la cotización máxima y mínima por gramo hoy 26 de diciembre

Conoce cuáles fueron los últimos movimientos que registró el metal precioso en el mercado

Precio del oro en España:

Mapa de la DGT, en directo| La nieve mantiene cortadas 12 carreteras en 4 comunidades: otra veintena de vías requieren cadenas

Navarra es una de las comunidades más afectadas y el tráfico está interrumpido en la NA-137, la NA-2011 y la NA-2012

Mapa de la DGT, en
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Mapa de la DGT, en

Mapa de la DGT, en directo| La nieve mantiene cortadas 12 carreteras en 4 comunidades: otra veintena de vías requieren cadenas

Pedro Sánchez termina la recta final del año con la lengua fuera: estos son los momentos que han marcado la política en 2025

De qué partido es el discurso del rey Felipe VI: la neutralidad no fue posible ni en la despedida

La izquierda alternativa encuentra en Podemos e IU el impulso que buscaba: Yolanda Díaz ya no convence y el proyecto de Sumar se desinfla

La Justicia permite a una madre tramitar la nacionalidad española de su hija nacida en Valencia pese a que el padre quería que mantuviese solo la italiana

ECONOMÍA

Precio del oro en España:

Precio del oro en España: la cotización máxima y mínima por gramo hoy 26 de diciembre

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 5

La Justicia ratifica el despido de un cartero tras 17 años de servicio por negarse a una prueba de alcoholemia

Este es el precio de la gasolina en Madrid, Barcelona y otras ciudades para hoy

Precio del aceite de oliva en España 2025: últimas variaciones y tendencias del mercado

DEPORTES

Xabi Alonso se come el

Xabi Alonso se come el turrón, pero todavía tiene que superar la cuesta de enero en el Real Madrid: bajo el foco de la directiva y de la afición

Un extenista y medallista olímpico lo tiene claro: “Nadal es el mejor competidor de la historia del deporte”

Cesc Fàbregas habla sobre la situación de Xabi Alonso en el Real Madrid: “Todos piensan que tienen que jugar y manejar eso es difícil”

El jefe de Alpine, Flavio Briatore, habla sobre Fernando Alonso: “Un piloto como él debería haber ganado seis u ocho mundiales”

Arman Tsarukyan se burla de la situación personal de Ilia Topuria: “Parece que tienes mucho tiempo libre, eres un chiste”