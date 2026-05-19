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Un hombre mata a dos personas y deja cuatro heridos en un tiroteo contra varios familiares en El Ejido, Almería

El incidente se produjo en torno a las 23:15 en la zona conocida como El Canalillo

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Un agente de la Guardia Civil
Un agente de la Guardia Civil

Un tiroteo en la noche del lunes en el municipio de El Ejido, en Almería, ha provocado la muerte de dos personas y ha dejado a otras cuatro heridas de gravedad, entre las que se encuentran dos menores de edad, según informa EFE. El incidente se produjo en torno a las 23:15 en la zona conocida como El Canalillo, situada en las proximidades de la localidad de Balanegra, según detallaron fuentes cercanas al caso a la agencia. Las investigaciones señalan como presunto responsable de los disparos a un hombre que se dio a la fuga tras el ataque. Existe la sospecha de que este individuo mantiene lazos familiares con algunas o todas las víctimas del tiroteo.

Tras recibir las primeras llamadas de alerta, se desplegaron rápidamente al lugar unidades de la Guardia Civil, incluyendo agentes del Grupo de Acción Rápida (GAR), junto a varios equipos sanitarios que atendieron a los heridos por arma de fuego. Los heridos fueron trasladados a centros hospitalarios para recibir atención médica urgente. El dispositivo de búsqueda continúa activo, mientras la Guardia Civil trabaja en esclarecer las circunstancias que rodearon el suceso. Por el momento, no han trascendido más detalles sobre el posible motivo del enfrentamiento ni sobre el estado de los heridos.

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Agentes de la Guardia Civil han detenido a cuatro personas como presuntos autores de un delito de homicidio en grado de tentativa tras apuñalar el pasado fin de semana a un joven en el interior de un autobús en la localidad madrileña de Colmenar Viejo. (Guardia Civil)

Noticia en ampliación.

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